В Офисе президента хотят снять Кирилла Буданова с поста главы военной разведки и назначить на его место нынешнего заместителя главы СБУ Александра Поклада.

Об этом сообщает издание NV со ссылкой на источник в секторе безопасности и обороны.

По его словам, попытки уволить Буданова могут активизироваться в декабре. Больше всего этот процесс лоббируют, по словам собеседника СМИ, руководитель ОП Андрей Ермак и замглавы СБУ Александр Поклад. Именно последнего хотят назначить на должность главы ГУР, добавил представитель СНБО.

Издание пишет, что на место Буданова хотят назначить "более лояльную к власти персону".

Источник на Банковой заявил, что некоторые публичные шаги и заявления руководителя ГУР навредили Украине. В частности, речь идет о спецоперациях в Африке, заявлениях о "кофе в Крыму" или оборонных закупках в других странах.

"Есть объективная реальность и объективные неправильные решения. Надо ли, чтобы наступила ответственность за это? Президент решит", – сказал собеседник издания.

В то же время в СБУ опровергли возможное назначение Поклада главой ГУР и назвали слухи об этом "вбросом российских спецслужб". В СБУ сказали, что "информационные вбросы относительно заместителя главы СБУ появляются систематически раз в месяц и имеют схожую стилистику. Тематика таких ИПСО, достаточно широка: от различных теорий заговора, "сенсаций" по ситуации на фронте до якобы кадровых перестановок и конфликтов руководителей Сил безопасности и обороны и т.д. Такие информационные вбросы российских спецслужб полностью безосновательны и используются врагом исключительно для достижения собственных целей. Слухи о блокировании каких-либо подразделений ГУР или других составляющих Сил обороны являются одним из элементов враждебной стратегии. В частности, и для того, чтобы создать искусственное напряжение между военным руководством нашего государства".

Напомним, о том, что Буданова собираются уволить из-за его конфликта с Ермаком, "Страна" писала ещё в сентябре.

По нашим данным, Буданову в случае увольнения предлагали должность посла в Турции, но он отказался.

Также мы писали, что, по данным закрытых соцопросов, Буданов обошел в рейтингах доверия населения Владимира Зеленского и занимает сейчас вторую позицию в рейтинге после экс-главкома ВСУ Залужного. Зеленский же занимает только третье место.