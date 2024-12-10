Анализируем итоги 1021-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Россияне прорвались через границу Сумской области в районе села Александрия, свидетельствует карта Deep State. Прорыв был со стороны курского плацдаррма ВСУ.

Спикер ГПСУ Демченко не опровергает, что россияне захватили этот участок, но отмечает, что он является заболоченным, потому его в силу особенностей рельефа не держали, а россияне оттуда, как заявляет спикер, не смогут развивать свое наступление дальше.

Также, судя по карте Deep State, российские войска продвинулись в районе села Плехово Курской области, ВСУ контролируют меньшую его часть. Российские паблики заявляют, что село уже полностью под их контролем.

В администрации Сумской области информацию о прорыве назвали "фейком".

Но основные бои идут в Донецкой области. Россияне продолжают продвигаться к югу от Покровска, где взяли под контроль большое село Шевченко. Как сообщает лейтенант ВСУ с позывным "Алекс". небольшая часть населенного пункта остается в серой зоне, но только потому, что там "килл-зона" для войск РФ. "Наших там нет", – добавляет военный.

На карте Deep State Шевченко еще в серой зоне и частично под контролем российских войск.

"Алекс" также пишет, что захват Шевченко создает угрозу охвата Покровска с запада и выхода РФ на трассу на Павлоград. Он отмечает, что с учетом рельефа дальнейшее движение РФ возможно севернее или северо-западнее Шевченко.

Сейчас бои на этом направлении идут на юге Даченского, а следующей целью россиян будет Чунишино, пишет боец Мучной.

Комбат "Волков Да Винчи" Сергей Филимонов обвинил командование ВСУ в продвижении РФ под Покровском.

"Главная причина катастрофы на Покровском направлении - высшее командование, которое ставит перед подразделениями нереалистичные задачи. Генералы, которые не понимают возможностей подразделений и не ориентируются в ситуации на линии соприкосновения", - написал военный в Х.

В контексте вероятных попыток РФ выйти к западу от Покровска украинские военые заявляют, что путь на Павлоград оттуда практически открыт, поскольку нет нормально подготовленных укреплений.

"За Покровском, в сторону Павлограда, линия обороны за три месяца не сдвинулась даже с места. Единственное что там сделали, это накопали в пяти лесополосах по 50 метров окопов с бойницами, сугубо для видимости, вглубь лесополос и муха не еб*ась. Как видите на фото, доски для перекрытия просто валяются на бруствере", - сообщил боец "Айдара" Станислав Бунятов и опубликовал снимок.

Он также добавил, что путь в Днепропетровскую область защищен "одним противотанковым рвом посреди поля, в 100 км от Покровска, и тысячей "зубов дракона"".

Также Бунятов заявил, что "все уже смирились" с тем, что россияне зайдут в Покровск. Но "мало отдают себе отчет, какие последствия это будет иметь для обороноспособности Днепровской области". "Днепровская область не застроена по селам так, как Донецкая, поэтому продвижения там будут быстрее", - добавил военный.

На проблему обратила внимание газета Financial Times. Она пишет, что Днепропетровская область за минувший год потратила 7,3 миллиона долларов на фортификации, однако "вложенные деньги не принесли особой пользы, и работы активизировались лишь около двух месяцев назад".

Чиновники рассказали газете о пробелах в оборонительных линиях ВСУ, подвергающих риску Днепропетровскую область. В частности, укрепления между Великой Новоселкой и Курахово, а также Курахово и Покровском, где вторая линия укреплений только строится, а третья еще даже не заложена.

"Бои делают это невероятно опасным для строителей, а направление атаки постоянно меняется. Если они начнут атаковать в направлении Днепропетровской области, у нас будет угроза с еще одного направления", — говорят чиновники.

Пехотный командир анонимно рассказал FT, что его подразделение за войну перемещалось 32 раза и каждый раз ему приходилось строить собственные оборонительные позиции и собирать на это деньги. А вторые и третьи линии часто строились без консультации с войсками, либо в неправильном месте, либо слишком далеко от первой линии.

Еще одна проблема со строительством фортификаций - массовая отправка военных инженеров в штурмовики и мобилизация гражданских строителей.

