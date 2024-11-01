Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) раскритиковала украинский закон, открывающий дорогу к запрету Украинской православной церкви (УПЦ).

HRW заявляет, что он "вызывает обеспокоенность по поводу свободы вероисповедания".

"Украинские власти, понятно, хотят решить проблемы государственной безопасности в контексте жестокого вторжения России в Украину. Но закон нарушает право на свободу вероисповедания и настолько широк, что может нарушить права сторонников Украинской православной церкви", - заявил Хью Уильямсон , директор по Европе и Центральной Азии в HRW.

Украину призывают "приостановить реализацию закона и обратиться" в Венецианскую комиссию и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ "с просьбой провести экспертный анализ закона, который станет основой для его пересмотра с учетом соблюдения прав человека".

Напомним, Госслужба по вопросам этнополитики и свободы совести озвучила требования к Украинской православной церкви, которые она должна выполнить, чтобы не попасть под запрет согласно принятому Верховной Радой закону.

Мы разбирались в отдельном материале, что ждет УПЦ после принятия закона о ее запрете.