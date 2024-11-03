Наступление к городу Курахово идет сразу с нескольких направлений - востока, северо-востока, северо-запада и юго-запада. Последние два направления наиболее опасны, поскольку, при успехе РФ, ведут к окружению Курахово и крупной прилегающей территории, которая вклинивается в позиции РФ.

На условном северном фланге россияне продвинулись в районе Новоселидовки, Волченки и Новодмитровки, пишет украинский военный паблик Deep State. Украинские военные пишут о боях в селе Ильинка, которое примыкает с севера к Кураховскому водохранилищу.

Особую опасность здесь представляет Новодмитровка, из которой дорога ведет на трассу к западу от Курахово. Российские паблики заявляют, что их войска находятся уже в двух километрах от следующего села - Солнцевки, от которой до западной трассы на Курахово менее шести километров (Украина приближения РФ к Солнцевке не подтверждала).

Россияне также пишут о захвате ключевой высоты между Новодмитровкой и Вознесенкой.

На южном фланге от Курахово российские войска захватили Шахтерское, пишет Deep State (о чем украинские военные сообщали уже на днях). Также они продвинулись в соседней Максимовке. При этом боец ВСУ с позывным "Мучной" говорит, что Максимовка уже захвачена. Российские паблики также заявляют о захвате Максимовки и выложили видео с установкой своего флага над селом.

"Мучной" пишет, что россияне уже наступают от Максимовки дальше на север, в направлении деревни Сухие Ялы (там же находится одноименная река, по которой ВСУ, вероятно, постараются сдержать российское наступление).

Сухие Ялы и находящийся западнее Разлив находятся под интенсивными ударами российской авиации, сообщает боец. Он считает, что это предвестник скорых российских штурмов.

То есть, продолжается интенсивное приближение российских войск к трассе, ведущей с запада в Курахово. Они двигаются к ней как с юга (там до этой дороги осталось менее 10 километров), так и с севера (менее восьми км). И, даже без выхода на эту дорогу, РФ, при нынешних темпах продвижения, может скоро установить над ней огневой контроль.

Что будет означать крайне опасную ситуацию для ВСУ во всем Кураховском "кармане", который охватывает крупную территорию к юго-западу от Донецка.

Украинские паблики пишут, что командование ВСУ пытается предотвратить это, бросай в бой резерв, но пока это ситуацию не стабилизировало - российские войска продолжают продвижение.