В Украине запускают пилотный проект 5G-интернета. Соответствующее постановление принял Кабинет министров.

Об этом сообщил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

По его словам, в трех городах Украины протестируют совместимость 5G с военным оборудованием.

Пилотный проект продлится два года и пройдёт в два этапа.

Напомним, в мае в Украине впервые в тестовом режиме запустили 5G-интернет.

"Мы должны развивать инновации и догонять мир, даже несмотря на полномасштабную войну. Благодарю наших партнёров - компании Vodafone и Nokia - за важный шаг к внедрению 5G. Надеюсь, очень скоро сможем масштабировать технологию", - говорил тогда глава Минцифры

Сейчас 5G работает более чем в 90 странах мира. В частности, Европейский Союз планирует покрыть 5G территорию всех городов и основных путей к 2025 году.

Первые шаги для проведения 5G в Украине предпринимались ещё в 2021 году.

Тогда проводились исследования, результаты которых позволяли начать развертывание 5G в диапазоне 700 мегагерц, ведь было необходимо исследовать возможность использования оборудования, чтобы обслуживать спецабонентов вместе с пользователями мобильной связи.