Еще одно проблемное направление - Кураховское. Российские паблики сегодня начали писать, что ВСУ в Курахово отступили на территорию промзоны ТЭС.

Украинский боец с позывным "Мучной" сообщает, что россияне заняли большую часть микрорайона "Южный" и продолжают выдавливать украинские части нас из центральной части высоток в "промку". При этом он опровергает плановое отступление на территорию промзоны. "Но со временем мы оттуда (из Курахово - Ред.) выйдем полностью или по полям или по дороге на Запорожье. Риск попасть под вражеские FPV высок, поэтому надо все просчитать, чтобы не потерять казаков", - заявил боец.

Судя по карте Deep State, большая часть Курахово либо захвачена РФ, либо находится в серой зоне.

Также, по словам "Мучного", в "кармане" южнее Курахово Успеновка и Анновка оказались в оперативном окружении, а в Константинопольском идут бои.

Сложная ситуация складывается в районе Торецка и Часова Яра. ВСУ потеряли контроль над шахтой "Центральная" и ее терриконами в Торецке, сообщает "Мучной".

Отметим, что это был один из центральных узлов обороны украинских войск в городе. Теперь, как пишет "Мучной", россияне в Торецке пытаются выбить украинские войска из районов западнее и северо-западнее терриконов. По его словам, ВСУ "держат эти остатки". "Цена очень велика, даже за малые куски территории, где происходят упорные бои", – добавил военный.

Также "Мучной" сообщил, что в Часовом Яре армия РФ продвинулась с юга как в огнеупорном заводе, так и в северной части микрорайона "Северный", "тем самым выйдя к его окрестностям". По его словам, подразделения ВСУ на огнеупорном заводе зажаты уже с трех сторон.

Российские паблики заявляю, что большая часть завода их войсками уже захвачена.

Новые требования Запада призывать 18-летних

На фоне отступлений Украины на фронте уходящие власти США снова призвали Украину снизить мобилизационный возраст и забирать в армию с 18 лет.

В Госдепе вчера ответили на претензии украинских властей о том, что Запад не дает достаточно оружия для увеличения темпов мобилизации. Представитель американского ведомства Мэтью Миллер заявил, что, в случае снижения возраста мобилизации в Украине до 18 лет, эти новобранцы будут экипированы полностью. По его словам, эта позиция Вашингтона донесена до Киева.

Также тему сегодня подхватили британские СМИ. Причем, исходя из их информации, в Генштабе ВСУ также дают понят, что они за снижение нижней планки возраста по мобилизации, потому что ситуация с пополнением войск крайне тяжелая.

Нынешние темпы мобилизации в Украине не покрывают уровень текущих потерь ВСУ, заявил ВВС-Украина источник в Генштабе.

"Воевать должны не только старые. Вопрос в том, сколько мы еще сможем протянуть с имеющимися мобилизационными ресурсами", - заявил собеседник издания, очевидно имея в виду, что нужно снижать мобилизационный возраст, к чему призывает Вашингтон, но Киев отказывается это делать.

Зеленский сегодня прокомментировал эти заявления и снова дал понять, что снижать мобилизационный возраст не хочет.

"Мы должны сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и на подготовке личного состава для использования этой техники. Мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат", - сказал президент. Он повторил, что приоритетом Запада "должна быть поставка ракет и снижение военного потенциала России, а не снижение призывного возраста в Украине".

"Целью должно быть сохранение как можно большего количества жизней, а не сохранение оружия на складах", - добавил Зеленский.

"Страна" уже писала о том, что такие заявления президент делает на случай, если война будет закончена вскоре после инаугурации Трампа, чтоб затем использовать данный момент как элемент предвыборной кампании ("не дали уничтожить генофонд"). Если же станет понятно, что война уходит "в долгую", то Банковая поменяет свою позицию и согласится со снижением мобилизационного возраста.

То есть ответ на вопрос "будут ли мобилизовывать 18-летних" напрямую связан с ответом на вопрос - будет ли остановлена война в ближайшие месяцы или нет.

При этом поступают данные о том, что в России остался еще значительный людской ресурс, который Москва может задействовать в войне против Украины даже без объявления новой волны мобилизации.

