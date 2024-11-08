Анализруем итоги 987-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российские войска вошли в село Сонцовка к северо-западу от Курахово, свидетельствует карта военного паблика Deep State. Бои идут уже в центре населенного пункта.

Это село имеет важное значение - от него остается менее четырех километров до деревни Старые Терны, рядом с которой находится дамба Кураховского водохранилища к западу от Курахово. С потерей Старых Тернов город будет частично блокирован с запада, а трасса H15, ведущая в Курахово, будет под плотным огневым контролем россиян.

Украинские военные говорят, что на северном фланге Курахово ситуация обостряется, а в Сонцовке россиянам удалось закрепиться, вклинившись в оборону ВСУ.

К югу от Курахово россияне, по данным Deep State, продолжают продвигаться к северу от Ясной Поляны в направлении Сухих Ялов (хотя, напомним, украинские военные уже заявляли, что за Ялы начались бои).

Вчера, как мы уже писали, появилась информация о новых российских штурмах в Курской области.

По данным Deep State, армия РФ возобновила наступательные действия на Погребки, Зеленый Шлях, Дарьино и Суджу. "По последнему вектору ситуация уточняется, а на остальных участках основной напор удалось остановить", – говорится в сообщении.

DS добавляет, что россияне применили "традиционную тактику" – десантирование пехоты на БМП. Западные СМИ - в частности, журнал Forbes - пишут, что в атаках принимали участие северокорейские военные. Другие источники этого не подтверждали.

Российские паблики также сообщают о возобновлении наступательных действий армии РФ.

Но заявляют, что им удалось существенно продвинуться через Погребки и Старые Сорочины на юг в сторону Малой Локни. Также они атакуют в районе Новоивановки, что указывает на их попытку окружить украинские подразделения в северной части курского плацдарма.

К обстрелам. Россияне нанесли вчера вечером и сегодня ночью сильные удары по Одессе и Харькову. В Одессе дроны ударили по предприятию и частному сектору. Есть погибший.

В Харькове прилет был, как заявляют власти, по жилому дому в Салтовском районе, также снова задело здание Госпрома в центре города. Постралало 25 человек.

В Киевской области после налета дронов горела заправка и пострадали четыре водителя.

Украинские дроны поразили в Саратовской области промзону нефтеперегонного завода. Насколько известно, крупного пожара не было.

Россия, в свою очередь, накапливает ракеты и уже готова к массовому обстрелу Украины, сообщает глава ЦПД Коваленко. Так он прокомментировал публикацию одного из Z-блогеров, которую с утра обсуждают в украинских пабликах.

Тот написал, что Россия больше не будет наносить крупных ракетных ударов по Украине, кроме как в ответ на "провокации" или на отказ сесть за стол переговоров. Но Коваленко считает, что в этом посте "заложен ультиматум".

Военные перспективы

Продолжается серия пессимистических заявлений от волонтеров и экспертов, а также западных СМИ относительно ситуации на фронте.

При этом вновь поднимается тема необходимости снижения возраста мобилизации, который сейчас составляет 25 лет.

"Фронт не посыпался, но переживает худший период с весны 2022 года, дело идет к понижению мобилизационного возраста", - заявил известный волонтер Тарас Чмут. Он считает, что факторы, которые стали причиной этого, еще могут привести к "плохим негативным сценариям развития дальнейших событий".

Чмут заявил, что ВСУ не хватает людей, боеприпасов и "стратегической поддержки партнеров по нелинейному противодействию РФ". По его мнению, мобилизация происходит "никак" и ситуация идет к понижению мобилизационного возраста. Идеи призвать 500 тысяч украинцев он считает "адекватной цифрой".

Ранее о необходимости мобилизовать такое число мужчин заявлял главком Залужный, но Зеленский раскритиковал это предложение.

Сейчас власти официально подтвердили планы мобилизовать 160 тысяч человек. Но будет ли это выполнимой задачей, с учетом того, что темпы набора в армию, как признают многие украинские спикеры, падают - вопрос.

Напомним, ранее усилить мобилизацию и набирать в ряды ВСУ даже женщин призывала волонтер Мария Берлинская.

Но многие отказываются идти воевать в том числе из-за того, что пополнения отправляют на фронт практически необученными. Вот, как это происходит на примере на Ровенского полигона ВСУ (со слов нардепа Марьяны Безуглой):

1. В сертификате о прохождении курса были предметы, которые вообще не изучались: правовая подготовка, международное гуманитарное право, уставы Вооружённых сил Украины, психологическая подготовка, навыки выживания.

