В субботу, 8 декабря, в Украине идет 1019-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

10:00 Президент Украины Владимир Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение с Россией, чтобы остановить войну. Об этом заявил новоизбранный президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

"Зеленский и Украина хотели бы заключить сделку и остановить этот безумный конфликт. Они нелепо потеряли 400 тысяч солдат и гораздо больше гражданских лиц. Необходимы немедленное прекращение огня и начало переговоров. Слишком много жизней теряется напрасно, слишком много семей разрушено, и если это будет продолжаться, всё может перерасти в нечто гораздо более масштабное и ужасное. Я хорошо знаю Владимира. Сейчас его время действовать. Китай может помочь. Мир ждёт!", - написал он.

09:24 В Николаеве сотрудники ТЦК избили человека, а затем закрылись в своей машине и не хотели выходить.

В итоге мужчину получилось у них отбить.

Все это происходило на глазах у полиции.

09:02 Последствия удара дрона по одному из домов Херсона.

08:40 Сегодня ночью россияне атаковали Украину 74 ударными БпЛА типа "Shahed", 28 из которых удалось сбить. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Силами ПВО были уничтожены 28 вражеских БПЛА в Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях.

46 беспилотников локационно потеряно.

08:00 В Каменском районе из-за атаки РФ пострадала 64-летняя женщина, сообщает глава Днепопетровской ОВА Сергей Лысак.

В 5 многоквартирных домах разбиты окна. Повреждены коммунальное предприятие, колледж, 2 авто и линия электропередач.