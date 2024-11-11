Анализируем итоги 990-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

К концу недели под Курахово наметились две угрожающие для ВСУ тенденции.

Первая - закрепление российских сил в селе Сонцовка к северо-западу от Курахово. Оттуда менее четырех километров до села Старые Терны, захват которого будет означать фактическое блокирование города с западной стороны.

Кроме того, как пишет украинский военный с позывным "Мучной", выход на высоты южнее Сонцовки усложнит положение Курахово в целом.

К Старым Тернам противник пробивается не только с севера, но и с востока, штурмуя село Берестки.

Сегодня стало известно, что в Старых Тернах была взорвана дамба Кураховского водохранилища. Украина заявляет, что ее уничтожили российские обстрелы, чтобы усложнить логистику ВСУ к западу от Курахово. Российские же паблики утверждают, что подрыв провели украинские войска, чтобы затруднить продвижение РФ по затапливаемой территории.

Одновременно с востока россияне заходят на окраины Курахово, пытаются закрепиться и накопить силы.

Вторая тенденция - попытки россиян "подрезать" украинский выступ юго-восточнее Курахово. Наступление там началось на днях и на данный момент россияне захватили почти половину территории "кармана".

Ситуация в районе населенных пунктов Антоновка, Екатериновка и Елизаветовка является наиболее опасной, считает военный паблик Deep State - поскольку создается угроза тылам украинской обороны по реке Сухие Ялы.

Именно в эту реку сейчас уперлось российское наступление с юга в районе Трудового. Также замедлилось продвижение РФ западнее - у Ясной Поляны и Максимовки, где уже несколько дней не было значимых наступлений. Российские военные паблики связывают это с необходимость подтянуть резервы, а также с переброской на это направление новых подразделений ВСУ.

Южное направление - в сторону сел Разлив и Константинополь - было и остается потенциально наиболее угрожающим для Украины, поскольку может блокировать с запада всю Кураховскую группировку ВСУ. С юга в районе ключевой трассы оборонные укрепления ВСУ там "оставляют желать лучшего", как пишет военный паблики Deep State.

Но, судя по всему, командование ВСУ это понимает, и туда сейчас, как писалось выше, отправлены подкрепления.

В то же время ситуация остается опасной для украинских войск.

Во-первых, трасса из Курахово, по которой снабжается город, уже находится под прямым ударом ствольной артиллерии РФ. До нее с севера и юга осталось по 6 и 9 километров соответственно (при дальности артиллерии 25-30 км).

Во-вторых, прорыв РФ на трассу - это скорее вопрос времени, учитывая, что к ней россияне подходят с разных направлений.

По мнению украинского военного эксперта Константина Машовца, Кураховский выступ является "наиболее близким к ликвидации". А военный паблик Deep State заявляет, что на Кураховском направлении назревает катастрофа, поскольку россиянам удается обходить город с флангов, атакуя с севера, юга и востока, чтобы перерезать основные дороги снабжения.

"Потеря контроля над Кураховым остается вопросом времени. А если еще не взять под контроль проблему с флангами, то очень скоро она превратится в очередную катастрофу", - резюмирует DS.

Судя по карте паблика, продвижение россиян под Курахово за последние десять дней действительно шло быстро.

Украинские военные сегодня сообщили о продвижении РФ на запад в сторону Днепропетровской области и на северо-запад в сторону Покровска - по трассе от Селидово. Параллельно, по данным бойца "Мучного", окружены соседние села Григоровка и Петровка.

Курский феномен

В тоже время, есть участок фронта, где украинские войска не только не отступают, но и проводят активные атакующие действия.

Это Курская область.

В конце прошлой неделе там началось новое наступление россиян. Но, как признают сами российские паблики, идет оно с большим трудом и потерями. Россиянам удалось продвинуться в районе Новоивановки, а также к Старым Сорочинам недалеко от Малой Локни, но развить успех пока не получается, а некоторые прорвавшиеся подразделения, как пишут телеграмм-каналы, фактически оказались в окружении в результате контратак ВСУ.

