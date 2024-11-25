Анализируем итоги 1006-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

У российских войск на выходных наиболее крупный прорыв произошел в районе Великой Новоселки Донецкой области.

Двумя рывками - от Шахтерского и Золотой Нивы - они вышли на восточные окраины города и завязали бои уже в самом населенном пункте. Севернее войска РФ достигли трассы, соединяющей город с поселком Богатырь. Еще одна дорога на север проходит через ключевое село Новый Комар (в трех километрах от линии фронта). Судя по всему, россияне попытаются прорваться к нему, чтобы окончательно блокировать Великую Новоселку с севера.

Российские паблики пишут, что их прорыв к городу стал возможен из-за малого количества войск ВСУ в опорных пунктах, обороняющих Великую Новоселку. В некоторые из них, как утверждается, вообще не было солдат.

Под аналогичной угрозой перерезания находится трасса, ведущая в город с запада - до нее от недавно захваченного Ровнополя осталось менее трех километров.

При захвате обеих дорог - западной и северной - город будет блокирован. Хотя и не окружен полностью, учитывая свободную местность к северо-западу. Но дорог там, по сути, нет, поэтому вывести технику и солдат будет, в случае потери трасс, проблематично.

То есть ситуация назревает крайне опасная для ВСУ. Тем более что Великая Новоселка имеет важное значение с точки зрения обороны Запорожской области. "После потери Великой Новоселки сразу же просядет Гуляйполе, которое потянет за собой и Орехов. Перспективы не очень, как видите", - заявил украинский военный обозреватель Богдан Мирошников.

Также, стоит отметить, что падение Великой Новоселки упростит РФ задачу блокирования района Курахово с западной стороны. И в целом выхода на юго-западные границы Донецкой области.

Но главная угроза в случае потери Великой Новоселки в том, что россияне начнут обходить с севера мощную линию укреплений, которые ВСУ обустроили вдоль всего Южного фронта. Повторится ситуация с Очеретино - ключевым пунктом обороны украинских войск около Авдеевки, который неожиданно и без серьезных боев пал в апреле, что позволило армии РФ постепенно обойти с тыла всю линию укреплений, которые готовили ВСУ к западу от Донецка - от Карловского водохранилища до Горняка.

Взятие Великой Новоселки, если оно произойдет, позволит россиянам развить наступление на запад в сторону Днепропетровской и Запорожской областей, заходя в тыл украинским войскам, которые держат оборону под Гуляйполем и Ореховым и далее подойти к самому Запорожью.

"Не думайте, что если Великая Новоселка в Донецкой области, то оно тем и ограничится. Там до границы Запорожской и Днепропетровской областей очень мало расстояния. Нужно прямо сейчас немедленно предпринимать стабилизационные действия, потому что в оперативных масштабах провал именно там может дорого нам стоить – вплоть до того, что укрепления на Запорожье тупо обойдут", – пишет офицер ВСУ с позывным "Алекс".

Целый ряд продвижений у РФ был на фронте от Покровска до Курахово. Россияне продвинулись южнее Покровска, начав обход города с этой стороны. Двигаясь одновременно в сторону границы с Днепропетровской областью со стороны Селидово.

От практически захваченного села Желтое им осталось до админграницы Донецкой области менее 17 километров.

В Харьковской области российские войска вчера десантировались на лодках через реку Оскол севернее Купянска и закрепились на западном берегу, сообщает военный паблик Deep State.

По его данным, российские позиции за Осколом сейчас южнее Новомлынска (район Двуречной). "Враг совершил довольно неожиданную операцию - на лодках из Двуречной переплыли Оскол и закрепились на западном берегу. Это не просто преодоление водного препятствия ради фото, ведь противник занял позиции одной из наших бригад", - пишет паблик.

В Курской области российские войска продвинулись в юго-западной части курского плацдарма ВСУ. Судя по карте Deep State, они взяли три приграничных села - Гордеевку, Успеновку и Викторовку, а Дарьино перешло в серую зону. При этом российские паблики заявляют, что Дарьино их войска уже тоже взяли, есть видео установки там российского флага.