2. От всех болезней врач дает парацетамол. "У меня целый месяц был удушающий кашель, я просил проверить бронхи и лёгкие, так как уже трижды болел пневмонией. Без ответа. Меня просто отправили обратно на плац. Я подал рапорт с просьбой о медицинском осмотре, но командир роты его не принял", - рассказывает боец.

3. Обязанности, отвлекающие от учёбы, были регулярными. Солдат заставляли разгружать дрова, копать ямы, разгружать запасы для кухни, разбирать поддоны.

4. Стрельба проходила хаотично. Те, кто не умел стрелять, просто интуитивно нажимали на спуск. Ночная стрельба — никто не понимал её цели. "У меня проблемы со зрением, я не видел прицела, поэтому просто отстрелял боеприпасы", - рассказал новобранец.

5. Самовольное оставление части каждый день. Бывало, что уходили до 14 человек за ночь. Говорят, иногда и больше.

6. В учебке проигнорировали направления в бригады, выданные одному из мобилизованных. "В разговоре мне сказали, что не стоит на них рассчитывать. Людей отправляют только в восемь бригад с сомнительной репутацией. Кого-то отправляют в пехоту без какой-либо оценки, некоторым удается попасть в подразделения беспилотников".

7. В учебном лагере было распространено пьянство. Если поймают, оставят на ночь в яме. "Официальных наказаний не было, вероятно, потому что руководство не хотело портить статистику", - сообщает военный.

8. Блиндажи были не доступны для укрытия. Если воздушная тревога то просто выходили из палаток спать на улицу в спальниках.

9. Построения 6 раз в день, стояли по 20-30 минут. Ротный на возмущения отвечал матом и говорил, что будут стоять сколько скажут.

О том, что ситуация с моральным духом в украинской армии сейчас достаточно тяжелая и увеличивается число тех, кто уходит в СЗЧ пишут и западные СМИ.

"Высокопоставленный украинский военачальник признает, что на некоторых худших участках фронта наблюдается падение морального духа. Источник в генеральном штабе утверждает, что почти пятая часть солдат ушла в самоволку со своих позиций", - пишет журнал The Economist.

Трамп и Украина

Продолжают поступать разноречивые сигналы о планах Трампа по Украине.

Премьер Венгрии Орбан заявил, что новоизбранный президент США выведет свою страну из войны в Украине.

"Американцы собираются выйти из этой войны. О Трампе много чего говорят, но есть одна вещь, в которой никто не сомневается: он ненавидит войну. В течение двух лет они убеждали мир в том, что война и санкции - это хорошо, а сторонники мира глупы. Внезапно менять направление будет непросто. Это сложная, некомфортная и трудноразрешимая ситуация", - заявил венгерский премьер в эфире радиостанции Kossuth.

Также он считает, что Европа не сможет самостоятельно финансировать оборону Украины, если США прекратят свою поддержку.

При этом Bloomberg со ссылкой на источник сообщает, что Трамп считает, что "не может просто подтолкнуть Украину к уступкам Путину, не получив ничего взамен". Чиновник сообщил, что такой посыл Трамп озвучил в разговоре с кем-то из европейских лидеров.

Также один из участников вчерашнего саммита ЕС в Будапеште заявил, что "ничто в первоначальных разговорах не предполагает масштабной смены тактики" по Украине при Трампе.

Отметим, Wall Street Journal вчера сообщал , что Трамп склоняется к тому, чтобы заморозить войну по линии фронта и остановить процесс приема Украины в НАТО. Что несколько противоречит предыдущей статье. Но, судя по всему, медиа на Западе также разошлись во мнениях, чего ждать от Трампа по Украине.

Так, британский журнал The Economist полагает, что Зеленский может "приветствовать" победу Трампа из-за глубокого разочарования" в Байдене. По данным журнала, многие высокопоставленные украинские чиновники надеялись на победу Трампа.

"Столкнувшись с выбором между продолжением минимальной поддержки или президентом-джокером, который разорвет правила и почти наверняка сократит помощь, они были готовы рискнуть", - сообщает издание.

В частном порядке окружение Зеленского говорит о "слабости и лицемерии" администрации Байдена, которая боится эскалации с Россией и задерживает даже обещанные пакеты помощи. "Однако победа Трампа может предложить Зеленскому выход из того, что выглядит как кровавый тупик в лучшем случае, а поражение в худшем", - говорится в статье.

