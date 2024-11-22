Анализируем итоги 1003-го дня войны в Украине.

"Орешник" или "Кедр"?

Одна из главных тем в мире сегодня - вчерашний российский удар по Днепру баллистической ракетой, которая предназначена для ядерной войны. И последовавшее за этим заявление Путина, где он говорит, что такие удары могут повториться, если продолжатся обстрелы российской территории западными дальнобойными ракетами.

Причем российский президент пригрозил этими ударами не только по Украине, но и по западным странам, которые, по словам Путина, наводят эти ракеты на цели в РФ.

Он также заявил, что удар по Днепру наносился новой российской ракетой средней дальности "Орешник" с гиперзвуковым ускорением. И сказал, что западная ПВО сбить ее не в состоянии.

Сегодня Путин снова затронул эту тему. Он заявил, что решение по серийному производству «Орешника» принято. А командующий Ракетных войск спецназначения РФ Каракаев сказал, что комплекс может поражать цели на всей территории Европы.

Отметим, что до вчерашнего дня никто о системе "Орешник" не слышал.

Накануне украинские паблики, а также западные СМИ писали, что Россия применила по Украине межконтинентальную баллистическую ракету РС-26 "Рубеж". А в Пентагоне вчера, уже после заявлений Путина, тоже использовали это название - не упоминая при этом слова "межконтинентальная".

"Я могу подтвердить, что Россия действительно запустила экспериментальную баллистическую ракету средней дальности. Эта БРСД была создана на основе российской модели межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", - заявила представитель ведомства Сабрина Сингх. Она также подтвердила, что Россия заранее уведомила США о запуске (с чем, как судя по всему, и связано закрытие американского посольства в Киеве днем ранее).

Сегодня появилась еще одна версия того, каким оружием Россия ударила по Днепру. ГУР Украины заявляет, что это был не "Орешник", как заявил Путин, а ракетный комплекс "Кедр".

По данным украинской разведки, подлетное время этой российской ракеты с момента запуска в Астраханской области до попадания по Днепру составило 15 минут. На ракете было установлено шесть боевых частей: каждая — оснащена шестью суббоеприпасами. Скорость на конечном участке траектории – более 11 Махов (Путин вчера, говоря об "Орешнике", заявлял о скорости 10 Махов).

По данным ГУР, испытания комплекса проходили на полигоне "Капустин Яр" Астраханской области в октябре 2023 и июне 2024 года.

Отметим, что сведений о "Кедре" в российской прессе больше, чем о "Рубеже". Об этой разработке в России начали писать за год до вторжения в Украину.

В конце февраля 2021 года заявлялось, что по проекту "Кедр" начаты работы. В апреле российские СМИ сообщили, что комплес до конца текущего десятилетия уже поступит на вооружение. На 2024 год были запланированы лишь опытно-конструкторские работы (ГУР же, напомним, заявил, что к этому времени уже были проведены испытания).

Тогда же российские медиа предполагали, что основой "Кедра" станет твердотопливная ракета, которая будет запускаться как из шахт, так и с передвижных платформ - с перспективой замены МБР "Тополь" и "Ярс".

При этом СМИ неоднократно писали о том, что "Кедр" - разработка с прицелом на дальнюю перспективу, самой оптимистичной датой введения комплекса в строй назывался 2030 год. К тому времени настанет граничный срок эксплуатации "Тополей" и приближение к этому сроку "Ярсов", которые "Кедр" сможет заменить.

То есть, если исходить из сообщения ГУР о том, что "Кедр" уже нанес удар по Украине, Россия смогла сделать эту ракету в несколько раз быстрее, чем планировалось ранее.

Впрочем, пока на Западе применения "Кедра" не подтверждали. И в самой России продолжают говорить, что это был новый комплекс "Орешник" (минобороны РФ также сегодня заявило, что этим комплесом был поражен военный завод в Днепре).

После появления этих разночтений глава военной разведки Буданов попытался внести ясность и заявил, что "Орешник" - это рабочее название "Кедра".

При этом из Украины поступают и другие сведения. Украинский военный чиновник анонимно заявил газете Financial Times, что по Днепру вчера ударила все-таки ракета РС-26 "Рубеж" - что совпадает с позицией Пентагона. В статье также подтверждается, что был поражен "Южмаш".

Но уже ближе к вечеру Путин вновь заявил, что "Орешник" - это принципиально новая разработка, а не модернизация существовавших ранее проектов. По его словам, у России есть запас таких ракет и что их испытания, в том числе и "в боевых условиях" будут продолжены "в зависимости от угроз".

В общем, сведения о типе ракеты поступают противоречивые. Это говорит о том, что удар наносился действительно какой-то новой российской разработкой, о которой пока на самом деле мало что известно.

