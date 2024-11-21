Вьетнам выдал Беларуси бывшего бойца полка Калиновского Василия Веремейчика, воевавшего за ВСУ.

Об этом сообщают оппозиционные белорусские издания.

Белорусский государственный телеканал ОНТ показал, как Василия Веремейчика выводят из самолета. Начальник следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек заявил, что Веремейчика доставили в Беларусь "в рамках межгосударственного сотрудничества по запросу КГБ" и разыскиваемого по уголовному делу.

По данным российских оппозиционных СМИ, он был задержан во Вьетнаме не по запросу Беларуси, а за пьяный дебош. Веремейчика задержали 13 ноября, а уже на следующий день, 14 ноября, его доставили в Беларусь. Как утверждается, операцию организовал КГБ Беларуси, использовав драку в качестве формальной причины задержания.

Веремейчик окончил Военную академию Беларуси, служил в белорусской армии, но в 2020 году участвовал в протестах, затем переехал в Украину. После начала полномасштабной войны он присоединился к полку Калиновского, где служил заместителем командира батальона "Волат". В 2024 году он был избран в Координационный совет белорусской оппозиции и стал соучредителем Ассоциации белорусских добровольцев.

Во Вьетнаме Веремейчик оказался после того, как покинул Украину из-за конфликта с командованием полка.

Ранее мы писали, что Венесуэла выдала России воевавших за Украину колумбийцев.

Также мы рассказывали, что воевавший в украинской армии доброволец из Чехии получил на родине семь лет тюрьмы за мародёрство.