Риск распространения ядерного оружия Ираном представляет собой серьезную угрозу в ближайшие месяцы, и Великобритания и Франция разрабатывают стратегии подготовки к такому развитию событий.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на главу Службы внешней разведки Франции Николя Лернера.

Лернер заявил об этом во время встречи представителей Ирана и европейских государств в Женеве для обсуждения ядерной программы Тегерана и его связей с Москвой.

"Наши службы работают бок о бок, чтобы противостоять тому, что, несомненно, является одной из угроз, если не сказать самой серьезной угрозой, в ближайшие месяцы - возможному распространению ядерного оружия в Иране", - заявил Лернер в британском посольстве в Париже вместе со своим британским коллегой Ричардом Муром.

Его публичные комментарии прозвучали аккурат, когда Иран и европейские державы встречаются в Женеве для обсуждения ядерной программы Ирана, ситуации на Ближнем Востоке и связей Тегерана с Россией на фоне войны в Украине.

"Разведданные будут иметь решающее значение для того, чтобы позволить нашим властям принимать правильные решения и определять правильные стратегии", - сказал он.

Мур, глава британской Секретной разведывательной службы, известной как МИ-6, поддержал эти комментарии.

"Ядерные амбиции режима продолжают угрожать всем нам, особенно друзьям Франции и Великобритании в регионе Персидского залива", - сказал он.

Ранее стало известно, что большая ближневосточная война неизбежна. Назревает противостояние между Израилем, "Хезболлой" и Ираном. Такой конфликт может быстро разгореться, вовлекая США и Россию. Он может подтолкнуть Китай "к еще более агрессивным действиям", что вполне может спровоцировать конфронтацию между Вашингтоном и Пекином, считает главный редактор Forbes Стив Форбс.

Единственный вопрос, который остается, - это время взрыва, пишет Форбс. Он может произойти как в ближайшее время, так и позже.

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