Издание полагает, что "полная распродажа Украины Трампом маловероятна, не в последнюю очередь из-за мнения внутри его собственной республиканской партии. Он, конечно, не захочет быть автором и владельцем поражения Украины".

Взамен на поддержку Трамп может потребовать от Украины доступ к ее природным ресурсам. При этом либеральные ценности будут его волновать гораздо меньше, считает журнал. Издание считает, что Трамп подготовит свой проект сделки уже в январе, к своей инаугурации.

Как пишет издание, на данный момент украинские чиновники работают с двумя публичными формулировками возможного "мирного плана" Трампа.

Первая, связанная с будущим вице-президентом Джеем Ди Вэнсом, предполагает заморозку войны на нынешних позициях и нейтралитет Украины.

Второй план, который предпочитают украинские власти, был изложен бывшим госсекретарем Трампа Майком Помпео в газете Wall Street Journal. В этом плане основное внимание уделяется усилению военной и финансовой поддержки в качестве сдерживающего фактора для Москвы. При этом сохраняется перспектива вступления в НАТО. Многое может зависеть от того, какой план предпочтет Трамп.

"Неизвестным элементом остается Путин и то, на что он согласится. Источники, близкие к российскому лидеру, дают противоречивые сигналы о его готовности вести переговоры: в один день они сообщают о его готовности заморозить боевые действия вдоль существующей линии соприкосновения. В другой день настаивают на чем-то похожем на капитуляцию Украины", - пишет The Economist.

При этом издание приводит мнение экс-министра иностранных дел Украины Пристайко, который говорит о том, что в ближайшие месяцы россияне могут предпринять массированные атаки на украинскую энергоинфраструктуру и попытаются убить руководство страны.

Возвращаясь к вопросу Путина - российская сторона сигнализирует, что готова к переговорам с Трампом. И тот уже заявил, что может поговорить с президентом РФ.

Отметим, что вчера Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента. Он рассказал также, что на него "произвело впечатление поведение Трампа во время покушения, он мужественный человек".

Путин заявил, что не знает как именно будет действовать Трамп на посту президента. Но сказал, что заявления Трампа о необходимости наладить отношения с РФ и завершить войну в Украине, "заслуживают внимания, как минимум".

Он также сказал, что готов к контактам с Трампом. И не считает зазорным самому ему позвонить, но не звонит, потому что западные лидеры прекратили с ним (с Путиным) общаться. "Но если кто-то захочет возобновить контакты, то мы ничего против не имеем. Готовы вести дискуссии. В том числе и с Трампом", - заявил Путин.

Трамп, как передают американские СМИ, также заявил, что готов к разговору с российским президентом. А в Кремле сообщили сегодня, что "теоретически" Путин первым может позвонить Трампу, "но надо посмотреть, как дальше будут развиваться события".

При этом спикер Путина Песков сегодня заявил, что, несмотря на готовность к переговорам с Трампом, Москва не отказывается от своих требований, ранее озвученных президентом РФ.

"Готовность к контактам с Трампом сохраняется, вчера она была акцентирована Путиным, но конкретики нет. Готовность России обсуждать с Трампом урегулирование в Украине не подразумевает корректировку требований в рамках мирных инициатив Владимира Путина, озвученный 14 июня в МИДе", - заявил Песков.

Напомним, тогда Путин озвучил как требование для прекращения войны вывод Украиной войск из четырех ее областей: Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской.

В целом же, реакция властей и Украины, и России на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США на удивление схожа.



С одной стороны, много позитивных слов и оценок, заявлений о готовности работать и вести диалог. С другой – повторение прежних взаимоисключающих условий окончания войны: Украина требует восстановления границ 1991 года и членства в НАТО, Россия – контроль над четырьмя областями с договором о признании новых границ, нейтралитет Украины и снятие санкций. Причем обе воюющие страны выступают категорически против временного прекращения огня и перемирия с аргументом "нам не нужен Минск-3".



Это уже дает основание многим наблюдателям предполагать, что если у Трампа, как пишут СМИ, действительно есть намерения быстро закончить войну путем побуждения Украины и России к прекращению огня по линии фронта, то это будет практически невозможно, так как не устраивает ни одну из сторон.



Однако на самом деле узнать, что в реальности думают и украинские, и российские власти по поводу "плана Трампа", можно будет только тогда, когда этот план предъявит лично Трамп.



Причем всерьез этот план будут обсуждать не ранее, чем Трамп официально станет президентом США и сформирует свою администрацию. Потому что все помнят опыт первого срока Трампа, когда он перед выборами говорил одно об отношениях с Украиной и Россией, а после выборов по этому направлению политика США практически никак не поменялась, потому что президент не смог поставить под свой полный контроль Госдеп, да и в целом госаппарат. К тому же он был связан по рукам и ногам обвинениями в работе на Путина.



