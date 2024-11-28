Анализируем итоги 1009-го дня войны в Украине.

Новый удар по энергетике Украины

Сегодня под утро Россия нанесла новый массированный ракетно-дроновый удар по Украине. По данным Киева, под обстрел попала энергетика - ВСУ сообщили, что было 12 попаданий, в основном в объекты топливно-энергетического сектора (по большей части - подстанции "Укрнэнерго", а также объекты "Нафтогаза").

По данным Воздушных сил ВСУ Украину атаковали до сотни ракет и столько же дронов. Как бывает при массированных ударах, использовались крылатые ракеты со стратегических бомбардировщиков, а также "Калибры".

Пострадали объекты в Николаеве, Луцке, Ровно, Ивано-Франковской и Львовской областях (в частности, в Дрогобыче). Везде в указанных городах и регионах начались массовые отключения света и воды, которые продолжаются и сейчас. Также были прилеты по Одессе, Харькову (в городе пострадало предприятие) и Киевской области, где поврежден объект инфраструктуры.

По всей стране ввели сперва экстренные отключения, а затем почасовые сразу в четыре очереди. Энергетики прогнозируют, что такая ситуация может сохраняться несколько дней (предварительно по 6-8 часов в сутки, как говорят отдельные эксперты), а во Львовской области заявили о вероятных ограничениях, которые могут растянуться на недели.

После удара в Украине обвинили руководство Воздушных сил в публкации ложных сведений о количестве сбитых целей. Один из крупнейших украинских военных пабликов "Николаевский Ванек" призвал уволить "зажравшихся" командующих Воздушными силами за ложные отчеты.

Паблик также отказался, вопреки своей традиции, публиковать официальные данные по сбитым ракетам и дронам: "К сожалению не могу себе позволить публиковать пи@деж отдельных командующих личностей по поводу "сбитий" в своей зоне ответственности, когда результат на лицо".

Воздушные силы на это снова заявили, что сбили почти 90% крылатых ракет. И, хотя это является хорошим результатом, ВСУ начали объяснять, почему были попадания: ракет и дронов часто на порядок больше, чем средств прикрытия, западного оружия не хватает, РФ совершенствует способы обстрелов и подбирает для атаки подходящую погоду: туман и облачность.

Тему с "ложными отчетами" Воздушных сил, которые регулярно завышали число сбитых ракет и дронов, ранее уже поднимала нардеп Марьяна Безуглая. После чего был уволен командующий этими войсками Николай Олещук. Теперь же об этом пишет даже обычно лояльный к власти "Николаевский ванек".

Масштаб ущерба энергетике пока оценить трудно. Эксперты расходятся в оценках того, сколько потребуется времени, чтобы восстановить поврежденные объекты и наладить нормальное электроснабжение. Одни говорят, что могут управиться за 2-3 дня, другие - до двух недель.

При этом все заявления властей (и это подтверждают и источники "Страны" на энергорынке) указывают, что основной целью нынешнего удара стали подстанции, через которые осуществляется "раздача" электроэнергии от электростанций к потребителям.

Таким образом, россияне, судя по всему, пытаются постепенно выполнить свою главную задачу - "вырубить" подстанции, что приведет к отключению энергоблоков АЭС, которые генерируют большую часть электроэнергии в Украине.

Судя по тому, что после нынешнего удара глобального блэкаута не случилось, данная задача пока не выполнена - значительная часть подстанций оказалась не поврежденной. Однако следует напомнить, что энергосистема к моменту нового удара еще не восстановилась от последствий предыдущего - отключения электроэнергии продолжались. Теперь же их станет еще больше. И возникает угроза "накопительного эффекта", когда с каждым ударом энергосистема страны становится все менее устойчивой.

"Для восстановления энергосистемы, с учетом повреждений от сегодняшнего удара, которые наложились на повреждения от предыдущего удара, нужно 10-14 дней. И то не факт, что не будет новых обстрелов. Россия будет делать все, чтобы к Новому году уничтожить энергосистему Украины", - говорит директор энергетических программ центра имени Разумкова Омельченко.

"Сегодня возможно все". Новые угрозы удара "Орешником"

Сегодня президент России Путин снова допустил удар по Киеву новой ракетой "Орешник".

