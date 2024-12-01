В воскресенье, 1 декабря, в Украине идет 1012-й день войны с Россией.

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Последние новости

09:57 Россияне продолжают относительно быстро продвигаться к югу от Покровска, свидетельствует карта военного паблика Deep State.

Они приблизились к населенным пунктам, через которые идет дорога в направлении Курахово - Шевченко, Новотроицкому и Новоеленовке.

До Шевченко россиянам осталось менее километра, заявил украинский офицер с позывным "Алекс".

"Темпы продвижения и количество врага на данном направлении не просто превосходящие, они кратно превосходящие", - добавил он.

На видео - динамика фронта на этом участке за минувшую неделю.

Ранее украинские военные сообщали, что россияне хотят, двигаясь к югу от Покровска, обойти город и отрезать его с запада.

09:48 ВСУ сбили за ночь 32 "Шахеда" из 78, заявляют Воздушные силы.

ПВО работала в Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Сумской и Полтавской областях.

09:44 В Херсоне беспилотник атаковал маршрутку. Власти заявили о погибших и раненых. Паблики уточняют, что погибших предварительно трое.

08:58 Минобороны до лета переведет медкомиссию из ТЦК в обычные больницы. Об этом заявила замминистра обороны Екатерина Черногоренко.

"Человеку достаточно будет только визита в гражданское медучреждение. Сделать это можно будет по месту нахождения. А дальше никакой беготни по государственным учреждениями - за человеком будут бегать данные. Весь обмен цифровыми документами будет длиться несколько минут", - написала она в Facebook.

По ее словам, первый этап будет реализован в течение трех месяцев, после чего появится электронное направление на ВЛК в Резерв+. Также выводы медкомиссии будут доступны в электронном виде.

Второй этап, который позволит проходить медицинское освидетельствование для ВЛК в любой больнице, будет реализован до 1 июня 2025 года.

08:07 Так выглядит место вчерашнего прилёта в Царичанке Днепропетровской области.

После ракетного удара известно о 24 пострадавших и четырёх погибших.

08:04 Ночью обломки беспилотника упали во двор в Голосеевском районе Киева. Повреждены шесть автомобилей, выбиты окна в многоэтажке.

Ещё одна атака "Шахедов" по Киеву происходит сейчас, в городе работает ПВО.