Вчера вечером стало известно, что помимо Алеппо, которое скорее всего полностью захвачено, отряды исламистов двинулись на юг - в сторону провинции Хама.

Ходили слухи, что Хама - центральный город провинции - уже захвачен, но, по итогу, они не подтвердились. Западные агентства сообщают лишь о том, что по пути к Хаме был взят крупный город Мараат аль-Нуман.

По самой Хаме информация поступала противоречивая. Вчера сообщалось, что в городе есть присутствие и боевиков, и правительственных сил. Но на данный момент вход отрядов оппозиции в город не подтвержден (в том числе на публикуемых противниками Асада картах).

Также вчера появлялись видео ввода сирийской армии в Хаму. СМИ публикуют заявления Дамаска о том, что наступление боевиков на Хаму остановлено, ряд потерянных населенных пунктов возвращены, а сирийская армия переходит в контрнаступление. Но пока непонятно, насколько это соответствует реальности.

Также идут видео российских авиаударов по исламистам. ГосТВ Сирии заявляет о ликвидации сотен боевиков.

Сами боевики же выкладывают видео с захваченным российским оружием со складов сирийской армии. В том числе, и ЗРК "Панцирь".

Из неподтвержденных слухов - якобы имевшие место попытки переворота в Дамаске вчера вечером. Особенно активно об этом писали украинские паблики. Но на данный момент эта информация подтверждений не получила. С утра появились видео из Дамаска, где ситуация спокойная и никаких выстрелов не слышно.

В каком направлении дальше будут развиваться события в Сирии?

Быстрый крах обороны сирийской армии в Алеппо и продвижение отрядов оппозиции на широком фронте уже породил прогнозы о том, что власть президента Асада постигнет та же участь, что и афганское правительство, которое в краткие сроки свергли талибы после того, как американцы начали вывод своих войск.



Аналогии действительно есть – это и крайне низкая боеспособность и слабое сопротивление сирийской армии, которая фактически сдала второй по величине город страны. Это и недовольство в обществе правлением Асада, которое сопровождается коррупцией, произволом со стороны госструктур и спецслужб на фоне тяжелой экономической ситуации. Плюс к тому, главные союзники сирийского президента, которые помогли переломить в его пользу ход войны в 2015-2020 годах – Россия, Иран и проиранские формирования, сейчас отвлечены на другие фронты. Россия – на Украину. Иран, Хезболла и другие шиитские организации сконцентрированы на противостоянии с Израилем. И хоть в Ливане война пока остановлена (хотя и не факт, что вновь не начнется в любой момент), но в Газе бои продолжаются.



Однако, есть и отличия ситуации в Сирии, от того, что наблюдалось в Афганистане в 2021 году.



Во-первых, ни один из крупных региональных игроков после ухода США не был готов поддерживать военным путем проамериканское правительство в Кабуле в его борьбе с талибами. В Сирии же как минимум Иран и его союзники (Хезболла и прочие) могут вмешаться в ситуацию, чтоб спасти Асада, если ситуация для него станет совсем тяжелой. Несмотря на то, что значительная часть их подразделений отвлечена на "израильский" фронт, выделить силы для того, чтоб удержать под контролем ситуацию в стратегически важной для них Сирии они могут (правда, для этого им понадобится время). Особенно, если напрямую будет задействована иранская армия и отряды КСИР. Да и Россия уже дала понять, что уходить из Сирии не будет и авиаподдержка с ее стороны продолжится (хотя, сама по себе, авиация без действий на земле победу не обеспечит).



К слову, боевиков, которые взяли Алеппо, никто из региональных игроков не поддержал. Даже Турция, которая, как считают многие, стоит за наступлением из Идлиба, официально заявила о "приверженности территориальной целостности Сирии" и выступила против "создания террористического государства" у себя под боком. При этом, Ирак, ОАЭ, Саудовская Аравия и Египет Асада поддержали. Иран и Дамаск же продвигает линию, что нынешнее наступление боевиков – это "американо-израильский план по дестабилизации в регионе".

Второе очень важное отличие – в Афганистане Талибан был главной и, по сути, единственной реальной силой, противостоящей правительству в Кабуле (попытка ИГИЛ закрепиться в стране была талибами пресечена). В то время как в Сирии среди противников Асада никакого единства нет.



Главная ударная сила боевиков, которые захватили Алеппо – это Хайят Тахрир аш-Шам. Организация, которая выросла из сирийского отделения "Аль-каиды". Ее лидер Абу Мухаммад аль-Джулани правда, пытается изображать из себя "респектабельного оппозиционера", который "заботится о народе". Но это во внешнем мире доверия не вызывает. Хайят Тахрир аш-Шам официально считается террористической организацией и в США, и в России. Даже Турция ее объявила таковой. Хотя, безусловно, аль-Джулани, база которого находится в Идлибе, имеет широкие связи с турками (иначе он бы просто не выжил). Но связи эти больше напоминают не отношения между РФ и "ЛДНР" (которые полностью управлялись Кремлем), а, скорее, отношения России и Абхазии. Вроде Абхазия и зависит полностью от Москвы, но зависимость эта не такая уж и прямая, как показали последние события со свержением президента, который хотел дать доступ российскому бизнесу в "республику".



У турков в Сирии есть полностью подконтрольные ей формирования, но они уступают в мощи Хайят Тахрир аш-Шам. Вероятно, поэтому Турция и выражает довольно осторожную позицию в отношении наступления боевиков на Алеппо. Хотя, скорее всего, оно было согласовано с Анкарой (а, возможно, и проходит при ее прямой поддержке). Эрдоган таким образом усиливает свои переговорные позиции с Асадом, Ираном и Россией, а также, в перспективе, и с Трампом. Но вряд ли при этом турки хотят резкого усиления амбициозного и трудноуправляемого аль-Джулани.



Еще менее довольны успехами наследников "Аль-Каиды" сирийские курды. При поддержке американцев они уже давно контролируют часть северных и северо-восточных провинций Сирии и находятся далеко не в дружественных отношениях с Асадом. Но исламисты вроде Хайят Тахрир аш-Шам для них еще хуже. А главная угроза для сирийских курдов – это Турция, которая никогда не скрывала, что крайне недовольна созданием де-факто курдского государства у себя на границах. И лишь покровительство американцев удерживало Анкару от начала широкомасштабной операции против курдов. Однако далеко не факт, что это покровительство продолжится при Трампе, для которого отношения с Турцией могут стать важнее, чем судьба курдов.



На этой основе, теоретически, возможен союз курдов и Асада, который может значительно усилить последнего. У курдов (в отличие от Асада) есть сильная, боеспособная и мотивированная пехота. При этом к Москве курды относятся неплохо еще с советских времен, когда СССР поддерживал курдское движение. Тут есть определенная основа для взаимодействия.



Но для этого нужно, чтоб Асад силами своей армии смог на каком-то рубеже стабилизировать ситуацию и не допустить "афганского сценария" с быстрым обвалом фронта. В противном случае ему вряд ли кто-то успеет помочь - ни курды, ни Россия, ни Иран.