Говоря об утренней ракетной атаке по Украине, он сказал, что "мы не исключаем и использования "Орешника" по объектам военной промышленности либо по центрам принятия решения, и в Киеве в том числе". Причиной Путин назвал то, что "киевские власти продолжают попытки нанесения удара по нашим жизненно важным объектам, в том числе в Петербурге и в Москве".

На вопрос журналиста, по каким "центрам принятия решений" в Киеве и когда именно возможен удар, российский президент ответил иносказательно, хотя и с вполне ясным намеком. "В советское время была такая шутка по поводу прогнозов погоды. Прогноз такой: сегодня в течение дня все возможно", - сказал Путин, сделав жест пальцем, как проверяют направление ветра.

Он также заявил, что применение возможно по какому-то "большому" объекту.

"Наносить удар гиперзвуковой ракетой по какой-то незначительной, казалось бы, цели, небольшой по объему, бессмысленно, потому что это все равно, что из пушки палить по воробьям. Но по значительным целям будем применять те средства, которые есть в нашем распоряжении", - прокомментировал президент РФ.

О том, что Россия после очередных прилетов ATACMS по Курской области готовит новые удары "Орешником", Путин говорил и вчера. Сегодня он, помимо новых угроз, дал новые характеристики этой ракетной системы.

По его словам, даже в неядерном исполнении она дает эффект, сопоставимый с ядерным: "Если применять несколько таких систем в одном ударе сразу, использовать два, три, четыре комплекса, то это будет по силе сопоставимо с применением ядерного оружия".

Также Путин прокомментировал публикации западных СМИ о том, что "Орешник" запускался по Украине без боезаряда вообще. Он заявил, что удар по Днепру был экспериментальным и дал понять, что отдельной взрывчатки боеголовки действительно не несли.

"Они тоже являются поражающими элементами. Это достаточно мощные элементы, которые разогреваются до температуры 4000 градусов. Не знаю, в Интернете можно посмотреть, но на поверхности Солнца, по-моему, 5,6–6 тысяч градусов. Сопоставимо с температурой на поверхности Солнца. Кинетический удар – мощный удар, как метеорит падает. Так же и здесь. Поражение очень серьезное: все, что находится в центре, превращается в пепел, разлагается на составляющие элементы, и поражаются объекты, находящиеся на глубине трех-четырех, может, даже больше этажей вниз. Причем это не просто этажи, а это укрепленные сооружения. Сила удара колоссальная. Можно, конечно, добавить еще, и оно будет еще более мощным", - сказал российский президент.

Подтверждений того, что "Орешник" действует именно так, на данный момент нет. В то же время результатов удара по Днепру (где предположительно данной ракетой был поражен завод "Южмаш") украинские власти так с тех пор и не показали.

Но в любом случае понятно, что после стольких публичных анонсов от Путина, этот ракетный комплекс может снова ударить по Украине в ближайшее время. И в этом контексте важна не столько "убойная сила" "Орешника", о которой можно спорить - сколько сам факт выхода эскалации на новые рубежи. И той цены, которую заплатит за это Украина.

Российская цена пока под вопросом. Если применение ATACMS и Storm Shadow по российской территории не станет массированным - как минимум ежедневным - то о значительном ущербе для российских войск и смене ситуации в пользу Киева говорить здесь не придется.

И пока такими темпами Киев удары западным "дальнобоем" не наносит. В то же время Москва с момента предоставления "дальнобоя" совершила уже две массированные ракетных атаки по Украине, а также ударила по Днепру мощной ракетой средней дальности. И грозит нанести новый удар уже по Киеву.

Очевидно, что такой эскалационный "размен" пока не в пользу Киева, который снова несет ощутимые потери - как минимум в электрогенерации, удары по которой возобновились как раз одновременно с решением Байдена по "дальнобою". И также очевидно, что у России есть куда этот уровень эскалации повышать. С большим предполагаемым ущербом прежде всего для Украины.

При этом, правда, от представителей российской власти звучат намеки, что удара ядерным оружием не будет. По крайней мере в ответ на удары западным дальнобоем по РФ. Ответ на них, судя по комментариям Путина и Кремля, может заключаться в массированных ударах по Украине. В том числе и ракетами типа "Орешника".