Такая ситуация, как заявляют и украинские военные и эксперты, и западные СМИ связана с тем, что в Курскую область в приоритетном порядке отправляются резервы ВСУ. Причем это лучшие подразделения.

В Курской области Украина держит больше войск, чем на юге Донбасса в районе Курахово, пишет испанская газета El Pais со ссылкой на украинских военных. На российской территории ВСУ каждые 10 дней проводятся ротации. Под Курахово же - раз в 25 дней.

Отправка резервов в Курскую область на фоне резкого ухудшения ситуации на Донбассе все чаще в Украине вызывает критику.

"Возможно, у наших лидеров есть какой-то большой секретный план, иначе я не понимаю, почему наши лучшие бригады находятся на Курщине, а наша оборона в Украине разваливается", – цитирует El País недавно уволившегося из ВСУ генерала Дмитрия Марченко.

Однако, все ж таки, можно увидеть определенную логику в том, что украинское военно-политическое руководство хочет любой ценой удержать плацдарм в Курской области, а если получится, то и расширить его. Даже ценой потери территорий в Донецкой области, где резервов не хватает.

С победой Трампа на выборах в США все чаще говорят о переговорах об окончании войны (подробнее об этом ниже). При этом в качестве базового сценария рассматривается прекращение огня по линии фронта. Однако, в таком случае, встает вопрос, что делать с занятой ВСУ частью Курской области. Оставлять ее под контролем Украины - слишком большое унижение для Кремля, на которое он вряд ли пойдет. Тем более, что Москва неоднократно заявляла, что никакие договоренности с Киевом заключать не будет до тех пор, пока украинские войска остаются в Курской области. Кроме того, в РФ есть и своя "партия войны", которая вообще против прекращения огня по линии фронта и требует "воевать до победного конца". И наличие украинских войск в Курской области дает ей дополнительные аргументы, чтоб сорвать договоренности о завершении войны.

В Киеве, время от времени, в публичной плоскости обсуждается также вариант, что, в случае начала переговоров о прекращении огня по линии фронта, занятую ВСУ часть Курской области можно будет "обменять" на часть захваченной россиянами украинской территории. Например - на Энергодар и Запорожскую АЭС. Однако и это для Кремля также будет "потерей лица". Особенно, с учетом того, что ранее Путин ставил условием окончания войны контроль вообще над всей территорией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

То есть, наличие курского плацдарма, судя по всему, рассматривается украинскими властями, в ожидании переговоров, как важнейший козырь, при помощи которого можно будет либо добиться от Москвы болезненных для нее уступок (передачи части захваченных территорий), либо, если РФ на уступки идти откажется, вообще сорвать любые договоренности об окончании войны по линии фронта.

Но, вероятно, это понимают и в Кремле, а потому, по данным западных разведок, в последнее время РФ увеличивает число войск в Курской области.

Газета The Washington Post пишет, что Россия собрала там 50-тысячную группировку, в которую входят, как считают на Западе, и северокорейские войска.

Эта группа готовится к крупному наступлению, чтобы очистить Курскую область от ВСУ. При ее формировании Россия не перебрасывала войска с востока Украны, "что позволило Москве одновременно давить на нескольких фронтах".

"Американские военные и разведывательные чиновники стали более пессимистичными в отношении общих перспектив Украины, отметив, что Россия неуклонно завоевывала позиции, как в Курске, так и на востоке Украины. По словам официальных лиц, неудачи частично являются результатом неспособности Украины решить критические недостатки в численности войск", - говорится в статье.

Forbes также пишет что Москва планирует ускорить вытеснение ВСУ из Курской области - на случай, если Трамп предложит заморозку войны по линии фронта.

Насколько реально для российской армии в ближайшие месяцы выполнить эту задачу? Пока, как писалось выше, ВСУ в Курской области держат оборону и контратакуют. Туда постоянно подтягиваются украинские резервы, что делает продвижение армии РФ крайне трудной задачей. По крайней мере теми силами, которые там есть. Более того, некоторые российские паблики предполагают, что в Курской области сами ВСУ могут еще пойти в масштабное наступление.

