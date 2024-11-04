Анализируем итоги 983-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российские войска приближаются с юга к имеющему ключевое значение селу Разлив. Это грозит перерезанием дороги, которая ведет с запада в Курахово. После чего украинские войска в этом городе окажутся под угрозой окружения.

Судя по карте украинского военного паблика Deep State, до Разлива от линии фронта в районе Ясной Поляны осталось чуть более шести километров. Еще вчера это расстояние было по той же карте более восьми километров.

"Продолжается прорыв в направлении Разлива бои за этот населенный пункт произойдут совсем скоро", - подтверждает украинский боец с позывным "Мучной". Также россияне, наступая с юга в сторону Курахово, продвинулись в районах Максимовки и Трудового, сообщает телеграм-канал.

Российские карты указывают еще меньшее расстояние до Разлива, заявляя о развитии наступления на этот населенный пункт.

Также они заявляют о продвижении российских войск восточнее - к Трудовому и Успеновке.

К северу от Курахово DS подтверждает продвижение РФ в сторону Вознесенки. Украинские же военные пишут, что потеряны села Новодмитровка и большая часть Новоселидовки. Также захвачено село Ильинка с последующей атакой на соседние Берестки.

"Если противник занимает железку севернее Берестков, то это даст им путь для контроля над дорогой в Курахово. Это приведет к ухудшению боеснабжения в городе. Теперь прилетов по городу будет еще больше, так как из Ильинки им будет удобно насыпать артой", - сообщает украинский военный Мучной.

Российские паблики помимо сообщений о захвате Новодмитровки и Ильинки также пишут и о прорыве российских войск в Новоалексеевку к западу от Селидово. Это в направлении Днепропетровской области, куда также, как предполагала "Страна", россияне могут нанести удар.

Украинские паблики с утра пишут о крупном штурме села Терны на Лиманском направлении. Причем, одни военные сообщают, что механизированная атака отражена, другие - что "ситуация трудная", а штурм был результативен. Публикуются кадры боя с россиянами на одной из ферм в Тернах.

Накаты на деревню идут не первый день. Минобороны РФ заявило, что вчера российские войска в этом селе "улучшили положение по переднему краю".

Крупное продвижение РФ к Тернам с севера фиксировал 1 ноября военный паблик Deep State. Терны имеют важное значение для контроля левого берега реки Жеребец, по которой идет оборона Лимана.

Обстрелы, "Шахеды" и энергетика

Продолжаются систематические обстрелы Украины - как ракетные, так и дроновые.

Удары были по Харькову, где сегодня ночью КАБ разрушил супермаркет, пострадало 14 человек, четверо из них полицейские. Также в субботу был прилет по зданию харьковской Нацполиции - пострадали десятки правоохранителей.

В Харьковской области вчера вечером был прилет по пятиэтажке в Ковшаровке под Купянском. Под завалами ищут тела трех людей, сообщает прокуратура.

Были ракетные удары по Днепру и Одесской области, об их последствиях ничего не сообщалось. Одновременно Киев практически каждую ночь атаковали дроны, их обломки вызывали пожары практически во всех районах столицы.

В последнее время налеты российских дальнобойных дронов стали интенсивнее, а сбивать их стали гораздо меньше, чем раньше. Россия этой осенью использует в 10 раз больше "Шахедов", чем год назад, сообщил Зеленский по итогам Ставки верховного главнокомандующего.

Это видно и по статистике, которую публикует ВСУ. По ней, сбивается около половины беспилотников. За октябрь, к примеру, были запущены 2023 дронов, из которых сбили 1185. За сентябрь картина была совсем иной: Украина сбила 1107 из 1339 "Шахедов" (согласно анализу ресурса Армія Inform, который принадлежит Минобороны).



"Сбивание Шахедов усложнилось из-за низкой высоты полета и смены российской тактики", - объяснил ситуацию глава "Центра по борьбе с дезинформацией" при СНБО Коваленко.

В киевской военной администрации заявляют о том же - что в последнее время беспилотники, заходя на город, разделяются на единичные цели и атакуют на сверхмалых высотах. Причем отдельные дроны намеренно летят в "некоторые зоны", чтобы отвлечь на себя внимание мобильных групп.

"Основная цель – максимально запутать силы и средства противовоздушной обороны. Они пытаются сделать так, чтобы мобильные группы перемещались, таким образом создав себе коридоры для прохода следующих волн", – заявил представитель КГВА Михаил Шаманов.

При этом обращает на себя внимание тот факт, что как раз в Киеве власти неизменно заявляют о том, что все "Шахеды" сбиваются. То есть, эта новая тактика в таком случае не объясняет, почему статистика по сбитиям дронов резко пошла вниз (если достоверны данные о том, что все "шахеды" в столице сбиваются).

