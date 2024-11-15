В пятницу, 15 ноября, в Украине идет 994-й день войны с Россией.

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Последние новости

09:38 Пограничники за время войны нашли более 40 тел мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу, сообщил спикер ведомства Андрей Демченко.

Больше всего людей погибло на воде, были также случаи в горах.

При этом сейчас таких попыток становится меньше и меньше.

09:15 С сегодняшнего дня в приложении "Армия+" заработала функция подачи рапорта для перевода в другую часть, сообщает Минобороны.

Для этого потребуется военный билет или удостоверение офицера и рекомендательное письмо от части, куда военный планирует перевод.

Для перевода по состоянию здоровья может потребоваться вывод ВВК.

Ответ должен поступить в течение 72 часов, в случае отказа - с конкретными причинами. Например, в своей части военный прослужил менее полугода или меньше года с последнего перевода.

При этом перевестись из боевой части в тыловую здоровые бойцы по новой онлайн-процедуре не смогут.

А без согласия командира может переводиться только рядовой, сержантский и старшинский состав тыловых частей в боевую. Согласие командира самому подавать не нужно, с ним свяжется Кадровый центр ВСУ.

08:30 Пять бортов Ту-95 совершили пусковые манёвры над Каспийским морем, сообщают мониторинговые паблики.

Был ли реальный пуск ракет, неизвестно.

Параллельно ракетную опасность объявили в северных областях Украины.

08:24 Последствия вчерашних прилётов по Одессе.

08:00 Ночью под ударом украинских беспилотников оказался Краснодарский край в РФ.

По данным российского минобороны, там сбили 36 дронов. Их перехватили над Крымском и Красноармейском районом.

Украинские паблики пишут, что целью атаки был военный аэродром в Крымске.

Власти региона заявляют, что атака отражена и ущерба нет.

07:57 Россия подняла в небо восемь стратегических бомбардировщиков Ту-95, сообщают ВСУ.

По данным мониторинговых пабликов, они направляются в район Каспийского моря.

Пусков ракет на данный момент не было.

07:48 Война Украины и России должна прекратиться, это станет приоритетом администрации Дональда Трампа.

Об этом заявил сам избранный президент.

"Мы будем очень усердно работать над Россией и Украиной. Это должно прекратиться. Я видел сообщения, за три дня убиты тысячи людей, они были солдатами. Но будь то солдаты или люди в городах, мы будем работать над этим (прекращением войны - Ред.)", - сказал Трамп, выступая в своей резиденции на встрече с политиками и лидерами ряда стран.