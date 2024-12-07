В субботу, 7 декабря, в Украине идет 1018-й день войны с Россией.

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Последние новости

10:48 Еще кадры последствий вчерашнего удара по Запорожью.

Уничтожено СТО. Повреждены пять многоэтажек, восемь частных домов, общежитие и магазины.

10:31 Украинские командиры требуют от бойцов сдавать деньги в "общую кассу", угрожая в противном случае отправить "на передок". Такое заявление сделала нардеп Анна Скороход.

"Требуют деньги с военных. У меня в день по 2-3 обращения за то, что внутри взводов, рот, бригад, требуют деньги. Просто сдай в общую кассу. И суммы, если раньше это были суммы до 5 тысяч гривен, то сейчас это от 25 тысяч. А если не сдашь, то срочно на передок, на самую тяжелую позицию. Не факт, что ты оттуда вернешься", - сообщила Скороход.

По ее словам, ни один законопроект по защите военных, который предлагался следственной комиссией Рады, не был принят.

10:06 Дания поставила Украине вторую партию истребителей F-16. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Всего Дания обещала Украине 19 истребителей.

08:52 ВМС Украины показали кадры нападения морских и воздушных дронов на газовые вышки в Черном море.

Сообщается об уничтожении наблюдательных систем армии РФ.

08:40 Так сейчас выглядит место вчерашнего прилёта авиабомбы по Запорожью.

Напомним, там погибли десять человек, 24 пострадали.

По данным властей, удар был по автомастерским. На кадрах видно, что рядом находится супермаркет.

08:17 Россияне за минувшие сутки продвинулись к югу от Покровска и от Курахово.

Об этом говорят изменения на карте Deep State.

Под Покровском РФ вошла в села Шевченко и Новотроицкое.

Под Курахово - продвинулась в направлении трассы со стороны Дальнего. Угрожая таким образом юго-западным кварталам города.

08:10 Сегодня, 7 декабря, россияне нанесли ракетный удар по инфраструктуре Конотопской громады, сообщает Сумская ОВА.

На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются.

08:05 Спасатели завершили аварийно-спасательные работы в Запорожье, сообщает ГСЧС.

В результате авиаудара погибли 10 человек, 8 из них находились в автомобилях.

Число пострадавших возросло до 24, из них трое детей - четырехмесячный младенец, 4 и 11 лет.

Привлекалось 32 спасателя и 8 единиц техники.

08:00 В Кривом Роге ночью спасатели достали из-под завалов тело 3-го человека

Всего погибли 3 человека и 17 - пострадали, из них 1 ребенок.