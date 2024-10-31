Новый шаг на пути к видеоплатформе. В Телеграме можно добавлять медиафайлы к отправленным сообщениям
В мессенджере Телеграм уже можно добавлять медиа к отправленным сообщениям.
Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем телеграм-канале.
Также в Телеграме есть следующие обновления:
- повышение скорости загрузки видео и его лучшее качество;
- новые регуляторы скорости для видео с помощью тапов;
- метки времени для измененных сообщений.
По словам Дурова, Телеграм сделал первый шаг к тому, чтобы стать видеоплатформой.
"До сих пор видео в каналах отображались в том же формате, в котором они были загружены, и пользователям часто приходилось ждать и скачивать гигабайты, чтобы посмотреть короткий ролик. Однако с сегодняшним обновлением серверы Телеграма будут сжимать популярные видео в несколько вариантов качества и оптимизировать их для потоковой передачи. Теперь, когда вы смотрите видео, Телеграм автоматически выбирает наиболее подходящее качество в зависимости от скорости вашего соединения", – сообщил основатель мессенджера, который сделал очередной шаг на пути к видеоплатформе.
Напомним, недавно сообщалось, что в Телеграме в скором времени появится собственный аналог видеохостинга YouTube. Разработчики платформы объявили конкурс на создание в приложении нового видеоплеера. Создатель лучшего плеера получит 50 тысяч долларов.
Ранее Дуров анонсировал изменения в Телеграме для улучшения имиджа мессенджера.