Более 7 миллионов годных к службе российских мужчин готовы отправиться на войну с Украиной за деньги, подсчитал Европейский центр анализа и стратегий (CASE), проведя опросы в РФ. Этого хватит еще на несколько лет войны без объявления мобилизации.

По данным опроса 29,6% россиян допускают, что добровольно поедут на войну с Украиной. Из них 13,2% готовы на это "прямо сейчас", остальным для этого нужны дополнительные стимулы - одобрение родственников, увеличение размера выплат.

54,2% не готовы воевать ни при каких условиях.

Цифру в 7,4 млн человек CASE получил, сопоставив процент согласных воевать и заявленный в 2022 году экс-министром обороны РФ Шойгу мобилизационный ресурс РФ в 25 миллионов человек.

С учетом погрешностей и поправки на социально одобряемые ответы, один из авторов доклада, российский оппозиционер и экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков оценил минимальное число добровольцев, которых можно завербовать в нынешней ситуации, в миллион человек.

Летом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев говорил, что в среднем в сутки контракт подписывает тысяча человек. Военные эксперты считают эти данные завышенными. Но даже если взять минимальную оценку числа потенциальных контрактников (миллион человек) и темпы набора, названные Медведевым, то российская армия будет иметь приток добровольцев еще как минимум 2,5 года, говорится в докладе.

"Запад рассчитывал, что у Путина закончатся деньги и солдаты, и он не сможет продолжать затяжную войну. Но в реальности финансовых и людских ресурсов у него достаточно", - заявил в комментарии российскому оппозиционному изданию "Можем объяснить" Гудков.

Что же до Украины, то здесь оценки поступают с Запада более скептические. Министр обороны Польши заявляет, что украинцы не хотят воевать и устали от войны, а россияне рекордно быстро наступают.

"За несколько недель ситуация изменилась и стала намного хуже. Русские очень сильно ускорили наступление, отбивают много территорий и в Курской области, которые заняли украинцы, и продвигаются вперед каждый день. За месяц – больше чем за весь 2023 год. Они преодолели такой барьер захвата территории необычным и чрезвычайно быстрым способом", - заявил польский министр.

По его наблюдению, в Украине - "огромная усталость от войны". "Людям это просто надоело по-человечески — и мирным гражданам, и тем, кто находится на линии фронта. Все меньше людей также вовлечены в подготовку к войне, все меньше людей идут в армию", - сказал Косиняк-Камыш и согласился с ремаркой ведущего, что все больше солдат дезертируют из армии.

Зачем Зеленский собирает "контактную группу"

Украина не отступает от идеи, что остановка войны возможна лишь в случае принятия страны в НАТО.

Не находя в этом вопросе понимания у США - как у нынешней, так и у будущей администрации - у Зеленского решили обсуждать этот вопрос с представителями тех стран Европы, которые выступают против немедленного завершения войны. То есть, без американцев.

Как заявили в Офисе президента, вопрос вступления Украины в Альянс планируют вынести на заседание создаваемой контактной группы по урегулированию войны, в которую будут входить европейские страны.

Вчера идею созданию такой группы озвучил на встрече с Зеленским кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц. По его мнению, в новом формате Германия, Франция, Польша и Великобритания могли бы "обмениваться мнениями и таким образом развивать вместе с США общее видение".

Зеленский заявил, что Украина такой формат поддерживает и "уже организовала". А также предложил включить туда еще Данию как представителя "нордик-команды". Президент добавил, что Украина работает над проведением первой встречи в таком формате уже в декабре.

После этого замглавы ОП Жовква сообщил, что Зеленский на первом заседании хочет обсудить приглашение Украины в НАТО. Он назвал определяющей в этом вопросе позицию Германии. Также идут обсуждения с США. "Пока мы не победили, нам нужны гарантии безопасности до вступления в НАТО. Один из механизмов гарантий, полученных на Мадридском саммите Швецией и Финляндией. Мы над таким работаем", – сказал Жовква.