Еще одна версия - что часть беспилотников стала "приземлять" РЭБ. В сводках Воздушных сил значительное число беспилотников значатся как "локационно потерянные".

Как пояснил бывший советник Банковой Арестович, это значит, что дроны упали на землю, и дальнейшая их судьба неизвестна (с высокой вероятностью, не нанеся крупного ущерба). Арестович связывает такие падения с воздействием радиопомех. Но официально это не подтверждалось. Хотя, судя по недавней публикации "Страны", системы РЭБ на границе работают действительно интенсивно.

В то же время сами украинские власти в лице того же ЦПД признают снижение количества уничтоженных "Шахедов". Не уточняя при этом, что часть из них "сбивает" РЭБ. То есть, ухудшение ситуации налицо.

По еще одной версии, причиной снижения эффективности украинской ПВО стал перевод ее солдат в пехоту. Об этом вчера заявила нардеп Марьяна Безуглая. По ее словам, дефицит солдат на передовой таков, что в штурмовики забирают даже военных из расчетов ЗРК Patriot. А попутно и медиков из тыловых госпиталей.

Позже изъятие солдат из войск ПВО подтвердил и бывший спикер Воздушных сил Юрий Игнат. "Да, подтверждаю, направляют! Не от хороших времен и много, и это очень болезненно для ПС эти направления. И, конечно, это влияет на общую картину. Но есть соответствующие решения, должны их выполнять, и понимаете почему", - заявил экс-спикер ВС.

При этом он отрицает, что из-за этого стали сбивать меньше "шахедов", как заявляет Безуглая. Хоть и пишет, что отправка специалистов ПВО в пехоту "сказывается на результате".

Но есть еще один объективный фактор, который может вести к падению результатов работы ПВО. Это увеличение количества самих "Шахедов".

Еще в сентябре их стало заметно больше, а сами атаки стали ежедневными, чего не было еще за всю войну. А октябрь вообще поставил рекорд по числу выпущенных по Украине дронов. Очевидно, что чем больше целей, тем сложнее их сбивать. И тем больше у россиян возможностей применять различные схемы по обходу или запутыванию украинской ПВО.

В конечном счете это значит, что РФ смогла существенно нарастить производство "Шахедов". Украина же, несмотря на заявления о многократном росте производства беспилотников, атак такой интенсивности по России - 50-100 дронов ежедневно - пока позволить себе не может.

Отдельные опасения продолжает вызывать наступление холодов в Украине. С приходом этой поры, если Россия нанесет новый удар по энергетике, в стране могут начаться тяжелые блэкауты.

В целом света в Украине зимой может не быть по 20 часов в сутки, если РФ нанесет удары по ядерной энергосистеме, а погода будет холодной, заявил Politico советник Кабмин по энергетике Александр Харченко. При этом эксперт Геннадий Рябцев считает наиболее вероятными отключения света на 8-14 часов в сутки.

Американский высокопоставленный чиновник заявил, что Штаты ожидают "очень суровую зиму" в Украине. "Люди будут умирать в своих домах, потому что Россия выводит из строя энергетическую инфраструктуру", - сказал источник.

Эксперты говорят, что Украине может не хватить на зиму запасов газа. Ситуация усугубляется тем, что западные трейдеры и компании в этом году "неохотно закачивают газ в хранилища из-за повторяющихся российских атак и менее привлекательной маржи".

Напомним, что Украина со ссылкой на разведку еще с сентября говорит, что РФ готовит удары по ядерным подстанциям. Пока таких ударов не было. Но мониторинговые паблики пишут, что Россия уже два месяца не применяла против Украины крылатые ракеты Х-101 - с 4 сентября. Они полагают, что Москва копит эти ракеты для массированного удара по украинской энергетике зимой. По их оценкам, за это время РФ могла произвести как минимум 120 таких ракет.

В таких условиях, судя по всему, Киев действительно хочет заключить соглашение с РФ о взаимном прекращении ударов по энергообъектам, о чем ранее писали западные СМИ.

По крайней мере это следует из заявления главы Офиса президента Андрея Ермака.

Правда, он сказал, что идут переговоры об этом не напрямую, а через посредника в лице Катара. Также Ермак заявил, что Украина не будет против, если при посредничестве Катара такие соглашения будут заключены.

При этом из слов Ермака не следует, что на остановку ударов, а также вообще на переговоры по этому поводу, согласна Россия. Глава ОП заявил, что пока никаких договоренностей по ударам по энергетике не достигнуто.

