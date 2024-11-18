В Хмельницком автомобиль марки BMW X6 на большой скорости влетел в остановку, на которой стояли люди. Три человека погибли.

Об этом сообщает Нацполиция в Хмельницкой области.

ДТП произошло сегодня в 07:20 на остановке по ул. Заричанской, 9.

Водитель авто, двигаясь по улице, сначала столкнулся с автомобилями Skoda Octavia и Mazda, после чего въехал в остановку общественного транспорта. В результате аварии три стоявших на остановке женщины в возрасте 60, 56 и 53 лет от полученных травм погибли.

Как выяснилось, водитель сел за руль с явными признаками опьянения. Полицейские задержали его на месте происшествия.

В связи с ДТП уже открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет тюрьмы.

Местные телеграм-каналы пишут, что задержанному 27 лет и он пытался сбежать с места происшествия, но его задержали прохожие.

Ранее мы рассказывали об аварии в Киеве на площади Тараса Шевченко, где водитель маршрутного автобуса въехал в остановку с людьми.

Похожее происшествие было и в Одессе: там авто BMW на большой скорости столкнулось со Skoda и влетело в остановку, в результате чего погибли три человека.