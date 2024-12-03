Украинцы при достижении 17-летнего возраста будут автоматически становиться на воинский учет.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Это означает, что юноше больше не нужно обращаться в ТЦК или проходить медосмотр. Достаточно будет пройти идентификацию в "Резерв+", после чего приложение само сгенерирует военно-учетный документ", - отметил министр.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны разработало законопроект, который позволит украинцам призывного возраста становиться на воинский учет онлайн.

А в октябре Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому призывники в возрасте 17 лет должны вставать на учет через "Резерв+" или путем явки в ТЦК. Тем, кто это не сделает, грозит штраф 17- 25,5 тысяч гривен.

Также мы писали, что ВВК будут проходить в обычных поликлиниках, и будет происходить цифровой обмен медицинскими данными между поликлиниками и ТЦК.

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