С другой стороны, сейчас площадь Курского плацдарма, по разным данным, 450-600 квадратных километров. Причем там у ВСУ нет сплошных мощных линий укреплений, подобных тем, что Россия выстроила в Запорожской области. С сентября россияне уже смогли вернуть значительную часть плацдарма под свой контроль. Поэтому, за счет увеличения числа наступающих войск и их огневой поддержки, армия РФ рано или поздно, теоретически, может полностью выдавить украинские войска за границу. Правда, возможно, для этого придется перекинуть войска с других участков фронта, замедляя там наступление. Но, если вопрос о переговорах об окончании войны действительно станет реальностью, то Курск будет однозначно приоритетным направлением и за ценой не постоят.

К обстрелам.

В Кривом Роге сегодня был сильный прилет по пятиэтажке. 12 человек пострадали, но разбор завалов еще идет, и глава городской администрации Вилкул предупредил, что следует ожидать погибших.

В Запорожье 22 человека пострадало от ночного прилета авиабомб по городу. Есть погибший

Пять человек погибли в Николаеве после атаки беспилотников. "Шахеды" попали в многоэтажку и частные дома. В одном из таких домов погибло четыре человека - трое женщин и мужчина. Ещё один человек погиб в многоэтажке.

Сегодня Россия впервые за долгое время подняла в небо стратегические бомбардировщики - по разным данным, от 8 до 13 машин. Из района Каспия они произвели пусковые маневры, но обстрела не было - имел место, судя по всему, имитационный пуск.

Одновременно в небо поднялись три носителя "Кинжалов" - самолета МиГ-31К. Они также не наносили ударов. То есть, проводились учения.

Тем не менее, в Украине превентивно ввели аварийные отключения света - в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Кировоградской и Донецкой областях (к вопросу, ожидать ли в ближайшее время удара по украинской энергетике, мы вернемся ниже).

Отказ от Помпео и созвон Трампа с Путиным

В конце минувшей недели произошло несколько важных событий, которые могут предопределить политику Трампа по Украине.

В субботу избранный президент официально отказался брать в свою будущую администрацию бывшего госсекретаря Майка Помпео и экс-посла США в ООН Никки Хейли (оба занимали эти должности в первый срок президентства Трампа).

И Помпео, и Хейли выступали за жестокую линию в отношении России, за увеличение военной помощи Украине и против планов по остановке войны по линии фронта.

Особенно активно в этом смысле действовал Помпео. В июле он предложил "план действий для Трампа", который подразумевал снятие ограничений на помощь Украине и резкое усиление санкций против России. При этом со стороны советников Трампа исходили тогда (как и сейчас) другие сигналы - о готовности заморозки войны по линии фронта с отказом во вступлении Киева в НАТО.

А после победы республиканца на выборах прошел слух, что Помпео может стать министром обороны США. Газета Wall Street Journal сообщила, что предложения Помпео по усилению военной и финансовой поддержки Киева являются одним из сценариев, которые рассматривает избранный президент.

Но, как видим, Трамп эти слухи официально опроверг. Что важно с точки зрения политики будущего президента в отношении Украины.



Во-первых, Майк Помпео был одним из самых известных представителей "партии войны" внутри республиканцев, которая выступает против скорейшей остановки войны по линии фронта, оппонируя, тем самым другой части окружения Трампа.



Во-вторых, Помпео был интегрирован во внутриукраинские расклады. Еще с ноября прошлого года он вошел в набсовет компании "Киевстар". Очевидно, что взяли его туда для лоббирования ее интересов и для решения различных проблемных вопросов с украинскими властями (тогда ходили слухи, что "Киевстар" могут объявить связанным юрлицом с подсанкционным российским олигархом Фридманом и национализировать). По распространенной в украинских политических кругах версии, в процессе выполнения указанных выше задач в качестве члена набсовета "Кивестара" Помпео установил плотный контакт с Офисом президента Украины. Поэтому, когда Трамп победил на выборах, в частных беседах представители Банковой возлагали особые надежды на то, что Помпео окажется на одной из ключевых должностей в команде Трампа и через него украинские власти смогут эффективно решать свои вопросы, торпедируя попытки новой администрации изменить курс по войне в Украине.



