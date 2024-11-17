В воскресенье, 17 ноября, в Украине идет 996-й день войны с Россией.

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Последние новости

11:31 В Киевской области после обстрела горел объект инфраструктуры, сообщает ГосЧС.

В Киевской ОВА подтвердили пожар, но заявили, что "попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено".

11:18 В Одесской области во время ракетной атаки сегодня погибли два человека. Также ранен 17-летний парень.

11:16 Момент пролёта пяти ракет "Калибр" над Одесской областью сегодня утром.

11:10 Видео спасателей из Одесской области с мест ракетных ударов.

11:07 Также отменяются экстренные отключения света в Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях.

11:04 В Киеве отменили экстренные отключения света, сообщает городская военная администрация.

10:50 В Одессе очень тяжёлая ситуация с энергетикой после утреннего удара, заявил мэр Труханов.

Больницы и котельные перевели на генераторы, но часть котельных не работают, потому что на них генераторов не хватило. Сейчас этот вопрос решается с энергетиками.

В самом горсовете Одессы, судя по опубликованному мэром видео, горят люстры и работают планшеты.

10:26 Во Львовской области россияне ударили по критической инфраструктуре, сообщил глава ОВА Максим Козицкий.

"Повреждена магистральная труба теплоснабжения. На место выехали профильные службы. Без теплоснабжения временно осталось 6 тысяч человек", - заявил он.

Из-за падения обломков вражеской ракеты в Червоноградском (Шептицком) районе погибла 66 летняя женщина. В момент атаки она находилась в автомобиле.

Еще двое мужчин получили ранения.

10:24 Город, который пострадал от удара в Волынской области - это Ковель, сообщил его мэр Игорь Чайка.

Что именно попало под обстрел, он не уточнил, но призвал сделать запас воды.

10:15 У России есть запасы ракет на еще несколько ударов, аналогичных сегодняшнему.

Об этом заявил глава "Центра по борьбе с дезинформацией" Андрей Коваленко.

10:12 В Одесской области были атакованы как минимум четыре подстанции, пишут местные СМИ со ссылкой на источники.

Сейчас в Одессе нет света и воды, остановлен электротранспорт.

10:05 Последствия прилета в Кременчуге, где было попадание по объекту инфраструктуры.

10:00 В Днепропетровской области под обстрел этим утром попало железнодорожное депо.

Погибли двое его сотрудников, ещё трое получили ранения, сообщает "Укрзализныця".

09:58 Россия запустила сегодня по Украине около 120 ракет и 90 дронов. ВСУ уничтожили более 140 воздушных целей, заявил президент Владимир Зеленский.

Он подтвердил что целью была энергетическая инфраструктура по всей Украине. Есть повреждения объектов от попаданий и падения обломков.

"На сегодняшний день есть обесточенные районы, все необходимые силы привлечены для ликвидации последствий и восстановления", - добавил президент.

По его словам, к отражению атаки были привлечены также истребители F-16.

09:55 Ещё кадры масштабного задымления после удара по Кривому Рогу, где сейчас нет света и перебои с водой.

09:47 Из-за массированного обстрела обесточены несколько железнодорожных участков на юге, западе и северо-востоке Украины.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

На данный момент с задержкой курсируют следующие пассажирские поезда:

№51 Запорожье - Одесса;

№207 Харьков - Одесса;

№25/135 Ясиня, Черновцы - Одесса;

№78 Ковель - Одесса;

№87 Запорожье - Ковель;

№59 Харьков - Одесса.

К ним уже выехали резервные тепловозы для возобновления движения.

09:42 В ходе утренний воздушной атаки есть прилёты по теплоэлектростанциям компании ДТЭК.

Серьезно повреждено оборудование.

09:39 В Кривом Роге после ракетного удара разрушен объект инфраструктуры и пропал свет.

Из-за этого возникли аварийные отключения котельных и насосных станций. Также есть проблема на сетях водо- и теплообеспечения, заявил глава города Вилкул.

В городе нет света, больницы перешли на генераторы. Также исчезала вода, насосные станции сейчас переводят на альтернативные источники питания.

09:35 Удар по Киеву, который наносился сегодня, был самым мощным за последние три месяца.

Об этом сообщила городская военная администрация.

Применялись крылатые ракеты Х-101/55, ракеты "Кинжал", баллистические ракеты Искандер-М (KN-23), ракеты "Циркон", крылатые ракеты "Калибр" и ударные БПЛА.

Тревога длилась пять часов.

09:27 В Одессе, где после прилётов нет света, воды и отопления, уже скапливаются очереди у бюветов.

09:26 Начались отбои воздушных тревог по Украине.

09:20 Одесские паблики пишут об атаке по селу Усатово, где расположена крупная подстанция.

09:18 В Днепре были прилёты, пострадал человек.

Повреждены многоэтажки, учебное заведение и автомобиль, сообщают власти региона.

Паблики ранке писали о падении "Шахеда".