С учетом такого опыта, естественно, ни Киев, ни Москва не будут сейчас гнать лошадей и говорить что-то конкретное о своем отношении к "плану Трампа", пока после 20 января не станет понятно, в чем именно этот план заключается и существует он вообще либо курс США в отношении Украины принципиально не изменится. Как не изменился он после первого прихода Трампа к власти.



Безусловно, сейчас ситуация принципиально иная. К 2016 году активная фаза войны на Донбассе уже миновала и потому эту тему Трамп мог при желании вообще игнорировать. Сейчас так не получится. В Украине бушует крупнейшая с 1945 года война в Европе, в которой опосредованно – через поставки оружия и финансовую помощь Киеву - принимают участие и США. И участие это выражается в десятках миллиардах долларов ежегодно.



Поэтому отмахнуться от войны Трамп никак не сможет. Нужно будет принимать некие решения.



Сам Трамп обещал остановить войну за 24 часа, а в его окружении многие заявляли об описанной выше схеме, по которой боевые действия будут завершены по линии фронта, с сохранением контроля РФ над уже захваченными территориями, и с мораторием на вступление Украины в НАТО.



Однако нет гарантий, что именно такой план будет утвержден Трампом.



Среди республиканцев есть своя сильная "партия войны", в которой есть кроме прочих лоббисты ВПК. Они считают, что с Россией нужно говорить только с позиций силы. И поэтому с их точки зрения войну нужно не заканчивать, а, наоборот, максимально расширять поддержку Украины и делать это даже в ещё больших объемах, чем сейчас.



Эту линию, в частности, проводил бывший госсекретарь Майк Помпео.

И если именно эта линия станет доминирующей в администрации Трампа, то понятно, что никакие предложения о прекращении войны по линии фронта из Вашингтона поступать не будут, а останется прежняя концепция с требованием вывода армии РФ на границы 1991 года. Поставки оружия продолжатся, возможно, будет снято ограничение на удары ракетами по РФ, и война не остановится, а перейдет на максимальный уровень эскалации с риском начала прямых боестолкновений России и НАТО.



Наконец, теоретически, есть еще один вариант, самый опасный для Украины, который также время от времени обсуждается: Трамп вообще ничего не будет предлагать ни Киеву, ни Москве, а просто полностью прекратит любую поддержку Украины и предложит украинцам и европейцам самим дальше разруливать ситуацию.

Но что будет, если все-таки Трамп сможет продавить линию "партии мира" и предложит завершить войну по линии фронта? Какая будет реакция сторон?



Позиция Украины в таком случае более-менее прогнозируемая. Как мы уже писали, в нынешних условиях у Киева вряд ли будет широкий выбор вариантов, кроме как согласиться на предложение Трампа. Скорее всего, не будет против и ЕС.



А вот что касается России, то тут, конечно, есть вопросы.



Исходя из нынешних "бескомпромиссных" заявлений Путина и других представителей российской власти, многие эксперты считают, что Кремль откажется от предложений Трампа остановить войну по линии фронта и будет настаивать на выполнение прежних требований РФ. К этому же призывает и российская "партия войны". Также есть мнение, что и сам Путин настроен воевать до достижения максимального результата, полагая, что время работает на него. Плюс есть ещё фактор Курской области, до вывода из которой украинских войск, как заявляли власти РФ, Москва отказывается вести переговоры.

Поэтому вариант отказа Путина действительно возможен.



Но на 100% он не предопределен.



Сами по себе нынешние заявления Кремля еще не означают, что он сходу отметает любые другие варианты. Выдвигая завышенные требования, Москва может готовить почву для переговоров, чтобы затем выдать свое согласие на завершение войны по линии фронта за уступку, и что-нибудь потребовать от Трампа взамен. Например, снятие санкций или вывод ВСУ из Курской области.



Кроме того, мы уже перечисляли факторы, которые могут побудить Путина согласиться на завершение войны по линии фронта, если такое предложение от Трампа поступит (что не очевидно). Кратко повторим их.



Во-первых, отказ завершать войну по линии фронта может испортить отношения РФ с Китаем и другими странами глобального Юга (они давно уже выступают именно за такой вариант), создав риск изоляции России. Во-вторых, согласно опросам, за остановку войны по линии фронта выступает большинство россиян. В-третьих, продолжение войны связано с необходимостью проводить мобилизацию и идти на иные непопулярные меры, на которые Кремль пока идти не хочет. В-третьих, завершение войны на условиях сохранения контроля РФ над захваченными территориями - это фактически уже будет большой военной победой России.



