В воскресенье, 24 ноября, в Украине идет 1005-й день войны с Россией.

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09:22 В Кривом Роге из-за мобилизации некому включать отопление в домах, сообщило местное предприятие "Криворожтеплоцентраль".

"Из-за мобилизационных мероприятий предприятию не хватает квалифицированных кадров, кадровый голод почувствовали и подрядные организации, привлеченные к ремонтной кампании", - заявили в компании.

Так там ответили на претензии городской военной администрации о срыве отопительного сезона.

Сейчас без отопления в Кривом Роге почти тысяча домов, 130 тысяч абонентов, 11 больниц, 43 учебных заведения.

Такие цифры озвучил приехавший в город вице-премьер Кулеба. Принято решение направить в Кривой Рог 12 дополнительных бригад из других регионов.

Отопление планируют включить до 8 декабря.

09:01 Россия производит за три месяца столько оружия и боеприпасов, сколько весь Европейский Союз за год.

Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, которого цитирует Spiegel.

По его словам, Путин "полностью переключился на военную экономику".

Немецкую же безопасность Писториус назвал "хрупким активом" и призвал больше в нее инвестировать.

08:48 У президента США Джо Байдена хотели после победы Дональда Трампа заявить о приглашении Украины в НАТО, но затем отказались от этой идеи.

Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

Пытаясь усилить поддержку Киева на фоне опасений, что Трамп поведет дело к переговорам, администрация Байдена "рассматривала возможность публично призвать к официальному приглашению Киеву вступить в НАТО".

Но по итогу в Белом доме решили отказаться от этого, "учитывая малую вероятность успеха в краткосрочной перспективе".

Более жизнеспособной считается идея двусторонних соглашений по безопасности.

Также, пишет агентство, хотя Байден и пытается сейчас направить максимальную помощь Киеву в преддверии своего ухода из власти, возможности президента США ограничены.

Большая часть оставшихся денег может быть использована только для оружия, уже находящегося в запасах Пентагона. Но слишком сильное сокращение этих запасов поставит под угрозу собственную оборону США, говорится в статье.

08:00 Сегодня ночью россияне атаковали Киев беспилотными летательными аппаратами. Воздушная тревога в столице длилась более 3 часов.

Об этом сообщает КГВА.

"Силы Обороны обнаружили и обезвредили более десятка угрожавших столице беспилотников (Точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы). Предварительно в столице обошлось без разрушений, информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.