По данным западных СМИ, украинский плацдарм в Курской области с момента начала российского контрнаступления в октябре сократился на 40-50%. По другим данным - на 60%.

Как пишет The Wall Street Journal, Россия направила в Курскую область свои лучшие части, которые круглосуточно атакуют позиции ВСУ, пытаясь отбить территорию РФ до инаугурации Трампа и возможных переговоров.

"Они атакуют постоянно: утром, днем, ночью. Я думаю, что в конечном итоге они отбросят нас назад. Они добавляют больше силы и больше ресурсов, и у них есть цель достичь границы любой ценой, поэтому они это сделают", - говорит командир батальона 47-й бригады Гений.

С его позицией согласны не все украинские бойцы.

"Это лучшие украинские силы против лучших российских сил. При таком раскладе я не вижу причин для нашего отступления", - говорит сержант Джин.

Обстрелы и переговоры

Россия сегодня нанесла ракетные удары по Одессе и Харькову, где прилеты были в центре городов. Пострадали десятки человек.

Украинские дроны поразили нефтехранилище в российском городе Калуга.

Также Украина, как заявляют паблики, сегодня обстреляла ракетами ATACMS аэродром Халино в Курской области. Официально удар этими ракетами ни Киев, ни Москва не подтверждали. Минобороны РФ заявило о сбитии за минувшие сутки восьми баллистических ракет, не указывая где и каких.

Напомним, что после последнего подтвержденного удара американскими ракетами по Брянской области Россия нанесла удар по Днепру ракетой "Орешник", предназначенной для ядерной войны. В Кремле пригрозили, что готовы будут снова испытать эту ракету в Украине.

У Трампа вчера впервые официально прокомментировали ситуацию вокруг "дальнобоя" и российского ответа на него.

Будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц дал понять, что избранный президент считает эскалацией разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по территории РФ.

"Избранный президент крайне обеспокоен эскалацией и тем, куда она ведет. Если Северная Корея сделала этот шаг, мы сделали шаг. Россия теперь ответила. Иран вовлечен. Южная Корея думает вмешаться. Теперь наши союзники также расширили дальность своих ракет. Нам необходимо ответственно положить этому конец. Нужно восстановить сдерживание, восстановить мир и действовать, упреждая виток эскалации, а не отвечая на него", - сказал Уолтц в эфире Fox News.

В этом контексте он заявил, что организация переговоров по урегулированию конфликта будет приоритетом новой администрации США, которая начнет работать над этим уже в январе. Уолтц также заявил, что хочет видеть за столом переговоров европейские страны, из которых такое желание изъявил пока только канцлер Германии Олаф Шольц, не считая лидеров Словакии и Венгрии.

Что касается Франции и Британии, то они продолжают работать в формате "повышения ставок".

После дачи разрешения на удары своими ракетами по территории РФ британцы и французы обсуждают тему отправки солдат в Украину. По крайней мере так утверждает газета Le Monde, ссылаясь на анонимных собеседников.

Они утверждают, что Франция и Великобритания активизировали переговоры о возможности отправки регулярных частей или бойцов частных военных компаний в Украину. Правда, в прямой цитате источника, которую приводит газета, именно об отправке войск ничего не говорится. Там содержатся лишь общие слова об укреплении военного сотрудничества и помощи Украины.

Le Monde напоминает, что в начале года о том, что Франция не исключает вариант с отправкой солдат на помощь Украине, заявил Эммануэль Макрон. Но тогда ключевые партнеры по НАТО высказались резко против идеи Макрона.

"Но этот сценарий не был похоронен. В последние недели он даже, по нашей информации, в последние обрел новую силу благодаря визиту во Францию британского премьера Кира Стармера 11 ноября", - пишет Le Monde, отмечая, что европейские союзники, кроме прочего, готовятся к возможному сокращению американской помощи Украине с приходом к власти Дональда Трампа.

Впрочем, если Трамп возьмет курс на скорейшее прекращение войны в Украине, то большой вопрос - будут ли европейские союзники, которые обладают гораздо меньшими военными возможностями, чем США, идти на перекор Вашингтону, расширяя свое участие в войне.

