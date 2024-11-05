В Польше до конца года начнут подготовку граждан Украины, подавших заявки на вступление в Украинский легион.

Об этом сообщили агентству "Укринформ" в рекрутинговом центре.

В 30 странах мира нашлось более 500 желающих украинцев вернуться на родину для участия в боевых действиях. В центре ожидают, что не все из них в итоге попадут на обучение.

Больше всего заявок приходит от украинцев, живущих в Польше и Чехии, но также есть добровольцы из Великобритании, Ирландии, Канады и США. Примерно половина из них - это молодые люди младше 25 лет. 10% желающих составляют женщины.

Набор желающих продолжается.

Напомним, в начале октября в польском Люблине на базе украинского консульства открыли первый рекрутинговый центр для набора добровольцев в Украинский легион. На базе центра есть военно-врачебная комиссия.

Вскоре польские власти сообщили, что в Украинский легион изъявили желание вступить пока только 300 украинцев, живущих за границей. То есть за минувший с начала октября месяц количество желающих увеличилось всего на 200 человек.

В Польше добавили, что Варшава была готова начать обучение добровольцев еще с 1 сентября, но не нашлось достаточно желающих.