Как мы уже писали, во время первого срока Трампа у Киева уже был подобный опыт "вербовки" ключевых лиц в Вашингтоне, отвечающих за украинское направление. Тогдашний президент через лоббистскую компанию BGR group поспособствовал назначению Курта Волкера спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины. На этой должности Волкер приложил немало усилий, чтоб заморозить процесс реализации политической части Минских соглашений. Понятно, что его назначение не могло быть следствием только лишь лоббизма Киева. Главную роль сыграло то, что именно такой курс хотела проводить "партия войны" в Госдепе и среди республиканцев. Однако, безусловно, лоббистские усилия украинских властей процесс значительно ускорили и упростили.



В будущей администрации Трампа наиболее очевидным кандидатом на роль "нового Волкера" был Помпео. Более того, уже прошли слухи, что он станет новым министром обороны США.



Но Трамп решил лично пресечь подобные разговоры, заявив, что Помпео в его команде не будет. Само по себе это является нетривиальным событием. Обычно, если кого-то не хотят брать на должность, об этом заявляется в приватном порядке. А публичное заявление - это, с одной стороны, политический сигнал, что на тему Украины у будущего президента иной взгляд, чем у Помпео. А с другой стороны, возможно, и показатель крайнего недовольства Трампа тем, что слухи о назначении Помпео вообще появились.



Тем более, что по Помпео была неприятная для республиканцев аналогия с Хантером Байденом. Трампу могли задать вопрос – почему вы требуете уголовного преследования сына Байдена за то, что тот получал зарплату в совете директоров украинской компании "Бурисма", но при этом назначаете на высокую должность Помпео, который получает зарплату в набсовете украинской компании "Киевстар".



При этом заявление Трампа по Помпео, говорящее о вполнее определенной линии по Украине - не единственное в этом ряду из лагеря будущего президента.

Например, Илон Маск согласился с тем, что Украина платит "коррупционными деньгами" американским политикам, выступающим за продолжение войны.

"Самая недооцененная история в Вашингтоне — это то, сколько коррупционных украинских денег пытаются купить влияние. Это был не только Хантер Байден. Большинству поджигателей войны платят", - написал в Х поддерживающий Трампа американский миллиардер Дэвид Сакс (имея в виду, не исключено, как раз Майка Помпео).

"Да", - ответил на это Маск и опубликовал пост у себя на стене.

А позже сын Трама заявил, что Зеленский "потеряет свое пособие", когда его отец станет президентом. В сторис на Инстаграм он опубликовал черно-белый мем, где на украинского президента сыпятся доллары и подписал: "У тебя осталось 38 дней до потери пособия". Он, вероятно, имел в виду дату 17 декабря - когда выборщики официально утвердят победу республиканца на выборах.

Также у Трампа заявили, в первый день на посту президента он планирует посадить Украину и Россию за стол переговоров. Как заявила пресс-секретарь республиканца Каролин Ливитт, Трамп планирует "вести переговоры о мирном соглашении между Россией и Украиной".

"Это включает в себя, в первый же день, усаживание Украины и России за стол переговоров, чтобы положить конец этой войне", - заявила Ливитт в эфире телеканала Fox News. Отметим, что первым днём вступления Трампа в должность президента будет 20 января, когда состоится его инаугурация.

А вчера вечером американские СМИ сообщили, что Трамп уже созвонился с Путиным. Сперва об этом написала газета The Washington Post, а затем повторило уже со ссылкой на свои источники агентство Reuters. Сообщается, что разговор у них произошел еще в четверг - как раз в тот день, когда российский президент официально поздравил республиканца с победой на выборах и заявил о готовности к перегворам.

Washington Post сообщила, что Трамп и Путин обсуждали возможное прекращение войны в Украине. Республиканец выразил обеспокоенность расходами на поддержку Украины для налогоплательщиков США и предположил, что мир может потребовать от Украины уступить часть территории, например Крым.