09:14 Во Львовской области обломки ракет упали на гаражи.

09:07 Глава МИД Андрей Сибига назвал нынешний обстрел "одной из крупнейших воздушных атак" по инфраструктуре Украины.

08:47 Удары по инфраструктуре также были в Запорожье, сообщил глава ОВА Иван Фёдоров.

08:44 В Виннице были прилёты по объектам критической инфраструктуры, введены отключения света, сообщили власти.

08:42 Вместе со светом в Одессе после прилета пропала и вода, сообщили в городском совете.

08:37 Объекты энергетики пострадали после обстрела в Волынской области, сообщили власти региона.

08:35 Российские паблики тем временем пишут об ударе беспилотников по городу Ижевску.

Сообщается, что прилёт был по цеху одного из заводов.

Украинские паблики заявляют, что удар был по заводу, который производит ЗРК "Тор".

08:33 Новое видео дыма в Одессе после ракетной атаки.

08:30 Паблики пишут о дыме после прилёта в Кременчуге.

08:30 Водоканал Ровенской области предупредил о перебоях с водой после ракетного удара.

08:28 В Полтавской области ввели аварийные отключения света.

08:23 Ещё кадры после прилёта по Кривому Рогу.

08:19 В Киеве от обстрела пострадала пятиэтажка на Печерске.

По данным ГосЧС, произошло частичное разрушение перекрытия дома. Также повреждена одна из квартир.

Один человек пострадал, еще 30 человек были эвакуированы.

08:13 О взрывах в Мукачево сообщают местные паблики.

08:12 Крылатая ракета летит на Киевскую область, сообщили Воздушные силы.

08:11 Пролёт ракеты над Буковелем в Ивано-Франковской области.

08:07 Дым после прилёта в Кривом Роге.

08:06 В Киеве обломок ракеты упал вблизи супермаркета Сильпо в Голосеевском районе.

Об этом сообщает мэр Кличко.

В Деснянском районе произошло падение обломков на крышу недостроя.

В Днепровском районе, на Русановке, обломки БПЛА упали на зеленую зону парка и, вероятно, в водоем.

08:04 Кадры прилёта по Николаеву.

Сообщается о двух погибших.

08:04 О новых взрывах в Ровно пишут местные паблики.

08:02 Мониторинговые паблики пишут о полете ракет на Ужгород.

08:02 О ракетном ударе по Ровно сообщает мэр города.

08:01 О новых пусках Кинжалов в направлении Киева сообщают Воздушные силы.

07:58 Также Воздушные силы сообщают о полете ракет на запад Украины.

Мониторинговые паблики пишут о полете ракет на Ровно.

07:57 О полете ракет на Полтаву сообщают Воздушные силы.

07:57 Вновь сильные взрывы во Львовской области.

07:56 У жителей некоторых микрорайонов Хмельницкого исчезла электроэнергия, сообщают местные паблики.

07:51 О взрывах во Львовской области пишут местные паблики.

07:49 О взрывах в Винницкой области сообщают местные паблики.

07:47 В Голосеевском районе Киева зафиксировано падение обломков на открытой территории в жилой застройке. В Деснянском районе, также падение обломков на открытой территории и крыша недостроя, сообщает Киевская городская администрация.

07:46 В Одессе остановился электротранспорт, сообщает мэр города.

07:45 Ракеты летят на Львовскую область. О взрывах в Ивано-Франковской области сообщают местные паблики.

07:42 О массированной атаке по энергоинфраструктуре Украины сообщает министр энергетики Галущенко. Введены экстренные отключения электроэнергии.

07:39 О взрывах в Ровно сообщают местные паблики.

07:37 Взрывы в Ивано-Франковской области.

07:36 Взрывы в Винницкой области. Мониторинговые паблики сообщают о полете ракет над западной Украиной.

07:31 В Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях по распоряжению "Укрэнерго" применяются эстренные отключения света.

07:31 В Одессе слышны взрывы.

07:28 Также сообщается о подлете ракет к Одессе.

07:27 О полете ракет на Староконстантинов в Хмельницкой области, где находится военный аэродром, пишут военные паблики.

07:25 Взрывы в окрестностях Днепра.

07:24 О новых ракетах курсом на Киев сообщают Воздушные силы.

07:23 Помимо отключения света в Одессе сообщают об отключении воды.

07:22 В Одессе после взрывов поднимается дым.

07:29 Взрывы в Запорожье.

07:21 В Черкасской области - аварийные отключения света.

07:20 О ракете на Днепр сообщают Воздушные силы.

07:19 Взрывы в Каменском и в Кривом Роге.

07:17 Часть ракет летит на запад Украины.

07:16 Об отключениях света в Одессе в части районов, сообщает мэр.

07:15 Взрывы в Киеве.

07:13 Воздушные силы сообщают о запуске ракет по Украине. В том числе запущены и Кинжалы.

В Одессе звучат взрывы.

В Киеве - экстренные отключения электроэнергии. Часть ракет летит на столицу.