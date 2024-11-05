Во вторник, 5 ноября, в Украине идет 984-й день войны с Россией.

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Последние новости

12.37 В Запорожье уже 16 раненых и 6 погибших после прилета по объекту инфраструктуры, сообщает ОВА.

11.16 В Капитоловке (Изюмский район Харьковской области) был прилет по гражданскому предприятию, сообщает ОВА. Ранен мужчина.

11.12 В Запорожье шестеро погибших и девять раненых после утреннего удара по объекту инфраструктуры, сообщает ОВА.

10.10 В Запорожье был прилет по объекту инфраструктуры, сообщает ОВА.

Предварительно, ранены два человека.

9.46 Сообщают о взрыве в Запорожье.

9.05 Воздушные силы сообщают, что этой ночью сбили 48 «Шахедов» из 79.

Почему участились налеты «Шахедов», а ВСУ стали их меньше сбивать, мы анализировали здесь.

9.02 За ночь по Харьковской области ударили 11 КАБов, из них три по Харькову, сообщает Нацполиция.

Власти города о разрушениях не сообщают. По их данным, пострадали два человека. В нескольких домах вылетели стекла.

8.10 Нардеп Соломия Бобровская заявила о спаде темпов мобилизации.

По ее словам, набор в армию начал замедляться в сентябре, в течение осени спад продолжился.

Она также подтвердила перевод в пехоту авиатехников и специалистов ПВО. Заявила, что они были связаны с нехваткой солдат на передовой (ранее об этом сообщала нардеп Безуглая).

«До декабря мы не выполняем план Генштаба ни на этот год, ни на месяц, который был поставлен. С этим сложно, и мы возвращаемся к ситуации весны 2024 года», - сказала Бобровская.

Ранее о падении темпов мобилизации осенью заявлял депутат Роман Костенко.

Власти Украины уже заявили о планах мобилизовать 160 тысяч человек.