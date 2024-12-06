Анализируем итоги 1017-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

ВСУ потеряли деревню Старые Терны под Курахово. Об этом свидетельствует карта паблика Deep State.

Это село расположено у северо-западных окраин Курахово и поэтому его потеря ухудшает перспективы обороны города. Кроме того , близка к перерезанию трасса из Курахово в Запорожскую область - до нее от Старых Тернов менее двух километров.

Это ухудшит логистику для кураховского гарнизона, но к его окружению не приведет - город открыт с юго-запада. Именно поэтому российские войска пытаются перерезать указанную дорогу, наступая с юга - примерно в направлении Константинополя. Это, в случае успеха, позволит блокировать не только Курахово, но и силы ВСУ, сосредоточенные южнее.

В "кармане" южнее Курахово россияне прорвались в село Успеновка. Это может привести к образованию мини-котла, куда попадут удерживаемые села Трудовое, Ганновка, Веселый Гай, Романовка и Елизаветовка.

По мнению бойца с позывным "Мучной", окружение уже произошло. Также, по его мнению, под угрозой падения находится и село Сухие Ялы (россияне утверждают, что его уже захватили).

В самом Курахово, по данным украинского военного обозревателя Богдана Мирошникова, продолжаются бои за многоэтажки. "Ситуация критическая, и уже не за горами начало боев за промзону Кураховской ТЭС", - пишет Мирошников.

К югу от Покровска россияне подошли вплотную к селу Новотроицкое, захватив по пути деревню Новопустынка. Таким образом укрепляются позиции РФ у имеющего важное значение села Шевченко в трех километрах от Покровска, куда россияне прорвались накануне.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец описывает две основных угрозы для фронта в Донецкой области.

"На Кураховском направлении существует вполне реальная перспектива окружения всех наших войск восточнее условной линии Новотроицкое - Богатырь. Я не утрирую, западнее Селидово явно происходит "какая-то фигня". Причем очевидно, что противник не только ощутимо давит в сторону Покровска (через Новотроицкое и Шевченко), но и в сторону Украинки и Ясеново (а это явно происходит "с прицелом" на обход наших войск, обороняющихся в районе с. Заря и Сонцовка)", - сообщил Машовец.

В районе Великой Новоселки, по словам эксперта, происходит "еще большая фигня".

"Командование противника фактически получило возможность свободной выбирать направления для своих активных наступательных действий. По крайней мере, в тактической зоне, на всем отрезке, от Новодаровки до села Дальнее", - пишет Машовец.

Продолжает обсуждаться тема потерь ВСУ и нехватки солдат.

Порошенко вчера обвинил командование ВСУ в организации "мясных штурмов" и призвал отказаться от наступлений и начать "спасение" украинских солдат. "Мы должны прекратить использовать народ Украины как инструмент для операций с "мясными штурмами"", - заявил он, отвечая на вопрос, как быть с российским преимуществом в живой силе на поле боя.

В интервью организации Atlantic Counsil он раскритиковал отправку солдат ВСУ в штурмы на отбитие захваченных россиянами позиций, "из-за того, что кто-то боится доложить наверху, что мы теряем этот лес".

Порошенко считает, что Украина должна уйти в оборону и "сделать то же самое, что Россия сделала весной 2023 года", говоря о постройке укреплений. "Перестаньте отдавать приказ о наступательной операции сейчас. Мы можем это сделать (пойти в наступление - Ред.), но цена будет колоссальна. И даст отрицательный результат в будущем", - заявил он, подразумевая высокие потери личного состава.

"Нам просто нужно перестать работать на ТВ и начать работать на спасение солдат", - сказал Порошенко.

Россия тем временем продолжает вооружать Беларусь. Сегодня Москва и Минск подписали договор о гарантиях взаимной безопасности. В его рамках в Беларуси может появиться система "Орешник".

Лукашенко попросил Путина разместить на территории Беларуси новые системы вооружений, включая "Орешник". Путин заявил, что это будет возможно во второй половине 2025 года - комплексы будут поступать одновременно на вооружение РФ и РБ. Таким образом в случае размещения они станут еще ближе к странам НАТО.

Лукашенко на это заявил, что если Минск получит "Орешник", то должен иметь право сам определять цели.

Напомним, что Россия ранее уже разместила в Беларуси свое ядерное оружие. В союзном государстве назвали это шагом по сдерживанию Запада, если тот захочет атаковать Беларусь. При этом многие расценили тогда этот шаг как сигнал от Путина западным странам , которые наращивали поддержку Киева.