Как ранее писала "Страна", согласие РФ на взаимное прекращение ударов по энергетике сейчас маловероятно (если это только будет не в контексте утвержденного всеми сторонами плана по завершению войны). Так как величина ущерба, который могут российские удары нанести по украинской энергетике, значительно больше, чем тот ущерб, который могут нанести украинские удары российской энергетике.

Военные перспективы

Украинские военные продолжают говорить об угрозе прорыва фронта Россией и необходимости срочно строить больше укреплений, а также набирать новых солдат.

Нужно окапывать Киев и другие не прифронтовые города, заявил ветеран АТО и производитель военной техники Мартин Брест. "Нужно начинать окапывать Киев. А не только Покровск. Окапывать все. Потом раскопаем, если что. Нужно начинать готовиться к нормальным таким матерым боевым действиям", - говорит Брест.

Нардеп Горбенко ("Слуга народа") сказал, что Украина должна мобилизовывать по 150 тыс. человек ежегодно, если война будет продолжаться еще 2-3 года. По его данным, в марте-июне удавалось призывать по 25-30 тыс. человек в месяц, что было "супер" результатом. Потом была "большая просадка" в сентябре (о которой на днях говорил и нардеп Роман Костенко).

При этом средний возраст мобилизации удалось снизить, но часто набирают людей с болезнями.

Напомним, ранее секретарь СНБО Литвиненко также заявлял о планах мобилизовать 160 тыс. человек, но не называл сроки. По данным AFP, набрать столько людей хотят за ближайшие три месяца. Но ветеран ВСУ Маси Найем вчера заявил, что такое количество нужно мобилизовать еще быстрее - за два месяца - иначе Украина "подпишет капитуляцию".

Также постоянно продолжает прокачиваться тема о необходимости мобилизации женщин. За последние дни ее подняла известный волонтер Мария Берлинская (причем, в эфире телемарафона), а также нардеп Марьяна Безуглая.

Берлинская сказала, что без мобилизации женщин "нам придётся сдаться".

Это заявление прокомментировал экс-советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Они (такие как Берлинская - Ред.) почувствовали приближающуюся агонию системы, в которой они уже видели себя в дамках – распорядителями ваших жизней и смертей, потому что они – "державною" и "патриоты". И они готовы вас всех утянуть с собой в могилу, лишь бы не возникло мира, в котором вы, вы сами распоряжаетесь своей жизнью, свободой, имуществом, будущим и настоящим, а не борцы с Булгаковым", – пишет экс-советник.

Арестович считает, что таким, как Берлинская, "выгодно состояние войны".

"Только в этой ситуации эти обс@сы что-то из себя представляют, и их хоть кто-то слушает. Они получают аудиторию и деньги. И они скорее похоронят вас всех и Украину в целом, чем добровольно это отдадут", – заявил бывший советник ОП.

ВСУ тем временем набирают вербовщиков со знанием португальского языка. Вакансия размещена на сайте Сухопутных войск. Указано, что в их обязанности будет входить "проведение собеседований с португалоязычными рекрутами для подразделения".

Отметим, что португалоязычные страны есть в Латинской Америке (Бразилия) и Африке. Известно, что Украина уже активно вербует рекрутов из испаноязычной Колумбии. Не исключено, что теперь хотят начать активно вербовать в ВСУ и бразильцев.

Помимо усиления набора в армию, звучат голоса устроить и трудовую повинность. Зампредседателя Верховного Суда, майор ВСУ Александр Мамалуй считает, что Украина находится в шаге от ее введения. "И тогда никаких зарплат ни у кого не будет. Будут пайки, деньги на сигареты, бензин по талонам. Война очень надолго", - заявил Мамалуй.

То есть, идет явное усиление темы, что война продлится еще долго, и украинскому населению нужно еще сильнее мобилизоваться по всем фронтам. При этом в общественном сознании идет обратный процесс. В Украине впервые с начала вторжения РФ сокращается число тех, кто готов терпеть войну "столько, сколько потребуется".

Их все еще большинство (63%), но уже на 10% меньше, чем было в феврале (73%), согласно опросу КМИС. Наиболее резкое сокращение наблюдается на юге (50% против 68%) и востоке (38% против 70%), которые больше всего страдают от боевых действий. Кроме того, за эти полгода резко выросло количество тех, кто затруднился ответить на вопрос о том, сколько они готовы терпеть войну (12% против 4%).

Похожие тенденции все больше проступают и на Западе.

В США сегодня вышла статья о том, что американцы должны подтолкнуть Украину к переговорам с РФ для заморозки войны по линии фронта. Об этом заявил влиятельный аналитик, президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас в колонке для Foreign Affairs.