Что касается "ядерных" угроз, то, как мы уже писали, Кремль может воздержаться от их реализации как минимум до инаугурации Трампа в надежде на то, что с США получится достичь неких нужных Москве договоренностей. В то время как применение "ядерки" могло бы эти договоренности крайне затруднить, а для самой России создать большие риски. В том числе - в отношениях со странами Глобального Юга.

Тем более, что от команды Трампа идут сигналы, что она на диалог с Россией готова. Но о них чуть ниже.

Переговоры и кого на них пошлет Трамп

Со стороны Украины и России сегодня прозвучали заявления о готовности к переговорам. Правда, в диаметрально противоположном ключе.

Глава Офиса президента Ермак, который вчера сказал, что Киев готов к переговорам на условиях отхода российских войск на линию 24 февраля 2022 года, заявил, что Украина может провести второй саммит мира "в ближайшем будущем".

"Благодаря активной работе с нашими партнерами уже наработана общая мирная рамка, которая станет основой для второго "саммита мира" и Украина готова его провести в ближайшем будущем", - сказал глава ОП на форуме.

Напомним, изначально этот саммит планировали провести в ноябре, но заместительница Ермака сказала, что он состоится уже в декабре. Однако после этого выступил Зеленский и снова сказал, что надо успеть в ноябре. Уже очевидно, что в ноябре он не состоится. Да и вообще его проведение до инаугурации нового президента США под большим вопросом.

Путин сегодня заявил, что Россия готова к завершению войны в Украине на уже озвученных условиях (видимо, речь идет о его июньском требовании к Украине вывести войска из четырех областей и объявить нейтралитет). При этом он сказал, что это "не условия для переговоров, а условия мира". То есть, дал понять, что к переговорам Москва готова приступить без каких-либо предварительных условий.

При этом, правда, что российский президент одновременно назвал Зеленского "узурпатором", который "незаконно" занимает свой пост и "не имеет права отдавать приказы армии". В этом также многие увидели намек на то, что с нынешним украинским президентом Путин вести переговоры не намерен. А будет их вести, вероятно, напрямую с Трампом, о котором президент РФ, к слову, отозвался сегодня очень позитивно. Он назвал его "умным и опытным политиком". Но сказал, что он, после пережитых покушений, пока еще не может чувствовать себя в безопасности.

Сам же Трамп, как мы уже писали, вчера определился со спецпосланником по Украине. Им станет 80-летний генерал в отставке Кит Келлог, который работал в администрации Трампа во время его первого срока.

Келлог был одним из соавторов плана по Украине, который был предложен Трампу летом 2024 года. Согласно этому плану, Киев сможет и далее получать американское вооружение и другую военную помощь, только если согласится участвовать в переговорном процессе.

При этом будет предлагаться установить режим прекращения огня по линии фронта. Келлог предлагает Украине отказаться от намерений вернуть захваченные россиянами территории военным путем в ходе нынешней войны и согласится на ее остановку.

Келлог предлагал также отказаться от планов принять Украину в НАТО в обмен на всеобъемлющее мирное соглашение, предусматривающее гарантии безопасности. Он считает, что одна из основных ошибок администрации Байдена – "игнорирование интересов России при рассмотрении возможности вступления Украины в НАТО".

В своей статье для The Washington Times в феврале 2024 года Келлог писал о необходимости переговоров с Россией и называл политику Байдена в Украине провальной. В ней он сравнивает Трампа с Рейганом и Кеннеди, а также процитировал последнего: "давайте не будем вести переговоры из страха. Но не будем и бояться переговоров".

С другой стороны, Келлог выступает за давление не только на Киев, но и на Москву с целью принуждения к переговорам. Он предлагал предупредить РФ, что любой отказ вести переговоры приведет к увеличению поддержки Украины со стороны США. Также Келлог выступал за пошлины на российские энергоресуры, а вырученные средства могут быть направлены на восстановление Украины - в случае если Россия не согласится присоединиться к предложенному формату переговоров.

В целом, из всего описанного выше выходит, что Келлог предлагает надавить и на Киев (угрожая прекратить/сократить помощь), и на Москву (угрожая увеличить помощь Украине, обложить новыми сборами российский экспорт), чтоб они приняли план завершения войны по линии фронта с фактическим мораторием на вступление Украины в НАТО. И если украинским властям такому прессингу будет сопротивляться трудно, то с реакцией Москвы ясности меньше. Как и с практической реализацией планов по давлению на РФ. Но в логике предложений Келлога, если Кремль откажется от плана Трампа, то и война в Украине, и конфронтация РФ с США могут выйти на новый уровень эскалации.