Или же, оперативно скорректируют свою политику, постаравшись максимально быстро встроиться в фарватер новых американских властей.

Военные перспективы

Владимир Зеленский заявил об "угрозах" на Запорожском направлении. "Запорожское направление – видим угрозы, наши Силы обороны Украины контролируют ситуацию", - написал президент по итогам совещания с главкомом Сырским.

Сигналы о том, что фронт на Запорожье может скоро активизироваться, идут в последнее время все чаще.

Об угрозе наступления там российских войск заявил командир Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий. По его словам, угроза там заключается в близости к Днепру, возможности перерезания линий снабжения ВСУ, которые вытянуты с запада на восток, равниной местности и почти отсутствии больших населенных пунктов, где можно долго удерживать оборону.

Сейчас штурмы идут в основном в районе Великой Новоселки, которая является "чрезвычайно важным узлом обороны юга Украины". Там у российских войск уже есть продвижения. Также можно ожидать штурмов западнее (то есть ближе к реке Днепр).

ВСУ в свою очередь, по его информации, сейчас стали "в авральном режиме" насыщать людьми подразделения и строить фортификации на запорожском участке, говорит Билецкий.

Украинская разведка также считает, что Россия готовится к наступлению на Запорожье, пишет британский журнал The Economist. "Украинский представитель предупреждает, что вскоре в бой могут быть брошены 130 000 российских солдат", - говорится в статье.

"Страна" уже рассказывала, что наступление России в Запорожской области - потенциально наиболее опасное для Украины, поскольку ставит под угрозу крупнейшие промышленные центры и, как уже говорилось выше, основные коммуникации ВСУ на востоке Украины.

Также, как мы писали выше, наступление к реке Днепр Москва может провести как с юга, так и с востока, двигаясь из Донецкой области, что может быть еще опаснее, так как создает риск обхода основных линий укреплений на южном фронте с тыла. Вопрос только в том, хватит ли у россиян для этого сил и средств.

The Economist в той же статье пишет о том, что главная проблема украинских войск - нехватка личного состава, которая весной может стать "непоправимой".

"В армии давно нет добровольцев, а мобилизационная кампания не справляется, набирая едва ли две трети от своей цели. Высокопоставленный украинский чиновник говорит, что он обеспокоен тем, что ситуация может стать непоправимой к весне", - пишет журнал.

Еще большей проблемой является качество новобранцев. Командиры ВСУ говорят, что мобилизованные "в основном слишком стары или немотивированы, чтобы быть полезными". Издание на одном из украинских полигонов нашло 51-летнего новобранца со зрением минус 9. "Григорий признается, что был удивлен, как и все, когда его зачислили в армию; он не ожидал, что офицеры мобилизуют полуслепого", - говорится в статье.

Пытаясь решить эту проблему, власти Украины продолжают жесткую мобилизацию, а также сокращают число забронированных работников.

Кабмин опубликовал на выходных текст изменений в постановление о бронировании. В нем указано, что все отсрочки, выданные ранее Минэкономики и через "Дию", теряют силу 28 февраля 2025 года. Также зарплата на предприятии должна не ниже 2,5 минималок (что на сегодня составляет 20 тысяч гривен). Также, если раньше требовалось, чтобы работник вовремя обновил свои данные, то теперь звучит иначе: уточнил и не находится в розыске.

Комментируя эти нормы нардеп Богдан Кицак заявил, что значительная часть украинцев потеряет право на бронь из-за новых правил Кабмина. Сейчас в Украине от миллиона до полутора забронированных.

Уезжают ли переселенцы на захваченные территории?

Вчера в правящей партии "Слуга народа" прозвучало еще одно заявление о том, что украинские беженцы массово возвращаются на территории, контролируемые Россией. Таковых около 150 тысяч, заявил нардеп от "Слуги народа" Максим Ткаченко.

