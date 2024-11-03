В воскресенье, 3 ноября, в Украине идет 983-й день войны с Россией.

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Последние новости

11:18 В Киевской области после ночной атаки "Шахедов" обломки падали в пяти районах.

В четырёх жилых многоэтажках выбиты окна, также повреждены пять частных домов, в одном из них загорелась крыша. Также сгорело авто.

10:55 Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина продолжает настаивать на полном выводе российских войск - как условии окончания войны.

"Полный и безоговорочный вывод российских войск со всей территории Украины. Отмена незаконных аннексий. Демилитаризация и деоккупация Запорожской атомной электростанции. Восстановление свободы передвижения", - перечислил он условия Киева в статье для латвийского издания LSM.

При этом он добавил, что "мы готовы учитывать интересы других заинтересованных сторон. Однако любые корректировки должны основываться на международном праве и справедливости, территориальной целостности и неприкосновенности ее границ Украины, а также на нашем полном суверенитете".

"Мы не можем и не будем принимать предложения, которые угрожают самому существованию Украины", - добавил он.

09:33 Украина сбила 66 из 96 "Шахедов", сообщают Воздушные силы ВСУ.

ПВО работала в Киевской, Сумской, Хмельницкой, Житомирской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

08:35 Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец прокомментировал обвинения РФ, что Украина не хочет забирать часть своих пленных и тормозит обмены.

"Недавно российская сторона заявила о том, что Украина "не дает согласия", чтобы забрать своих военнопленных. Именно поэтому обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ, чтобы эти списки с гражданами Украины были мне предоставлены!

Ведь Украина всегда готова принимать все списки всех наших граждан! Мы всегда готовы к проведению обменов военнопленными!", - написал Лубинец.

По его словам, "тормозит эти процессы РФ и использует это как способ воздействия на украинское общество".

08:20 В Херсонской области за минувшие сутки из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 10 - получили ранения, из них - 3 ребенка.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Повреждены образовательные учреждения, библиотека, церковь, почтовое отделение и магазины; в жилых кварталах населенных пунктов области повредили 5 многоэтажек и 14 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, гаражи и частные автомобили.

08:05 В Киеве ночью снова сбивали "Шахеды". Обломки упали в Шевченковском и Голосеевском районах.

Повреждено дорожное покрытие, опора освещения и электропровода. Также выбило окна в зданиях общежития и офисного здания.

Пожара и пострадавших нет.