В тоже время, Келлог предлагает вести с Москвой диалог и, если Путин его сразу не отвергнет, то шансы договориться у США и России все ж таки будут. Кроме того, отставной генерал выступает за диалог с РФ не только по Украине.

В своей книге "Война другими методами" он пишет: "цели нашей внешней политики должны основываться на главных интересах национальной безопасности Америки. Мы хотим жить в мире и дружбе с Россией и Китаем. У нас есть серьезные разногласия с этими двумя странами, и мы должны смотреть на них открытыми глазами. Но мы не обязаны быть противниками. Мы должны искать точки соприкосновения, основанные на общих интересах".

Как мы уже писали, выдвижение спецпосланником Кита Келлога - это пожалуй, наиболее четкий, с момента выборов, сигнал от Трампа о том, какой видит свою политику в отношении войны - завершение войны по линии фронта и отказ Украине в натовской перспективе.

Естественно, до момента инаугурации остается ещё почти два месяца и за это время может много всего произойти. И позиция Трампа также может поменяться. Тем более, что в самой Республиканской партии есть немало сторонников иного подхода - продолжать поддержку Украины в том же режиме или даже ее увеличить, а не склонять Киев к скорейшему завершению войны.

Однако время, прошедшее с момента выборов в США, показывает, что сторонников этой точки зрения Трамп от себя как раз отдаляет. Например, он прямо заявил, что бывшего госсекретаря Майка Помпео (одного из представителей "партии войны" среди республиканцев, на которого делала особую ставку Банковая) в его команде не будет. Не оправдались и имевшие место в Киеве ожидания, что спецпосланником по Украине назначат соратника Помпео Хука.

Как видим, на данный момент Трамп выдвигает на ключевые должности, от которых так или иначе будет зависеть политика в отношении Украины, сторонников скорейшей остановки войны.

И это создает пространство для потенциальных договоренностей между Украиной, Россией и Западом, которые могли бы привести к завершению войны.

Зеленский повысил налоги

Зеленский после долгой паузы подписал закон о повышении налогов, который был принят Радой ещё в октябре. Основные изменения:

- с момента вступления закона в силу повышается ставка военного сбора с 1,5% до 5% для наемных работников. При этом для служащих ВСУ, СБУ, СВР, ГУР МО, Нацгвардии, пограничников, УГО и Госслужбы спецсвязи ставка остается 1,5%. Освобождение от сбора сохраняется для тех, кто выполняет боевые задания.

- ⁠с 1 октября военный сбор для всех ФЛП I, II и IV групп устанавливается в размере 10% от минимальной зарплаты (то есть 800 гривен ежемесячно),

- ⁠для ФЛП и юрлиц III группы единого налога военный сбор с 1 октября будет в размере 1% от дохода,

- отчетность по НДФЛ, военному сбору и ЕСВ с 1 января 2025 года становится ежемесячной, а не ежеквартальной,

- ставка налога на прибыль для банков вырастет до 50% за 2024 год. Со следующего года растет ставка налога на прибыль для финансовых организаций (кроме страховых),

- с каждой автозаправки вводятся ежемесячные авансовые взносы по налогу на прибыль (если владелец юрлицо) и подоходному налогу (если владелец физлицо) в размере от 30 до 60 тыс. грн,

- для валютных обменников авансовые взосы по НДФЛ привязали к евро,

- на 14% растет минимальное налоговое обязательство для сельскохозяйственных земель. Установлена также минимальная сумма за гектар пашни - 1400 гривен,

- отмена упрощенной системы для IV группы предпринимателей, если задолженность по минимальному налоговому обязательству превышает два квартала,

- повышение ставки рентной платы за добычу щебня, песка и каолина,

- на 50% возрастут минимальные розничные цены на вина, коньяки и вермуты,

- освободят от налогообложения деньги, начисленные по программе "Национальный кешбек",

- до конца военного положения освобождают от подоходного налога иностранную помощь, которую получают украинцы за рубежом. То есть, беженцы не должны будут платить в Украине налоги с пособий, получаемых в ЕС.

Накануне премьер Шмыгаль сообщал, что закон вступит в силу с 1 декабря.