"Уже около 150 тысяч внутренне перемещенных лиц вернулись на временно оккупированные территории. Например, по имеющимся данным, 200 тысяч мариупольцев покинули свой город, убегая от войны, которую принесла на нашу землю Россия. В то же время каждый третий вернулся домой, в Мариуполь, в оккупацию. По подсчетам, это примерно 67-70 тысяч человек. На мой взгляд, это ужасные цифры", - сказал Ткаченко.

По его словам, на подконтрольной Украине территории эти люди "не получили должной помощи от государства - ни жилья, ни социальной поддержки, компенсаций, работы и т.д.". Также, по его словам, большое количество ВПЛ "не смогли найти работу из-за скептического отношения к ним работодателей, а все те предложения, которые предоставляются переселенцам, действительно очень низкооплачиваемые".

Ранее омбудсмен Лубинец сообщал, что на захваченные территории едут не только жители Мариуполя. Глава партии "Слуга народа" Шуляк заявила, что государственная политика в вопросе поддержки переселенцев полностью провалена. А мэр Мариуполя заявлял, что в город вернулось уже 30% жителей, которые его покинули после начала войны.

Однако замглавы ОП Ирина Верещук эти данные опровергает.

Она заявляет, что подтвержденной статистики по этому вопросу "нет и не может быть". Она называет подобные заявления "хайпом ради громких заголовков" и поддержкой "враждебных нарративов".

После этого и сам нардеп Ткаченко также отказался от своих слов. "Это было необоснованное и эмоциональное предположение", - сказал депутат.

Тем не менее, эта дискуссия создала впечатление, что "дыма без огня не бывает". Но какова в реальности ситуация?



Из общения журналистов "Страны" в последние месяцы с переселенцами с захваченных россиянами территории можно сделать вывод, что желающих вернуться много.



Правда, далеко не все из них намерены там оставаться жить. Одним из главных мотивов является желание оформить по российским законам право собственности на недвижимое имущество, а затем его продать и вернуться жить в Европу или в Украину. Либо, если жилье разрушенное, то подать документы на компенсацию. Но все это невозможно без получения российского гражданства для чего необходимо въехать на территорию РФ.

Более того, как мы уже писали, российские власти угрожают конфискацией так называемого "безхозного жилья", под определение которого подпадает, в том числе и недвижимость, не переоформленная по российским законам (подробнее об этом здесь). Для очень многих людей вопрос оформления квартиры стоит остро и они готовы ради этого ехать в Россию.

Жилье потом можно будет продать. Тем более, что в том же Мариуполе, который россияне сейчас активно восстанавливают, цены на квартиры, как заявлял еще в начале года советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, в два раза выше, чем были до полномасшабной войны. И даже однокомнатную квартиру можно продать за десятки тысяч долларов (подробнее о ситуации в Мариуполе читайте здесь).



Более того, Андрющенко признался, что и сам бы, если б была такая возможность, продал бы квартиру в Мариуполе и призвал так поступить других горожан.

"Я бы с удовольствием и без малейшего колебания продал бы свою квартиру в Мариуполе россиянам. Получив таким образом досрочную репарацию. А после возвращения, снова без сомнения вернул бы ее себе обратно. Это – справедливость в реальном мире. Поэтому, если у вас есть такая возможность – делайте. Честно", - написал Андрющенко.



То есть, "квартирный вопрос" - один из основных мотивов для украинцев стремиться вернуться на захваченные территории, оформить паспорт РФ и право собственности на жилье по российским законам. При этом, повторимся, многие из тех, кто хочет провернуть такую операцию намерены это сделать лишь с целью продать квартиру и затем уехать из России.



Но есть и те, кто, столкнувшись с трудностями обустройства в Европе или в Украине, хочет вернуться к себе домой. Либо просто очень скучают по родному городу. Способствует росту таких настроений и масштабная кампания россиян в соцсетях, которая показывает темпы восстановления Мариуполя и то, как под властью РФ "жизнь налаживается".



Кроме того, некоторые беженцы, особенно с дефицитными сейчас на российском рынке труда специальностями, не нашедшие при этом себе хорошую работу в ЕС, рассматривают возможность переезда в РФ.



