Кабинет министров Украины запретил отключать электричество мобильным операторам и военным.

Об этом говорится в постановлении, принятом 1 ноября и опубликованном сегодня, 5 ноября.

Согласно постановлению, в "запретный список" попали технические средства электронных коммуникаций и военные объекты по спецперечням.

Ранее в Минцифры говорили, что зимой связь в Украине будет только по 4-6 часов в сутки, если случатся блэкауты. Перед этим было принято решение правительства обязать мобильных операторов обеспечить связь без питания от электросети в течение 10 часов к 2025 году. Однако в Минцифры считают, что к зиме ни один оператор не успеет на 100% выполнить эти требования.

Также, в виду ожидаемых проблем, на третьем году войны интернет-провайдерам и мобильным операторам разрешили бронировать от мобилизации всех работников.

При этом, по данным "Телекоммуникационной палаты Украины", для обеспечения бесперебойной мобильной связи нужно 18 тысяч электрогенераторов.

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