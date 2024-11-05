Сегодня, 5 ноября 2024 года, американцы отправляются на избирательные участки, чтобы выбрать президента США. В этот раз интрига нешуточная: последние соцопросы показывают, что гонка Камалы Харрис и Дональда Трампа проходит практически "ноздря в ноздрю". Разница в популярности кандидатов от Демократической и Республиканской партий минимальна, каждый голос может стать решающим.
"Страна" в режиме реального времени следит за ходом голосования, поступающими данными о явке, предварительными результатами по ключевым штатам и первыми заявлениями штабов кандидатов.
Первые результаты по штатам появятся уже ночью, с утра уже будет понятна общая картина по итогам голосования.
Что нужно знать о выборах в Штатах и как они повлияют на Украину – в нашей аналитике. Как разворачивается одно из самых значимых политических событий этого года и кто станет новым лидером США – в нашей онлайн-трансляции, он обновляется по киевскому времени.
Выборы в США - 2024: последние новости
23:05 Трамп заявил, что располагает информацией о "массовых фальсификациях" на президентских выборах в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания.
По последним данным, он имеет в этом штате незначительное большинство.
22:32 Камала Харрис посетила свой предвыборный штаб и поговорила со своей сторонницей по телефону, чем вызвала радостные эмоции у окружающих.
Сразу после она показала дисплей, и на нем оказалась включенной камера.
В сети после этого предположили, что никакого звонка не было. На другом видео заметно, что Камала Харрис поговорила с несколькими сторонниками. Телефоны ей давали работники штаба.
22:21 Дональд Трамп опережает Камалу Харрис в большинстве колеблющихся штатов, следует из информации, представленной американским агрегатором данных опросов RealClearPolitics.
Согласно значению индекса, разрыв составляет 0,8 процентных пункта.
Данные по колеблющимся штатам на 23:00 по Киеву:
Аризона — Трамп (2,8 п. п.);
Джорджия — Трамп (1,3 п. п.);
Мичиган — Харрис (0,5 п. п.);
Невада — Трамп (0,6 п. п.);
Пенсильвания — Трамп (0,4 п. п.);
Северная Каролина — Трамп (1,2 п. п.);
Висконсин — Харрис (0,4 п. п.).
22:00 Любой победитель выборов в США будет стремиться завершить войну в Украине. Такое мнение высказал ведущий обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус.
"Кто бы ни победил завтра в США, фокус будет на прекращении этой ужасной войны – надеюсь, на условиях, которые не будут поощрять агрессию", – написал он.
Также Игнатиус прокомментировал ход боевых действий в Украине.
"Мне сказали, что Украина сейчас строит линию, чтобы защитить свою территорию от дальнейшего российского продвижения к Днепру. Но я согласен, что эта защита была сделана слишком поздно и, вероятно, слишком мало. Единственное объяснение, как я подозреваю, заключается в нежелании Зеленского признать, что война превратилась в оборонный тупик и что украинские надежды на наступление, которое могло бы освободить всю территорию, нереалистичны", – считает обозреватель WP.
21:30 Илон Маск обвинил Google в "предвзятых" поисковых результатах, которые не показывают пользователям, где можно проголосовать за Трампа, но дают возможность найти ближайший избирательный участок, если пользователь ищет то же про Харрис.
Google уже признал проблему и пообещал ее исправить.
21:10 The Washington Post публикует последние данные президентских опросов Post Pulse. Они показывают "невероятно тесную гонку" между Камалой Харрис и Дональдом Трампом.
20:30 В ночь выборов в США запланирован испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Ее запустят сразу после закрытия участков.
20:15 ФБР задержало мужчину, угрожавшего массовой стрельбой в случае победы Трампа, сообщила телекомпания ABC.
По ее информации, Айзек Сиссел размещал в интернете сообщения с угрозами массового расстрела консервативных христиан, если победу на выборах одержит кандидат от республиканцев.
19:55 Популярный одесский паблик проводит опрос, за кого бы проголосовали читатели на выборах в США. Из почти 50 тысяч проголосовавших 55% поддерживают Дональда Трампа. У Харрис, соответственно, 45%.
19:20 Трамп проголосовал и заявил, что "очень уверен" в победе, сообщает CNN.
Выступая перед прессой после того, как он проголосовал во Флориде, Дональд Трамп сказал, что он "очень уверен", что победит на выборах. "Я чувствую себя очень уверенно. Я слышу, что у нас хорошие показатели повсюду", — сказал Трамп.
Он добавил, что это была "лучшая" из трех его кампаний. "Разрыв будет большим. Но потребуется много времени, чтобы подтвердить (победу)", – добавил он.
19:15 В штабе Трампа считают, что к концу выборного дня - 5 ноября - вряд ли будет понятно, кто победит, но будет понятен расклад в нескольких ключевых штатах.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.
19:12 Знаменитый карликовый бегемот из Таиланда предсказал победу Трампа на выборах в США, сообщает Bild.
Четырёхмесячному бегемоту по кличке Му-Денг, за которым следят миллионы людей со всего мира, предложили две миски с едой и надписями "Дональд Трамп" и "Камала Харрис" на тайском языке. Животное выбрало миску с именем республиканца.
19:09 58% на победу Трампа дает платформа рынков предсказаний Polymarket.
При этом на победу республиканцев на выборах в Сенат дается 81%, а по Палате представителей прогнозируется победа демократов с вероятностью 54%.
19:00 Избиратели на выборах президента США сталкиваются с рядом проблем на некоторых избирательных участках в колеблющемся штате Пенсильвания, сообщает телекомпания CNN.
В округе Камбрия в этом штате продлили время голосования после сбоя программного обеспечения, который затруднил избирателям возможность сканирования бюллетеней.
Также голосование на двух избирательных участках в Джорджии утром на короткое время было прервано.
Было получено пять неподтвержденных угроз взрыва, что привело к временной эвакуации в двух районах округа Фултон примерно на 30 минут. Местные власти заявили, что будут добиваться судебного постановления о продлении времени голосования.
18:00 Трамп допустил, что может проиграть на выборах. Хотя он считает, что лидирует во всех семи колеблющихся штатах, как бы намекая, что если он проиграет, то это будет результатом фальсификаций.
"Да, я думаю, вы знаете. Я думаю, вы можете проиграть. Я имею в виду, это случается, верно? Но я думаю, что у меня довольно существенное преимущество, но, можно сказать, да, вы можете проиграть. Могут произойти плохие вещи. Знаете, вещи случаются, но это будет интересно", - заявил республиканец ещё 3 ноября в интервью телеканалу ABC News.
Трамп добавил, что ожидает объявления победителя в ночь выборов. То есть без длительных пересчетов.