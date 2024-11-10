В воскресенье, 10 ноября, в Украине идет 989-й день войны с Россией.

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Последние новости

09:46 В Одессе ночью прилет был также по рынку. Разрушено несколько киосков.

09:41 В Харькове прилет в Киевском районе города, на место выехали спасательные службы.

09:36 По Украине ночью шла массированная атака "Шахедов" - 145 беспилотников, сообщают Воздушные силы.

Из них удалось сбить 62.

ПВО работала в Одесской, Киевской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Донецкой областях.

09:21 Взрывы в северной части Харькова.

08:58 Мэр Москвы Собянин заявляет, что сбито уже 32 беспилотника, летевших в направлении российской столицы.

08:53 Сегодня ночью беспилотники также атаковали российский город Брянск.

Власти региона заявили о прилёте по нежилым строениям и пожаре.

08:47 В Раменском районе Подмосковья из-за падения обломков беспилотника горят два частных дома.

Власти Москвы заявляют об отражении атаки 22 дронов.

Кадры сбития одного из них публикуют местные телеграм-каналы.

08:37 Последствия атаки беспилотников по Одесской области этой ночью.

Горели гаражи и частный сектор. Сообщают о двух пострадавших.

08:26 Ночью Россия атаковала Киев ударными беспилотниками. Воздушную тревогу в столице объявляли дважды, и суммарно она продлилась почти 5 часов.

Об этом сообщает КГВА.

Силы обороны обезвредили разными способами около полутора десятков враждебных БПЛА, летевших на Киев. В столице без разрушений и пострадавших.

08:11 Ночью россияне снова нанесли массированный удар по Одессе. Повреждены жилые дома, магазины, сгорели гаражи с автомобилями и имуществом.

Об этом сообщает ГСЧС.

Предварительно сообщается о двух пострадавших.

08:10 В Подмосковье с утра сбивают беспилотники.

Власти российской столицы заявляют о сбитии десяти дронов. О разрушениях и жертвах информации нет.

Также приостановлена работа московских аэропортов.

08:00 Сегодня ночью в одном из микрорайонов Чугуева Харьковской области произошло попадание БПЛА в подъезд четырехэтажного жилого дома.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Поврежден дом, сгорело три автомобиля, еще 5 автомобилей повреждено, пострадавших нет.