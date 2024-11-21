Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта за "преступления против человечности и военные преступления".

Об этом говорится в решении суда.

А именно: "военное преступление в виде голода как метода ведения войны; преступления против человечности в виде убийств, преследований и других бесчеловечных деяний"; преднамеренном направлении нападения на гражданское население".

"Оба лица намеренно и сознательно лишили гражданское население в Газе предметов, необходимых для их выживания, включая продовольствие, воду, лекарства и медицинские принадлежности, а также топливо и электричество. Этот вывод основан на роли г-на Нетаньяху и г-на Галланта в препятствовании гуманитарной помощи в нарушение международного гуманитарного права и их неспособности содействовать оказанию помощи всеми имеющимися в их распоряжении средствами", - заявляет МУС.

Реакция Израиля

Израиль резко осудил решение МУС, сообщает The Times of Israel.

С критикой выступили несколько министров, которые также заявили, что война продолжится.

Израиль отверг обвинения суда, указывая на "относительно низкое соотношение числа гражданских лиц и числа комбатантов среди жертв" в секторе Газа, и напомнил об использовании ХАМАС гражданских в качестве живого щита. По его словам, гон прилагает усилия для расширения гуманитарной помощи в анклаве.

Также Израиль утверждает, что МУС не предоставил ему возможности самостоятельно расследовать обвинения, прежде чем запрашивать ордеры.

Напомним, еще весной в США пообещали санкции против МУС в случае выдачи ордера на арест Нетаньяху.