Также издание пишет, что во время разговора "Трамп посоветовал российскому президенту не обострять войну в Украине" и заявило, что "Трамп не хочет вступать в должность в условиях нового кризиса в Украине, вызванного российской эскалацией, что даст ему стимул не допустить обострения войны". Почти аналогичную формулировку привело агентство Reuters.

Кроме того президенты, по данным WP, "обсудили возможности достижения мира на европейском континенте, а Трамп выразил заинтересованность в последующих беседах с Путиным.

Относительно того, знала ли Украина о разговоре, данные разнятся. Washington Post пишет, что правительство Украины было проинформировано, а вот Reuters в МИД Украины заявили, что никто их о переговорах Трампа с Путиным не предупреждал.

У Трампа разговора не подтвердили и не опровергли. "Мы не комментируем частные разговоры между президентом Трампом и другими мировыми лидерами", — сказал Стивен Чунг, директор по связям с общественностью Трампа.

А вот в Кремле официально заявили, что никакого разговора вообще не было. "Разговора между Путиным и Трампом, о котором недавно писала газета Washington Post, не было, это ложная информация. Конкретных планов по контактам Путина и Трампа пока нет", - заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Позже газета Politico написала со ссылкой на источники на Банковой, что Украина "не знает" о созвоне Трампа и Путина и вообще сомневается, что такой разговор был.

Но, судя по информации крупных американских медиа и отсутствию прямых опровержений из лагеря Дональда Трампа, можно предположить, что контакт все же мог иметь место.

И если исходить из того, что написано в "Вашингтон пост", то можно сделать вывод, что Трамп действительно стоит на позиции необходимости скорейшего завершения войны путем некого территориального компромисса с Россией. В частности, если верить изданию, он готов оставить за РФ часть захваченных территорий Украины. И такой же сценарий ранее продвигали соратники Трампа.

Также, судя по публикациям, Трамп выступает против "эскалации" - под которой подразумевается, вполне вероятно, массированный удар по украинской энергетике.

Интересно, что сегодня утром Россия, как уже сообщалось, провела учения стратегических бомбардировщиков по ракетной атаке. И, если у РФ действительно есть намерения и возможности нанести такой удар по энергосистеме, то далеко не факт, что Кремль от него откажется, несмотря на советы Трампа (если они и были). В Москве могут посчитать, что бонусы от разрушения украинской энергетики значительно перевешивают риск вызвать недовольство будущего президента США. Тем более, что удар могут осуществить задолго до инаугурации и затем использовать его для усиления давления на Украину и Запад в преддверие возможных переговоров в качестве "акции устрашения".

Отметим также, что после предпогаемой даты разговора - 7 ноября - комментарии российской власти в отношении Трампа стали гораздо позитивнее. Что также может указывать на успешный исход этой беседы в глазах Кремля (если, повторимся, эта беседа вообще была).

Но означает ли все это - и отказ брать на работу Помпео, и предполагаемый разговор с Путиным о заморозке по линии фронта - что Трамп и его команда уже определилась со своей стратегией по Украине и намерены добиваться скорейшего завершения войны без возврата Киеву потерянных территорий? Пока такой однозначный вывод делать преждевременно.



"Партия войны" в Вашингтоне по-прежнему сильна, а потому она продолжит свою "схватку за Трампа", а вместо Помпео может быть выдвинута и другая кандидатура на роль "нового Волкера". Тем более, что время до инаугурации ещё есть.

Кроме того, если к пониманию Трамп и Путин по итогу не придут, то это, безусловно, скорректирует американскую стратегию.



Но, так или иначе, можно констатировать, что в окружении Трампа есть влиятельная группа (и "сбитие" Помпео как раз и является показателем ее влиятельности, а, по данным СМИ, Маск играет сейчас одну из ключевых ролей в формировании команды будущего президента), которая:



- выступает за скорейшее завершение войны в Украине по линии фронта, а также за минимизацию помощи Киеву,



- негативно относится к Зеленскому.

