Сегодня, 5 ноября 2024 года, американцы отправляются на избирательные участки, чтобы выбрать президента США. В этот раз интрига нешуточная: последние соцопросы показывают, что гонка Камалы Харрис и Дональда Трампа проходит практически "ноздря в ноздрю". Разница в популярности кандидатов от Демократической и Республиканской партий минимальна, каждый голос может стать решающим.

"Страна" в режиме реального времени следит за ходом голосования, поступающими данными о явке, предварительными результатами по ключевым штатам и первыми заявлениями штабов кандидатов.

Первые результаты по штатам появятся уже ночью, с утра уже будет понятна общая картина по итогам голосования.

Что нужно знать о выборах в Штатах и как они повлияют на Украину – в нашей аналитике. Как разворачивается одно из самых значимых политических событий этого года и кто станет новым лидером США – в нашей онлайн-трансляции, он обновляется по киевскому времени.

Выборы в США - 2024: последние новости

23:05 Трамп заявил, что располагает информацией о "массовых фальсификациях" на президентских выборах в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания.

По последним данным, он имеет в этом штате незначительное большинство.

22:32 Камала Харрис посетила свой предвыборный штаб и поговорила со своей сторонницей по телефону, чем вызвала радостные эмоции у окружающих.

Сразу после она показала дисплей, и на нем оказалась включенной камера.

В сети после этого предположили, что никакого звонка не было. На другом видео заметно, что Камала Харрис поговорила с несколькими сторонниками. Телефоны ей давали работники штаба.

22:21 Дональд Трамп опережает Камалу Харрис в большинстве колеблющихся штатов, следует из информации, представленной американским агрегатором данных опросов RealClearPolitics.

Согласно значению индекса, разрыв составляет 0,8 процентных пункта.

Данные по колеблющимся штатам на 23:00 по Киеву:

Аризона — Трамп (2,8 п. п.);

Джорджия — Трамп (1,3 п. п.);

Мичиган — Харрис (0,5 п. п.);

Невада — Трамп (0,6 п. п.);

Пенсильвания — Трамп (0,4 п. п.);

Северная Каролина — Трамп (1,2 п. п.);

Висконсин — Харрис (0,4 п. п.).

22:00 Любой победитель выборов в США будет стремиться завершить войну в Украине. Такое мнение высказал ведущий обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус.

"Кто бы ни победил завтра в США, фокус будет на прекращении этой ужасной войны – надеюсь, на условиях, которые не будут поощрять агрессию", – написал он.

Также Игнатиус прокомментировал ход боевых действий в Украине.

"Мне сказали, что Украина сейчас строит линию, чтобы защитить свою территорию от дальнейшего российского продвижения к Днепру. Но я согласен, что эта защита была сделана слишком поздно и, вероятно, слишком мало. Единственное объяснение, как я подозреваю, заключается в нежелании Зеленского признать, что война превратилась в оборонный тупик и что украинские надежды на наступление, которое могло бы освободить всю территорию, нереалистичны", – считает обозреватель WP.

21:30 Илон Маск обвинил Google в "предвзятых" поисковых результатах, которые не показывают пользователям, где можно проголосовать за Трампа, но дают возможность найти ближайший избирательный участок, если пользователь ищет то же про Харрис.

Google уже признал проблему и пообещал ее исправить.

21:10 The Washington Post публикует последние данные президентских опросов Post Pulse. Они показывают "невероятно тесную гонку" между Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

20:30 В ночь выборов в США запланирован испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Ее запустят сразу после закрытия участков.

20:15 ФБР задержало мужчину, угрожавшего массовой стрельбой в случае победы Трампа, сообщила телекомпания ABC.

По ее информации, Айзек Сиссел размещал в интернете сообщения с угрозами массового расстрела консервативных христиан, если победу на выборах одержит кандидат от республиканцев.

19:55 Популярный одесский паблик проводит опрос, за кого бы проголосовали читатели на выборах в США. Из почти 50 тысяч проголосовавших 55% поддерживают Дональда Трампа. У Харрис, соответственно, 45%.

19:20 Трамп проголосовал и заявил, что "очень уверен" в победе, сообщает CNN.

Выступая перед прессой после того, как он проголосовал во Флориде, Дональд Трамп сказал, что он "очень уверен", что победит на выборах. "Я чувствую себя очень уверенно. Я слышу, что у нас хорошие показатели повсюду", — сказал Трамп.

Он добавил, что это была "лучшая" из трех его кампаний. "Разрыв будет большим. Но потребуется много времени, чтобы подтвердить (победу)", – добавил он.

19:15 В штабе Трампа считают, что к концу выборного дня - 5 ноября - вряд ли будет понятно, кто победит, но будет понятен расклад в нескольких ключевых штатах.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

19:12 Знаменитый карликовый бегемот из Таиланда предсказал победу Трампа на выборах в США, сообщает Bild.

Четырёхмесячному бегемоту по кличке Му-Денг, за которым следят миллионы людей со всего мира, предложили две миски с едой и надписями "Дональд Трамп" и "Камала Харрис" на тайском языке. Животное выбрало миску с именем республиканца.

19:09 58% на победу Трампа дает платформа рынков предсказаний Polymarket.

При этом на победу республиканцев на выборах в Сенат дается 81%, а по Палате представителей прогнозируется победа демократов с вероятностью 54%.

19:00 Избиратели на выборах президента США сталкиваются с рядом проблем на некоторых избирательных участках в колеблющемся штате Пенсильвания, сообщает телекомпания CNN.

В округе Камбрия в этом штате продлили время голосования после сбоя программного обеспечения, который затруднил избирателям возможность сканирования бюллетеней.

Также голосование на двух избирательных участках в Джорджии утром на короткое время было прервано.

Было получено пять неподтвержденных угроз взрыва, что привело к временной эвакуации в двух районах округа Фултон примерно на 30 минут. Местные власти заявили, что будут добиваться судебного постановления о продлении времени голосования.

18:00 Трамп допустил, что может проиграть на выборах. Хотя он считает, что лидирует во всех семи колеблющихся штатах, как бы намекая, что если он проиграет, то это будет результатом фальсификаций.

"Да, я думаю, вы знаете. Я думаю, вы можете проиграть. Я имею в виду, это случается, верно? Но я думаю, что у меня довольно существенное преимущество, но, можно сказать, да, вы можете проиграть. Могут произойти плохие вещи. Знаете, вещи случаются, но это будет интересно", - заявил республиканец ещё 3 ноября в интервью телеканалу ABC News.

Трамп добавил, что ожидает объявления победителя в ночь выборов. То есть без длительных пересчетов.