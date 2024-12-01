Появился алгоритм, как украинцев, нарушивших правила воинского учета, будут лишать права водить авто.

Напомним, такая норма по "ухилянтам" содержится в законе об ужесточении мобилизации, вступившем в силу в мае этого года.

Там, в частности, прописано, что в случае, если ТЦК выигрывает по своему иску касательно нарушителя воинского учета в суде, то его могут ограничить в праве на вождение автомобиля.

Но до недавнего времени правил, как лишать водительских прав "ухилянтов", не было.

При этом полицейские, остановив водителя за то или иное нарушение ПДД, пробивали его по базе военнообязанных. И, если тот числился там "в розыске" или вообще не фигурировал (несмотря на отсутствие документов о снятии с воинского учета), выписывали штраф в размере 17 тысяч гривен за нарушение мобилизационного законодательства. При этом никаких вопросов по водительскому удостоверению, как правило, не было.

Врач одной из пригородных больниц Киева Артем рассказал "Стране", что месяц назад его остановили патрульные за то, что в авто не горела одна фара.

"Пробили по базе, оказалось, что я в розыске, хотя по выданной несколько месяцев назад повестке я обращался в ТЦК, но не в тот, что выписал повестку, а по месту приписки, и мне удалось оформить бронь как медику. Тем не менее, мне выписали штраф в 17 тысяч. Но забрать права или, например, эвакуировать авто на штрафплощадку, никто даже не пытался", - говорит Артем.

Но теперь ситуация может кардинально измениться.

МВД и Минюст в своем совместном приказе прописали, как будут лишать права на вождение авто нарушителей мобилизационного законодательства.

Процедура следующая:

После того, как суд встанет на сторону ТЦК по иску против "ухилянта", и решение вступит в силу, должны открыть исполнительное производство по временному ограничению гражданина в праве управления автомобилем. Постановление об открытии такого производства уже на следующий день высылают органам Нацполиции, которые тут же могут его применять. Ограничение на управление автомобилем снимается на основании постановления госисполнителя, если требования ТЦК будут выполнены (то есть водитель явится в военкомат) или отозваны самим территориальным центром комплектации. Еще одно основание для снятия ограничений на управление авто - отмена решения суда, которого водитель или его представители могут добиться в судебном порядке. Если после лишения права управлять авто водитель все равно будет ездить, ему могут вменить административное нарушение - по статье 126 Админкодекса, которая предусматривает лишение права управления авто на срок от 3 до 6 месяцев. То есть, фактически, водитель рискует только тем, что его "повторно" лишат прав, но уже на конкретный срок (а не до момента выполнения требований ТЦК). И только если водителя поймают за рулем еще раз, ему светит штраф в размере 40,8 тысяч гривен и лишение прав на срок от 5 до 7 лет с изъятием авто или без такового (то есть наказание практически такое же, как за пьянку за рулем).

Насколько массово на практике смогут применять новый алгоритм?

Глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец считает, что отъем прав у "ухилянтов" вряд ли поставят на поток.

"Действительно, спустя более чем полгода с момента вступления в силу нового мобилизационного закона, МВД и Минюст разработали процедуру временного ограничения права на управления транспортными средствами. Факт, что приказ, изданный двумя ведомствами совместно, в теории позволяет более оперативно его выполнять. Но на практике все равно могут возникнуть сложности. Во-первых, по каждому такому делу необходимо решение суда, а у ТЦК на сегодня нет возможности поставить подобные иски на поток. Кроме того, гражданин, в отношении которого принимаются те или иные ограничения, имеет право подавать апелляционную и кассационную жалобы. И по итогу, если в работу судов не вмешается политическая составляющая, шансы выиграть процесс у человека есть, и они весьма велики. Во-вторых, водитель, которого ограничили в правах на управление авто, может подать встречный иск, и отстоять свое право пользоваться собственным движимым имуществом в судебном порядке", - говорит Кравец.

В то же время, по его мнению, появление процедуры "отъема прав" - это "очередной шаг к увеличению социальной напряженности". Кроме того, не исключено, что тут же появятся коррупционные схемы - как со стороны ТЦК, который, согласно приказу МВД и Минюста, может "отозвать" требование лишить "ухилянта" права на управление транспортным средством, так и со стороны полиции, которая может попросту останавливать и тут же отпускать нарушителей за деньги.

"Если уже есть массовые случаи, когда работники ТЦК за несколько тысяч гривен отпускают людей вместо того, чтобы паковать их в "бусики", то что мешает на определенную плату закрывать глаза на тех, кто ездит за рулем при открытом исполнительном производстве на ограничение права управления транспортным средством? Это просто дополнительный заработок для ТЦК и полиции", - сказал нам киевский юрист, попросивший не называть его имени.