Поэтому есть не нулевая вероятность, что Путин не будет отвергать предложения Трампа, если они поступят, а вступит в переговоры с целью добиться наилучших для РФ условий прекращения огня.



Безусловно, среди факторов, которые определят как позицию Путина, так и решения администрации Трампа, одним из главных будет ситуация на линии фронта. Поэтому Россия наверняка постарается добиться максимальных успехов, чтобы показать, что дальнейшее сопротивление Украины бессмысленно. А Украина постарается продемонстрировать, что готова воевать дальше и наносить РФ чувствительные удары.



Кроме того, большую роль будут играть события, которые вроде как непосредственно к войне отношения не имеют, но влияние на нее окажут. Во-первых, это отношение США с ЕС при Трампе: начнется ли между ними торговая война, которая может вызвать раскол глобального Запада и сильно отвлечь его внимание от Украины. Во-вторых, ситуация внутри США. Пока американский истеблишмент держится довольно спокойно, хотя еще недавно пугал народ приходом к власти Трампа, предрекая катастрофу в случае его победы.



Возможно, он также вспоминает первый срок Трампа, когда госаппарат (в определении конспирологов deep state, "глубинное государство") и системные республиканцы не дали ему особо "баловать". А потому и теперь deep state затаился в ожидании того, что случится после 20 января. Будет ли Трамп в свой новый срок более настойчив и более успешен в борьбе с ним, чем в первый. И если будет, то в США могут наступить неспокойные времена. Реальную власть никто без боя не отдает.



В таком случае ни Трампу, ни его врагам может оказаться уже совсем не до Украины. И тогда возрастет вероятность описанного выше сценария, когда Вашингтон просто выйдет из войны, чтобы полностью сосредоточиться на своих внутренних проблемах.

Возвращаясь к ситуации внутри Украины, то стоит отметить, что здесь "второе пришествие" Трампа уже вызывает первые внутриполитические конфликты. Сегодня наружу вышла перебранка между нардепом Евгением Шевченко и Офисом президента.

Глава ОП Ермак заявил, что "некоторые" депутаты Верховной Рады "запутались" и работают на "поражение Украины".

"Некоторые народные депутаты, похоже, запутались в вопросах национальной безопасности, национальных интересов и будущего страны. Если в их головах национальные интересы - поражение Украины, то они совершают большую ошибку в интересах России. План победы Украины, Формула мира – это путь к справедливости", - написал Ермак.

Вероятно, Ермак имел в виду публикации нардепа Евгения Шевченко, которые активно обсуждают в соцсетях, где он призвал Зеленского начать переговоры о завершении войны, после чего "уйти".

"Давай Вова, давай! Пора товарищ президент начинать диалог. Я понимаю, что после этого тебе придется уйти. Но страна важнее личных амбиций. Я помогу если что. Снова съезжу в Минск. Все решим. Ты только начни. А не хочешь, тебя заставят уйти. И заставят тебя те, кто вчера тебе аплодировал в странах западного мира", - написал Шевченко, который ранее сотрудничал с ГУР.

Также он призвал "заканчивать с политическими преследованиями" народных депутатов и общественных деятелей и сообщил, что написал письмо Трампу и Вэнсу "о содействии в прекращении дальнейшего авторитаризма, диктатуры и беззакония, а также возвращении демократии и свободы слова в политическую жизнь Украины".

Шевченко также посчитал, что сегодняшнее заявление Ермака адресовано ему, и ответил, упоминая Трампа.

"Андрей, не стоит дальше устранять и травить народных депутатов Украины. Это не пойдет на пользу Украине. Твой пост уже читают в США. А чем моя позиция отличается от Дональда Трампа? Или он по вашему тоже действует в интересах РФ?" - написал Шевченко.

То есть, с приходом Трампа к власти в Украине будут все сильнее активизироваться силы, которые будут ориентироваться на завершение войны и перевыборы. И это может усилить давление на Банковую по остановке войны и дальнейшей перезагрузки власти. Но, естественно, тут ключевой момент - какую в реальности позицию займет Трамп и его администрация. Действительно ли он будет инициировать завершение войны по линии фронта. Либо же продолжит прежний курс или даже его ужесточит. И, как писалось выше, пока однозначного ответа на этот вопрос еще нет.