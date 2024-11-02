В субботу, 2 ноября, в Украине идет 982-й день войны с Россией.

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Последние новости

10:32 В Киеве снова тревога из-за угрозы БПЛА.

10:25 Единственный пострадавший после атаки "Шахедов" на Киев - это полицейский, сообщает военная администрация.

Он отравился продуктами горения на пожаре.

10:18 В последнюю неделю октября Россия перебросила из Приморья к украинским границам более 7 тысяч солдат КНДР.

Об этом заявляет Главное управление разведки Минобороны.

Северокорейские войска перемещали с помощью не менее 28 военно-транспортных бортов. Корейцы вооружены 60-мм минометами, автоматами АК-12, пулеметами РПК/ПКМ, снайперскими винтовками СВД/СВЧ, ПТРК "Феникс" и РПГ-7.

Также северным корейцам выдали приборы ночного видения, тепловизоры, коллиматорные прицелы и бинокли.

10:06 В Киеве объявили отбой тревоги. Она длилась более пяти часов.

09:36 Обломок сбитого беспилотника догорает на Новоирпенской трассе под Киевом.

09:30 Кадры силовой мобилизации в городе Сарны Ровенской области.

В ходе задержания мужчине стало плохо. После того как его повалили на землю, он перестал двигаться и не вставал.

Возмущённые женщины обступили драку и требовали от полиции отпустить парня.

В полиции позже заявили, что мужчина находился в розыске, и его планировали доставить в ТЦК для уточнения данных.

Но в ходе задержания ему стало плохо, и полицейские вызвали "скорую".

По дороге в больницу, утверждает полиция, мужчина заявил, что ему уже лучше, отказался от госпитализации и ушёл домой.

09:24 Взрывы в Черкасской области.

09:22 Падение обломков "Шахедов" зафиксировано уже в шести районах столицы - в Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Голосеевском, Печерском и Днепровском.

"Достоверно известно об одном пострадавшем. Все пожары ликвидированы", - заявили в городской военной администрации.

09:15 Видео ещё одного сбитого "Шахеда" над Киевом.

09:11 Нардеп Марьяна Безуглая заявила о том, что "Шахеды" в Украине стали сбивать хуже.

По её словам, это связано с тем, что солдат ПВО переводят в пехоту.

09:06 Новый прилёт в Киеве был по офисному зданию Шевченковском районе, сообщил мэр Кличко.

Есть возгорание на одном из этажей.

09:04 Видео падения сбитого утром "Шахеда" над Киевом.

09:03 По данным мэра Виталия Кличко, новый прилёт был в Шевченковском районе столицы.

Мэр заявил, что там пожар, вызванный обломками сбитого дрона.

Военная администрация добавляет, что произошло возгорание нежилой многоэтажки.

08:57 Ещё кадры дыма в одном из районов Киева после атаки беспилотников.

Воздушная тревога продолжается.

08:55 На Киев идёт новая волна беспилотников с западной стороны, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Тем временем в столице после одного из взрывов поднимается дым.

08:45 Сообщают о взрывах в районе Лукьяновки в Киеве.

08:29 Кадры изнутри многоэтажки в Киеве, куда попали обломки "Шахеда".

08:16 Российские войска снова продвинулись к юго-западу от Курахово, фиксирует карта военного паблика Deep State.

В частности, россияне вошли в деревню Максимовка, о чём уже сообщали вчера украинские военные.

08:10 Снова взрывы в Киеве. Налет "Шахедов" продолжается.

08:00 Сегодня утром россияне атаковали беспилотниками Киев. В результате попадания обломков начался пожар в жилом доме в Святошинском районе.

Об этом сообщает ГСЧС и мэр столицы Виталий Кличко.

Два человека пострадали. Один из них госпитализирован, одному медики оказали помощь на месте.

В результате атаки БпЛА произошло возгорание и частичное разрушение в квартирах на 15 и 16 этажах, 16-этажного жилого дома в Святошинском районе города.