Реакция Киева и Запада

В Украине и мире удар "Орешником" вызвал достаточно бурную реакцию.

Сегодня депутаты Верховной Рады сообщили, что парламент из соображений безопасности собираться пока не будет. Судя по всему, опасаются удара новой российской ракеты, которую не сбивает украинская ПВО. Часть депутатов говорит, что россияне собираются нанести удар по правительственному кварталу в столице.

То есть, удар всерьез обеспокоил украинское руководство (хотя Офис президента и Кабмин заявили, что работают в прежнем режиме).

Зеленский вчера в своем обращении потребовал от партнеров "сильной реакции" на удар, которой, по его мнению, нет. По его словам, "надо давить, нужно принуждать Россию к подлинному миру, который возможен только благодаря силе".

"Мир должен на это реагировать. Сейчас сильной реакции мира нет. Путин очень чувствителен к такому. Он проверяет вас, уважаемые партнеры... Его нужно остановить. Если жесткой реакции на поступки России нет, значит, они видят, что так можно", – заявил украинский президент.

Украинские СМИ пишут, что Киев уже просит у американцев системы ПВО, способные сбивать такие ракеты.

При этом реакция западных стран действительно на данный момент больше обеспокоенная, чем воинственная.

В Пентагоне заявили, что обеспокоены применением Россией нового типа вооружения - но не видят признаков того, что Россия готовится применить по Украине ядерные ракеты. Также там сообщили, что Москва об ударе заранее предупредила (в связи с чем и были эвакуированы посольства в Киеве).

Заявлений о том, что США как-либо ответят на этот удар либо усилят поддержку Киева, от Пентагона да и в целом от западных политиков не звучало. Скорее в их комментариях звучит встревоженность, что война может распространиться за пределы Украины и РФ. Чего на Западе не хотят.

Так, например, канцлер Германии Шольц назвал российский удар баллистикой по Днепру "опасной эскалацией". Но, судя по контексту, таковой он считает не только удар РФ по Днепру, но и отправку в Украину западных дальнобойных ракет.

"Насколько опасна эта война, нам показывает последняя эскалация: Путин использовал ракеты средней дальности для нанесения удара по территории Украины. Пугающая эскалация", - сказал канцлер Германии, упомянув, что поставлять Украине Taurus Германия не намерена, чтобы избежать прямого конфликта НАТО с РФ.

Премьер Польши Туск заявил о "реальном риске глобального конфликта" после российского удара по Днепру, передает Reuters.

"Война на востоке вступает в решающую фазу, мы чувствуем, что приближается неизвестность. Конфликт приобретает драматические масштабы. Последние несколько десятков часов показали, что угроза серьезна и реальна, когда речь идет о глобальном конфликте", - сказал Туск.

ООН обращается к обоим сторонам войны с призывом предпринять срочные меры к деэскалации. В этом же духе выдержано и заявление Китая.

Западные СМИ расценивают российский удар как "предупреждение". Как считает редактор Financial Times по Европе Бен Холл, атака была сугубо посланием - "тщательно спланированная попытка продемонстрировать эскалационное доминирование — способность переиграть Запад по лестнице ответных действий вплоть до ядерной войны".

При этом Холл отмечает, что Москва придерживалась протоколов безопасности, предупредив Запад о готовящейся атаке. Также Россия показала, что эскалация обратима.

"Это часть более широкой официальной российской стратегии, направленной на то, чтобы размыть границу, создавая впечатление, что порог не полностью пересечён — или что его можно ещё преодолеть в обратном направлении", — написал о том же эксперт "Фонда Карнеги" Александр Баунов.

В целом реакция в мире на вчерашнее заявление Путина показывает, что, как минимум, одной цели оно достигло – угроза эскалации войны в Украине через вовлечение в нее западных стран стала топовой в международном масштабе.

Мы вчера писали, что у России было две стратегии реакции на удары дальнобоем.

Первая - быстрый и максимально жесткий ответ, включая использование ядерного оружия по Украине или даже по странам НАТО. Ее продвигает российская "партия войны".

Вторая - ядерное оружие не использовать, но угрожать его применением (в том числе и по странам НАТО), укрепляя "переговорную позицию" накануне начала возможного диалога с Трампом. Параллельно, с той же целью, активизировать удары по Украине обычным (не ядерным) оружием. Задача максимум - остановить дальнейшие удары дальнобойным оружием по РФ и пересечение прочих "красных линий" Кремля. Задача минимум - сделать в западных обществах топ-темой обсуждения угрозу начала глобальной ядерной войны, чтоб усилить позиции тех сил, которые выступают за договоренности с Москвой для скорейшего завершения войны (исходя из базового предположения, что никто из-за Украины на Западе подводить дело к ядерной войне не хочет и не будет).