Успеть до Трампа

Уходящие со сцены власти США вчера подтвердили, что Белый дом хочет выделить Украине всю согласованную помощь в шесть миллиардов долларов до инаугурации Трампа. "До 20 января мы отправим все ресурсы Украине, которые согласовал Конгресс", - заявил советник президента по нацбезопасности Салливан.

Ранее о том, что США стараются по-максимуму отправить оружие Украине пока Трамп не стал президентом, сообщала газета Wall Street Journal.

Украинские чиновники также выразили надежду агентству Reuters, что администрация Байдена ускорит помощь, пока она еще может это сделать. А вот возвращение Трампа в Белый дом "сосредотачивает умы в Киеве на возможном завершении войны" и делает менее вероятным приглашение Украины в НАТО.

В Европе отдельные страны также пытаются сорвать возможные мирные инициативы Трампа.

Париж и Лондон попытаются убедить Байдена дать Украине разрешение на стрельбу ракетами Storm Shadow вглубь России до инаугурации нового президента.

Таким образом Стармер и Макрон хотят сорвать усилия Трампа по сокращению поддержки Украины со стороны США, пишет газета The Telegraph. По ее данным, британский и французский лидеры обсудят этот вопрос уже сегодня в Париже.

"В Лондоне есть надежды на то, что Байден, наконец, даст одобрение", - пишет газета. "Мы очень заинтересованы в том, чтобы максимально использовать время с сегодняшнего дня и до 20 января (то есть инаугурации Трампа - Ред.), а не просто отложить все до следующей администрации", - добавил источник в британском правительстве.

При этом издание пишет, что план Стармера "может быть воспринят Трампом как попытка подорвать внешнюю политику США", что угрожает ухудшением отношений между премьером и новым президентом.

Также никаких намеков на смену политики по "дальнобою" не делали в уходящей администрации США. Да и пока что достаточно много сомнений, что Байден станет делать столь резкий шаг, чреватый эскалацией войны, когда избран уже новый президент, который такое решение сможет через месяц уже отменить.

Еще одна обсуждаемая в Европе инициатива - заключение польско-британского союза по помощи Киеву. Газета The Time пишет, что Варшава хочет заключить такой союз с Лондоном, чтобы не допустить "продажи Украины Западом", когда Трамп станет президентом.

Кроме Стармера, польский премьер Туск также проведет по этому поводу переговоры с Макроном и генсеком НАТО Рютте. Туск пытается "заручиться поддержкой Запада в отношении Украины через европейский альянс, в который войдут страны Северной Европы и Балтии".

В то же время американские СМИ пишут, что война близка к переговорам и без фактора Трампа.

Победа, которую Украина определяет как изгнание российских войск со всей своей территории, на Западе "считается недостижимой". Об этом сообщает CNN со ссылкой на эксперта Рима Монтаза из Фонда Карнеги .

Он считает, что существует "растущий, тихий консенсус в отношении того, что переговоры, которые повлекут за собой принятие хотя бы временной потери суверенитета над территориями, являются единственным способом положить конец этой войне".

"Киев находится в одной из самых слабых позиций с февраля 2022 года", счтает эксперт. Но указывает, что перспектива переговоров, итогом которых будет фактическая потеря территорий, "является политическим минным полем" для Зеленского.

Издание предполагает, что при любой конфигурации линии фронта Москва потребует гарантий нейтралитета Украины "или, по крайней мере, приостановки на неопределенный срок ее стремления вступить в НАТО".

Зеленский же "не сможет этого проглотить без гарантий будущей безопасности Украины", описывает CNN одно из основных противоречий гипотетических переговоров.

Впрочем, в украинской власти также считают, что война идет к своему завершению. По крайней мере так пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. Он сказал, что следующие 4-5 месяцев будут решающими для войны, "сигнализируя о том, как возвращение Трампа в Белый дом сосредотачивает умы в Киеве на возможном завершении войны".

"Эта зима - критический момент. Я надеюсь, что война подходит к концу. Сейчас мы определим позиции обеих сторон на переговорах, стартовые позиции", - сказал чиновник.