Он согласен, что справедливой была бы победа Украины с выходом на границы, но без прямого участия Запада это невозможно. А введение западных войск не состоится, поскольку это создало бы гораздо больший риск.

"Вместо того, чтобы цепляться за невыполнимое определение победы, Вашингтон должен бороться с мрачной реальностью войны и смириться с более правдоподобным результатом. Он должен по-прежнему определять победу как сохранение Киевом суверенности и независимости, свободы вступать в любые союзы и объединения, в которые он захочет. Но он должен отказаться от идеи, что для победы Киеву необходимо освободить всю свою землю. Поэтому, поскольку Соединенные Штаты и их союзники продолжают вооружать Украину, они должны сделать неудобный шаг, подтолкнув Киев к переговорам с Кремлем, и изложить четкое представление о том, как это следует делать", - пишет Хаас.

Он считает, что это единственный шанс для Украины и мира "избежать ужасного исхода", прекратить военные действия и сохранить Украину как действительно независимую страну с возможностью восстановления.

Отметим, что такой подход противоречит украинским заявлениям и "плану победы" Зеленского. Но американский военный эксперт Майкл Кофман заявил, что "план победы" вряд ли заставит Россию сесть за стол переговоров. "Я не уверен, что это план победы. Потому что неясно, как он в теории заставляет Россию сесть за стол переговоров", - считает Кофман.

По его мнению, время презентации плана Зеленского "не очень хорошо согласовано", поскольку США никаких резких шагов по Украине предпринимать не станут, пока не изберут нового президента и не пройдет переходный период.

"США вряд ли пойдут на какие-либо шаги по этому вопросу, пока мы не увидим результаты выборов в ноябре. А после выборов, несомненно, будет переходный период. И поэтому я не ожидаю, что новая стратегия или новая политика появятся в Соединенных Штатах до начала следующего года. И поэтому я думаю, что это одна из проблем, с которыми сталкивается украинское руководство, заключается в том, что время их предложения не особенно хорошо согласовано", - добавил Кофман.

Но и после выборов, по его словам, тенденция к снижению американской помощи Киеву будет сокращаться.

Наилучшей военной стратегией для Украины в этих условиях эксперт видит уход в оборону для подготовки свежих сил и перехода в наступление в 2025 году.

Что означают итоги выборов в Молдове?

Как и прогнозировала "Страна", во втором туре президентских выборов победила действующий президент Майя Санду.

Однако итоги выборов стали для нее не триумфом, а предвестником больших проблем уже в следующем году, когда состоятся выборы в парламент.

Во-первых, она стала президентом исключительно благодаря голосам европейской диаспоры. Если брать итоги выборов в самой Молдове, то там победил оппозиционер-социалист Стояноглу. Во-вторых, она не смогла победить в первом туре. А выход с ней во второй тур кандидата от социалистов Стояноглу серьёзно улучшило перспективы Соцпартии на парламентских выборах (партия уже заявила, что Санду "нелегитимный президент", которого "выбрала диаспора").

В-третьих, если сравнивать с результатами президентских выборов в 2020 году, то Майя взяла меньше, чем (57,7% тогда и 55,2% сейчас), а ее противник больше (42,3% Додон в 2020 году и 44,7% Стояноглу в 2024 году).

В-четвертых, фактически провалился инициированный Санду референдум о евроинтеграции, где количество голосов "за" лишь на мизерный процент превысило число голосов "против" (и опять же – только лишь за счет голосов диаспоры). Что показало как раскол в молдавском обществе, так и крайне неоднозначное отношение к Санду. А также то, что президент и его вертикаль не в полной мере контролирует политические процессы в государстве.

Все это в совокупности делает для партии Санду крайне проблематичной победу на предстоящих в следующем году выборах в парламент Молдовы. Парламент формирует правительство, в руках которого находится львиная доля властных полномочий в стране.

Уже понятно, что много возьмут социалисты. Также, скорее всего, на парламентские выборы пойдет популярный мэр Кишинева Ион Чабан, который может забрать немало голосов и у партии Санду. Пойдут на выборы и другие силы – как пророссийские, так и выступающие под евроинтеграционными лозунгами (то есть – отбирающие голоса у партии президента). И окончательный "дизайн" нового парламента будет зависеть от того, какие из этих партий смогут преодолеть проходной барьер, а какие останутся "за бортом", унося с собой "в никуда" голоса, отобранные у более крупных политсил своего политического спектра.

Но, в общем и целом, на будущих выборах партия президента, скорее всего, потеряет большинство и парламенте (на прошлых выборах в 2021 году она взяла 53%) и ей будет крайне непросто сформировать вокруг себя коалицию для создания правительства.