Украина также пытается усиливать свои дальнобойные возможности. "Укроборонпром" презентовал сегодня новую дрон-ракету "Пекло". Зеленский заявил, что оружие уже применялось в бою, а теперь стоит задача нарастить ее производство. На презентации было заявлено, что "Пекло" может лететь со скоростью 700 км/час на расстояние более 700 км.

К обстрелам. Сегодня ближе к вечеру был прилет в Кривом Роге. Вследствие ракетного удара пострадало админздание, погибли два человека, есть раненые. Также был прилет КАБа по Запорожью - там уже семь погибших.

Интервью Лаврова Карлсону

Сегодня ночью вышло интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону. Оно было посвящено целиком Украине и той напряженности между США и Россией, которая сложилась вокруг этой войны. Заявления Лаврова были следующие:

1. О возможных мирных договоренностях по Украине.

Ключевые условия, на которые может согласиться Россия:

- никакого вступления Украины в НАТО, никаких западных военных баз в Украине, никаких военных учений на украинской земле с участием иностранных войск,

- "необходимо учитывать все реалии на земле и факт вхождения в состав РФ четырех новых регионов",

- публичная отмена Зеленским указа о запрете переговоров с Путиным,

- "Киев должен отказаться от русофобской и антироссийской политики. Недопустимы законы, запрещающие русский язык, русскую культуру, российские СМИ, Украинскую православную церковь. Это нарушает обязательства Украины по Уставу ООН",

- Россия готова быть в числе стран, которые предоставят Украине гарантии безопасности.

2. Об "Орешнике" и "красных линиях" России:

- Россия не хочет усугублять ситуацию, надеется, что ее сигнал США в виде испытания "Орешника" был воспринят всерьез. Россия, испытав "Орешник", хотела донести до Запада, что будет делать все, чтобы защитить свои интересы,

- Россия готова направить дополнительные "сообщения" Западу, если там не сделают необходимых выводов в свете запуска "Орешника",

- заявления Запада об отсутствии у России "красных линий" и их сдвиге - "очень серьезная ошибка",

- Москва будет готова использовать любые средства для того, чтобы не дать Западу нанести России "стратегическое поражение".

3. Об отношениях с США и о ядерной войне:

- РФ хотела бы нормальных отношений с США и не видит причин, по которым страны не могут сотрудничать "во благо Вселенной",

- "мы не думаем о войне с США, которая может иметь ядерный характер. Наша военная доктрина гласит, что самое главное - избежать ядерной войны",

- формула "никакой ядерной войны" отвечает жизненным интересам России и США, победителей в ней быть не может,

- Россия и США официально не воюют, происходящее в Украине является гибридной войной,

- Трамп - сильный человек, не любящий откладывать дела, он дружелюбен в разговоре, но это не значит, что он настроен пророссийски.

Основной смысл из сказанного Лавровым - Россия готова к переговорам с Трампом. И по Украине, и, в целом, по нормализации отношений между РФ и США. С подтекстом, что альтернатива этому - угроза ядерной войны. А потому, готовы договариваться и сотрудничать во "благо Вселенной".

Однако ключевой вопрос в условиях. Лавров повторил основные из них, которые озвучил Путин еще в июне. С некоторыми из них, судя по сообщениям СМИ, Трамп и его команда отчасти согласны (мораторий на вступление Украины в НАТО). С другими все намного сложнее. Свои есть условия и у Киева, противоположные российским. И представители украинской власти сейчас пытаются убедить в их важности команду Трампа.

И пока еще нет уверенности, что удастся прийти к компромиссу. Тем более, что неизвестно какие встречные условия выставит Вашингтон.

При этом в США общественное мнение явно склоняется к остановке войны в Украине.

Большинство опрошенных американцев (59%) поддерживает начало Украиной мирных переговоров ценой уступки РФ территорий, свидетельствует опрос Института Рональда Рейгана. Так считают и сторонники Трампа (63%), и сторонники Харрис (55%).

Также относительное большинство (41%) считает, что в настоящее время Россия выигрывает войну (45% среди избирателей Трампа). 24% считают, что выигрывает Украина и 22% полагают, что ни одна из сторон не побеждает.

Существенное отличие между республиканцами и демократами в вопросе поставок оружия - среди сторонников Харрис "за" 74%, а Трампа - только 42%. В целом же продолжение военной помощи Украине поддерживают больше американцев - 55% против 35%. Хотя в прошлом году было 59%.

То есть, избиратели Трампа, да и многие поклонники демократов, очевидно ждут от него окончания войны. Поэтому есть большая вероятность того, что новый президент будет делать серьезные попытки, чтобы закончить войну.

Правда, как писалось выше, вопрос может упереться в согласование условий.

