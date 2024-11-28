Военнообязанные украинцы за границей, у которых истек срок действия заграничного паспорта, стали все чаще обращаться к властям стран пребывания для выдачи "серых паспортов", дающих возможность путешествовать без предъявления украинского загранпаспорта.

Об этом украинцы пишут в социальных сетях.

По их словам, даже установка приложения "Резерв+" не помогает получать консульские услуги за границей, если в приложении отображается, что военнообязанный объявлен в розыск. В таком случае посольства отказывают в выдаче нового загранпаспорта, и остается только делать "серый паспорт" для путешествий.

"Кому интересно, вчера успешно проверил на практике, что с "серым паспортом" можно путешествовать. Чекин онлайн на рейс сделать не дает и есть заминки при проверке, но в итоге везде пропускают", - написал один из украинцев в чате.

При этом некоторые страны, в частности Великобритания, уже выпустили разъяснения, что препятствием для выдачи "серых паспортов" может быть необходимость "пройти военную службу в своей родной стране".

Однако украинцы отмечают, что оспаривают это положение, доказывая британскому Министерству внутренних дел, что мобилизация на войну не подпадает под это условие.

"Я тут писал о подаче на тревел-документ ("серый паспорт") месяц назад. Вот результат", - делится один из пользователей соцсетей, прилагая письмо от британских властей, что ему одобрили выдачу "серого паспорта".

Напомним, МИД запретил выдавать паспорта украинским мужчинам 18-60 лет за границей, в том числе уже сделанные, без военно-учетных документов с отметкой об их обновлении.

Однако в октябре украинцы сообщали, что военнообязанным мужчинам в ГП "Документ" за границей начали вновь выдавать загранпаспорта.