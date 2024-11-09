В субботу, 9 ноября, в Украине идет 988-й день войны с Россией.
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08:37 Российские войска начали попытки срезать "карман" к юго-востоку от Курахово.
Согласно карте военного паблика Deep State, они атаковали на юг через трассу, ведущую в Курахово с востока, и продвинулись в направлении села Дальнее.
"Нашим воинам нужно как-то выбираться из кармана хотя бы в село Дальнее", - пишет украинский боец с позывным "Мучной".
Об атаке на юг пишет и военный эксперт газеты Bild Юлиан Репке.
Также это наступление потенциально угрожает заходом в тыл украинским войскам, обороняющимся по реке Сухие Ялы, которую с юга также штурмуют российские войска.
08:22 Эпицентром ночной атаки "Шахедов" стала Одесская область, сообщили Воздушные силы ВСУ.
Сообщается, что из 51 беспилотника было сбито 32. Также их сбивали над иными регионами - в том числе в Тернопольской области.
В Одессе же в результате атаки повреждены несколько многоэтажек, админздания, складские помещения и автомобили.
08:14 Ночью был прилет по объекту инфраструктуры в городе Синельниково Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак. На объекте был пожар.
08:13 В Одессе в результате вражеской ночной атаки дронов повреждены несколько многоэтажек и дома в частном секторе, а также админздания, складские помещения и автомобили в одном из районов Одессы.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
08:00 Сегодня ночью россияне ударили КАБами по Харькову. Есть повреждения гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов.
Прилетело в одну из самых загруженных городских трасс. Повреждены дорожные покрытия, контактные линии троллейбуса и сеть уличного освещения.
Разрушена одна неработающая автозаправочная станция и немного повреждена другая. В близлежащем отеле выбито несколько окон. Незначительные повреждения получил расположенный на перекрестке строительный гипермаркет.