Ключевой момент - по НАТО. Россия выступает против членства Украины в Альянсе, называя это ключевым условием. Украинские власти же называют своим ключевым пунктом членство в НАТО. Варианты мирных соглашений, которые озвучивают различные представители окружения Трампа, так или иначе подразумевали отказ от приема Украины в Альянс. Однако, как пишут СМИ, украинские власти активно пытаются убедить команду избранного президента пересмотреть этот пункт и в переговорах с Путиным настаивать на членстве Киева в НАТО. Что, впрочем, с большой долей вероятности будет означать, что переговоры сходу закончатся провалом, так как Путин этот пункт не примет (по одной из версий именно для этого украинские власти на данном пункте и настаивают).

Это, вероятно, очевидном и для команды Трампа, поэтому пока, по данным американских СМИ, там к идее членства Украины в НАТО, с которой приехал в США глава Офиса президента Андрей Ермак, отнеслись прохладно.

Однако Киев продолжает прилагать усилия в этом направлении.

Завтра Зеленский, как пишет AFP, поедет в Париж на церемонию открытия отреставрированного собора Парижской Богоматери - куда, как стало известно на днях, приедет и Трамп. Скорее всего, попытается там с ним встретиться.

При этом, как указывает газета Politico, среди украинских представителей ходят опасения, что Трамп может договориться с Кремлем "через голову" Киева.

Как события в Сирии повлияют на войну в Украине

Ситуация в Сирии развивается по наихудшему для президента Асада сценарию. После падения фактически без боя второго по величине города страны Алеппо, почти без боя был сдан и крупный город Хама, который находится южнее - на пути к Дамаску.

Также стало известно, что захвачен город Дейр-эз-Зор на востоке страны. Туда вошли отряды курдов.





И если сдачу Алеппо еще можно было списать на "фактор внезапности" (хотя и он, конечно, не объясняет, почему правительственные силы не смогли дать бой за важнейший город), то взятие противниками Асада Хамы уже на данный фактор точно не спишешь. Это свидетельствует об огромных проблемах с боеспособностью сирийской армии и ставит вопрос о том, может ли она вообще организовать сопротивление. Либо, как и в Афганистане во время вывода американских войск, дело идет к быстрому падению власти.



От Хама вооруженные отряды противников Асада быстро продвигаются к Хомсу. По сообщениям СМИ, они уже находятся в нескольких километрах от города и приближаются к его северным окраинам. А ряд источников сообщают, что они уже в самом городе.

Хомс – стратегически важный город, который соединяет Дамаск с побережьем, где находятся российские военные базы, а также живут сирийские шииты – алавиты, на которых опирается власть Асада (он сам алавит). Взятие этого города поставит сирийскую власть на грань катастрофы.





В конце прошлой недели, после падения Алеппо мы уже писали, что у Асада есть шансы избежать афганского сценария, если он сможет заручиться поддержкой курдов (которым не нравятся ни исламисты, составляющие сейчас основу сил оппозиции, ни, тем более, стоящие за ними турки) и получит военную поддержку Ирана, а также союзных ему шиитских группировок вроде Хезболлы. Иран, к слову, уже заявил, что готов отправить армию для помощи сирийским властям.



Однако, чтобы воспользоваться этим предложением, Асаду нужно избежать быстрого краха и остановить продвижение своих противников. Потому что иначе Ирану некому уже будет помогать (для развертывания и отправки иранских сил потребуется несколько недель), да и курды явно не станут вписываться за проигравших.



И пока далеко не факт, что армия Асада в состоянии организовать сопротивление. А, в случае падения Хомса, крах его власти может принять обвальный характер.

Отдельный вопрос - если даже Иран со своей армией успеет прийти на помощь, то как на это отреагирует Турция и Израиль? И не приведет ли это к прямой их войне с иранскими силами в Сирии с потенциальным втягиванием в нее и России?



Правда, ходят разговоры, что Иран и Россия договорятся с Турцией о компромиссе и о запуске в Сирии "политического процесса" под контролем всех сторон с созданием нового правительства с участием как нынешней оппозиции, так и представителей Асада. Однако для того, чтоб этот план хотя бы теоретически мог быть реализован, опять же, требуется, чтоб сирийская армия остановила наступление оппозиции. Потому что, если власть Асада будет на грани падения, то с ним, естественно, никто ни о чем договариваться не будет.



А потому ближайшие дни станут решающими. И очень многое будет зависеть от того, сможет ли оппозиция быстро взять Хомс.



При этом, безусловно, для Ирана вопрос сохранения Асада у власти крайне важный. Так как Сирия обеспечивает прямую связь Тегерана с Хезболлой.



