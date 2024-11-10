В воскресенье, 10 ноября, в Украине идет 989-й день войны с Россией.
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Последние новости
09:46 В Одессе ночью прилет был также по рынку. Разрушено несколько киосков.
09:41 В Харькове прилет в Киевском районе города, на место выехали спасательные службы.
09:36 По Украине ночью шла массированная атака "Шахедов" - 145 беспилотников, сообщают Воздушные силы.
Из них удалось сбить 62.
ПВО работала в Одесской, Киевской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Донецкой областях.
09:21 Взрывы в северной части Харькова.
08:58 Мэр Москвы Собянин заявляет, что сбито уже 32 беспилотника, летевших в направлении российской столицы.
08:53 Сегодня ночью беспилотники также атаковали российский город Брянск.
Власти региона заявили о прилёте по нежилым строениям и пожаре.
08:47 В Раменском районе Подмосковья из-за падения обломков беспилотника горят два частных дома.
Власти Москвы заявляют об отражении атаки 22 дронов.
Кадры сбития одного из них публикуют местные телеграм-каналы.
08:37 Последствия атаки беспилотников по Одесской области этой ночью.
Горели гаражи и частный сектор. Сообщают о двух пострадавших.
08:26 Ночью Россия атаковала Киев ударными беспилотниками. Воздушную тревогу в столице объявляли дважды, и суммарно она продлилась почти 5 часов.
Об этом сообщает КГВА.
Силы обороны обезвредили разными способами около полутора десятков враждебных БПЛА, летевших на Киев. В столице без разрушений и пострадавших.
08:11 Ночью россияне снова нанесли массированный удар по Одессе. Повреждены жилые дома, магазины, сгорели гаражи с автомобилями и имуществом.
Об этом сообщает ГСЧС.
Предварительно сообщается о двух пострадавших.
08:10 В Подмосковье с утра сбивают беспилотники.
Власти российской столицы заявляют о сбитии десяти дронов. О разрушениях и жертвах информации нет.
Также приостановлена работа московских аэропортов.
08:00 Сегодня ночью в одном из микрорайонов Чугуева Харьковской области произошло попадание БПЛА в подъезд четырехэтажного жилого дома.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Поврежден дом, сгорело три автомобиля, еще 5 автомобилей повреждено, пострадавших нет.