В мессенджере Телеграм уже можно добавлять медиа к отправленным сообщениям.

Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем телеграм-канале.

Также в Телеграме есть следующие обновления:

повышение скорости загрузки видео и его лучшее качество;

новые регуляторы скорости для видео с помощью тапов;

метки времени для измененных сообщений.

По словам Дурова, Телеграм сделал первый шаг к тому, чтобы стать видеоплатформой.

"До сих пор видео в каналах отображались в том же формате, в котором они были загружены, и пользователям часто приходилось ждать и скачивать гигабайты, чтобы посмотреть короткий ролик. Однако с сегодняшним обновлением серверы Телеграма будут сжимать популярные видео в несколько вариантов качества и оптимизировать их для потоковой передачи. Теперь, когда вы смотрите видео, Телеграм автоматически выбирает наиболее подходящее качество в зависимости от скорости вашего соединения", – сообщил основатель мессенджера, который сделал очередной шаг на пути к видеоплатформе.

Напомним, недавно сообщалось, что в Телеграме в скором времени появится собственный аналог видеохостинга YouTube. Разработчики платформы объявили конкурс на создание в приложении нового видеоплеера. Создатель лучшего плеера получит 50 тысяч долларов.

Ранее Дуров анонсировал изменения в Телеграме для улучшения имиджа мессенджера.