Свой мотив поехать в Россию и получить российский паспорт есть и у пенсионеров-беженцев - чтобы оформить российскую пенсию в дополнение к украинской.

Другими словами, желающих поехать по разным причинам в РФ или на захваченные территории, среди украинских беженцев оттуда действительно немало.

Но их желание сталкивается с одним огромным препятствием, которое создали сами россияне – фильтрация в аэропорту Шереметьево для граждан Украины, которую проходят далеко не все. И тем, кто не прошел могут поставить многолетний запрет на въезд в Россию (о том, как проходит этот процесс мы писали здесь). Отметим, что без фильтрации в Шереметьево в РФ могут попасть украинцы, которые ранее себе уже оформили российский паспорт. Но если у человека есть только украинский паспорт, то фильтрация обязательна.



Точной статистики по отказам и разрешениям на въезд нет. По отзывам в соцсетях и рассказам, тех, кто на фильтрации побывал, более-менее четкую картину составить также трудно. В начале года, например, судя по комментариям, вероятность пройти фильтрацию была примерно 50 на 50. С лета стали писать, что число отказов резко увеличилось и пропускают лишь в очень редких случаях. Но в последние недели в соцсетях встречаются сообщения, что ситуация поменялась, стали пропускать больше людей, а время ожидания сократилось с нескольких суток до 10-12 часов максимум в большинстве случаев.



Повторимся, все эти сообщения не дают какой-то общей достоверной картины. Однако очевидно, что риск непрохождения фильтрации с последующим запретом на въезд в РФ высок. Этот риск среди украинских беженцев хорошо известен. И именно он останавливает большинство из них от планов вернуться домой.



Если б не фильтрация в Шереметьево, то поток украинцев в РФ был бы, вероятно, даже больше, чем 150 тысяч человек, о которых заявил Максим Ткаченко. Не исключено, что речь могла бы идти о сотнях тысячах людей. Но пока фильтрация будет продолжаться в нынешнем формате, с высоким риском отказа, большого потока не будет в любом случае.

Почему Европа не хочет давать Ахметову денег?

"Европа и средства на восстановление Украины: "Олигарху Ахметову денег нет" - с таким заголовком вышла статься в итальянской газете Corriere Della Sera.

В ней идет речь о том, что Европейский банк реконструкции и развития принял решение не давать деньги украинским энергокомпаниям, принадлежащих олигархам - даже в нынешней чрезвычайной ситуации в энергетике Украины.

В частности, ЕБРР не будет финансирует проекты по восстановлению разрушенных обстрелами электростанций компании ДТЭК, поскольку ее контролирует самый богатый человек страны Ринат Ахметов.

"Цель освобождения экономики от влияния олигархов является абсолютно фундаментальной, и у нас есть очень твердые идеи по этому поводу: это часть реформ, которые необходимо провести для вступления Украины в Европейский Союз. Если бы мы пошли на компромисс по этому вопросу, мы нанесли бы ущерб долгосрочным перспективам страны", - заявила Corriere глава ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

Несмотря на то, что миллионы украинцев сейчас страдают от низких температур и отключений электроэнергии, Рено-Бассо не намерена давать кредиты или гарантии под кредиты для ДТЭК. ЕБРР хотел бы, чтобы Ахметов отказался от контроля над группой. "Нам нужна смена структуры", - заявила Рено-Бассо.

Заявления эти крайне показательны.

Судя по ним, Запад планирует выделять средства на восстановление Украины не просто так, а на определенных политико-экономических условиях. В частности - требовать смены собственников у активов, куда пойдут деньги.

Отметим, что укранский крупный бизнес владеет множеством крупных предприятий (в том числе и критической инфраструктурой), которые пострадали от войны. И, если Запад как условие выделения денег на их восстановление потребует смены собственников этих активов, это может стать настоящим переворотом в структуре украинской собственности.

Если на это, конечно, пойдет украинская власть. Но в случае согласия на такие условия западных структур, под их контроль могут перейти ключевые отрасли экономики, что станет серьезным фактором влияния Запада на внутреннюю политику Украины.