Для России сохранение присутствия в Сирии также важно, так как оно усиливает влияние Москвы на процессы на Ближнем востоке, где формируется цена на главный экспортный товар РФ – нефть.



Поэтому наверняка Иран и Москва готовы оказать Асаду масштабную поддержку.



Но тут, повторимся, вопрос упирается во временные рамки – сможет ли сирийская армия избежать полного краха и организовать хоть какое-то сопротивление, чтоб дать союзникам время перебросить силы на помощь.

В российских военных пабликах уже обсуждается идея, что, в случае, если Хомс будет взят и Дамаск отрежут от моря, Россия может взять под контроль населенную алавитами прибрежную провинцию Латакию (там где находятся военные базы РФ), сформировав из Алавитов боеспособные подразделения. Однако неизвестно насколько такая идея осуществима, исходя из возможностей России в данном регионе и общего соотношения сил.

Что касается оппозиции, то у нее и у сил, которые за ней стоят, естественно, другие планы. А именно – быстро свергнуть Асада, чтоб поставить его союзников перед фактом и затем диктовать условия по формированию новой власти в Сирии. Чаще всего заявляется, что за ведущей наступление оппозицией стоит Турция, которая, в случае быстрого краха режима Асада, фактически получит контроль над страной. К слову, крайняя опасность такого варианта для курдов и делает их потенциальными союзниками любых сил, готовых противостоять протурецкой оппозиции.



Однако есть и другие бенифициары нынешнего наступления оппозиционеров. Это, в первую очередь, Израиль и Запад. Для Израиля последний год был полосой неудач – он не смог разбить ни "Хезболлу", ни даже ХАМАС в секторе Газа. Его международный имидж стремится к нулю, венцом чего стал ордер МУС на арест Нетаньяху.



Успехи оппозиции в Сирии, если они приведут к падению власти Асада, создадут, как минимум, большие проблемы и для Ирана, и для "Хезболлы".



В этом же есть и интерес у Запада.



Правда, судя по комментариям в СМИ, и Израиль, и Запад очень настороженно относятся к тому, что реальным вождем и главной ударной силой оппозиции становится объявленная в США и в России террористической организацией "Хайят Тахрир аш-Шам" (бывшая "Аль-каида" в Сирии) и ее амбициозный лидер Абу Мухаммад аль-Джулани. Правда, в последнее время аль-Джулани старается производить впечатление "респектабельного политика" и рассуждать, что его цель – "создание новой демократической Сирии". Но доверия к его словам, учитывая прошлое лидера "Хайят Тахрир аш-Шам", немного. И данный момент вносит дополнительную неопределенность в ситуацию при поисках ответа на вопрос "что будет с Сирией после Асада".



Какое влияние события в Сирии окажут на войну в Украине? Так как Россия вряд ли будет направлять на Ближний восток, при любых раскладах, крупные сухопутные силы (и до вторжения в Украине они там были в ограниченном объеме, а основную поддержку Асаду на земле оказывали проиранские формирования), то сильного влияния на ход боевых действий на фронте сирийские события не окажут.



Другой вопрос, что эти события будут украинскими властями и "партией войны" на Западе трактоваться (и уже трактуются) как слабость России, которая не может защитить своего важного союзника. А потому "не нужно ни о чем с Москвой договариваться, идти ей на уступки, а нужно продолжать войну с ней, усиливая помощь Украине". В рамках этой линии также распространяется информация о том, что в подготовке оппозиции к наступлению участвовали украинские военные (Киев официально это не подтверждал).



Впрочем, на принятие решений Трампом по Украине (а именно они и окажут основное влияние на дальнейшее развития ситуации) события в Сирии вряд ли будут оказывать роль большую, чем, например, положение на поле боя, которое пока складывается не в пользу ВСУ.



Что касается позиции России, то влияние на нее событий в Сирии в контексте возможных решений по войне в Украине (или по ее завершению) может быть двояким. С одной стороны, они уже используется "партией войны" как аргумент для продолжения боевых действий до "полной капитуляции Киева" (мол, "не добили в свое время басмачей в Идлибе, заморозили и подвесили ситуацию и теперь пожинаем плоды – они собрались с силами и пошли в атаку при поддержке Турции, Украины и Запада"). С другой стороны, эта же ситуация показывает, что концентрация сил РФ на затянувшейся "СВО" отвлекает внимание и ресурсы от других направлений, интерес по которым для Москвы даже более очевиден чем по войне в Украине – Ближний восток (влияние на цену на нефть), Африка (контроль за стратегически важными запасами полезных ископаемых) и другие.