Вчерашнее выступление Путина было выдержано в духе второй стратегии. И сейчас можно констатировать, что задачу минимум оно выполнило – угрозу эскалации и глобального конфликта сейчас обсуждают все. И это само по себе создает давление на власти западных стран для ускорения начала переговорного процесса по Украине. И повышает вероятность, что, после прихода к власти Трампа, процесс все ж таки начнется.

Однако гарантий этого пока нет.

Например, неизвестна какая реакция будет Москвы, если удары западными дальбойными ракетами по российской территории продолжатся и далее (их нет со среды, но это не означает, что их не будет и далее). Перейдет ли Путин в таком случае к первой стратегии? Либо выдержит паузу до инаугурации Трампа, воздерживаясь от особо резких шагов?

Перейдут ли Украина и Запад новые красные линии Кремля, что повысит вероятность этих резких шагов?

Пока на эти вопросы точного ответа нет. Но, как мы уже писали, "партии войны" сильны и в Украине, и на Западе, и в России. И они заинтересованы в том, чтоб, к моменту инаугурации Трампа, вывести войну на такой уровень эскалации, который максимально затруднит любые попытки ее завершить.

Хотя, нынешняя реакция в мире и на Западе на последние заявления и события, показывает, что далеко не у всех есть желание доводить дело до такого уровня эскалации.

Ситуация на фронте

Россияне активно штурмуют в направлении Великой Новоселки на юге Донецкой области, сообщают паблики с обеих сторон.

Лейтенант ВСУ с позывным Алекс пишет, что на востоке противник активизировался около Раздольного, а на западе штурм идет с района Ровнополья с целью выйти на трассу Новоселка – Великая Новоселка. Таким образом, по его мнению, россияне хотят обойти Великую Новоселку.

Карта Deep State показывает продвижение восточнее поселка около Золотой Нивы.

Российские паблики утверждают, что на восточном фланге около Раздольного им удалось за день пройти 4-5 км и практически перерезать трассу на Великую Новоселку с севера - с Богатыря.

Россияне активизировались на Запорожском направлении, которое является наиболее опасным для Украины. Об этом заявил командир Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий.

По его словам, угроза там заключается в близости к Днепру, возможности перерезания линий снабжения ВСУ, которые вытянуты с запада на восток, равниной местности и почти отсутствии больших населенных пунктов, где можно долго удерживать оборону.

Сейчас штурмы идут в основном в районе Великой Новоселки, которая является "чрезвычайно важным узлом обороны юга Украины". Там у российских войск уже есть продвижения, которые увязаны для РФ с захватом района Курахово.

Также можно ожидать штурмов западнее (то есть ближе к реке Днепр).

ВСУ в свою очередь, по его информации, сейчас стали "в авральном режиме" насыщать людьми подразделения и строить фортификации на запорожском участке, говорит Билецкий.

Центральной точкой фронта сейчас остается Курахово. По версии украинских пабликов, бои идут в восточной половине города. Российские паблики пишут, что идут бои за высотную застройку города, которая в основном под ВСУ, как и западные окраины.

Также, по версии россиян, с востока бои подходят к имеющей ключевое значение деревне Старые Терны к северо-западу от Курахово и водохранилища.

Также укранские военные сообщают о продвижении россиян в Торецке и Часовом Яре.

В Торецке идут бои за два ключевых объекта - шахты "Торецкая" и "Центральная". Обе шахты россияне обходят с флангов, где постепенно продвигаются. В Часовом Яре "противник закрепляется в районе огнеупорного завода, бои происходят на территории цехов", пишет украинский боец с позывным "Мучной". По его мнению, потеря этого опорного пункта может привести к падению города.

В Курской области российские войска отбили большой Ольговский лес. Об этом свидетельствует карта украинского военного паблика Deep State.

О захвате леса на днях сообщало российское минобороны. Накануне оттуда поступали данные о блокировании украинских подразделений. С взятием Ольговского леса россияне разблокируют для себя дорогу из Коренево на юг, в Новоивановку и Зеленый Шлях, упростив логистику с фронтом.

Всего в Курской области ВСУ удерживают около 800 км кв. территории, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источник в Генштабе. Заявлено, что максимально ВСУ удерживали более 1300 км кв.

При этом ресурс Deep State указывает сейчас контроль только над 559,83 квадратных километров. А российские ресурсы указывают ещё меньшую площадь - 450-500 квадратных километров.

К обстрелам.

Сегодня "Шахед" нанес очередной удар по Сумам. Погибли два человека, ранены 13, более десяти многоэтажек были повреждены. Куда конкретно был прилет, не уточняется.

Также днем было несколько ударов баллистикой под городом Днепр. Прилет был по объекту инфраструктуры.