Напомним, что, по данным СМИ, против приглашения Украины в НАТО выступает Трамп и его соратники. Но Зеленский вчера сказал, что избранный президент США пока не это не влияет, поэтому с ним бессмысленно это обсуждать. Илон Маск уже отреагировал на это сообщение удивленным эмодзи.

Напомним, что по одной из версий Зеленский и "партия войны" на Западе активно продвигает идею официального приглашения Украины в Альянс с целью обнулить вероятность договоренностей с Путиным о завершении войны в ближайшее время, так как Москва одним из главных условий прекращения войны называет нейтральный статус Украины.

При этом против приглашения, как пишут СМИ, выступает значительная часть членов НАТО, включая Германию, Венгрию, Словакию, Испанию. Американские медиа сообщали, что администрация Байдена после победы Трампа рассматривала вопрос приглашения Украины в НАТО, но затем от этого отказалась. Команда Трампа, который уже призвал к скорейшему прекращению войны, как писалось выше, также не готова рассматривать членство Украины в Альянсе.

И, разумеется, в пока еще не собиравшейся "контактной группе" понимают, что без одобрения как минимум США идея приглашения Киева в НАТО не может быть реализована.

Но, видимо, задача на данный момент как минимум в том, чтобы эта тема не затухла окончательно и к ней еще можно было бы вернуться в будущем. Хотя, повторимся, пока Трамп, а также многие европейские страны этот вопрос поднимать не намерены.

Переговоры уже зимой?

Мирные переговоры по Украине могут начаться этой зимой, но это "еще под вопросом", заявил премьер Польши Туск.

Как передает Reuters, именно Варшава с 1 января будет председательствовать в ЕС. А потому может также участвовать в переговорном процессе.

"У меня будет ряд переговоров, касающихся в первую очередь ситуации за нашей восточной границей. Как вы можете себе представить, наша делегация будет нести совместную ответственность, среди прочего, за то, как будет выглядеть политический календарь, возможно, за то, как будет обстоять дело во время переговоров, которые могут начаться зимой этого года, хотя это все еще остается под вопросом", - заявил Туск на заседании польского правительства.

"Я действительно хочу, чтобы Польша была страной, которая не только будет присутствовать, но и задаст тон этим решениям, которые должны принести нам безопасность и защитить польские интересы", - добавил премьер Польши.

О том, что прекращение огня в Украине может быть уже этой зимой, заявил и бывший советник Банковой Арестович.

"Судя по тому, как оно идет, прекращение огня будет 25 января или где-то около того", - заявил он в одном из эфиров. По мнению Арестовича, такой ультиматум выдвинули у Трампа и Украине, и России.

"Я думаю, что разговор там такой, берите (территорий - Ред.) сколько хотите, сказали Путину, до 20 января. Трамп сказал, но 20 января на инаугурацию или сразу после, надо прекращать, иначе я за себя не отвечаю", - говорит экс-советник. Он считает, что установиться перемирие может уже к весне. По его словам, американцы "очень жестко будут давить" для остановки войны в Украине.

"Я думаю, что мало не покажется никому, ни нам, ни россиянам. Поэтому они будут очень жестко настаивать на перемирии. Вероятность его заключения очень высокая", - считает Арестович.

Мы уже писали, что недвусмысленный призыв к скорейшей остановке огня и переговорам сделал на днях Дональд Трамп - впервые в статусе президента США. И, надо думать, после инаугурации, эта риторика станет официальной политикой новой администрации. Видимо, поэтому, многие предполагают, что Трамп попытается усадить Киев и Москву за стол переговоров уже этой зимой. И что эти переговоры будут сопровождаться территориальными уступками со стороны Украины.

"По обе стороны Атлантики поддержка войны ослабевает, и переизбрание Дональда Трампа фактически гарантирует, что Киеву не удастся достичь своей амбициозной цели по изгнанию всех российских войск и восстановлению постсоветских границ", - пишет американская газета Politico.

"Страна" уже рассказывала, что пока ни Украина, ни Россия не снимали своих требований к миру, которые диаметрально противоположны и не могут быть основной для компромисса. И "подвинуться" стороны могут либо в случае резких военных поражений, либо если США начнут жестко давить на обе стороны (либо одну из них) для достижения компромисса.

Вопрос только в средствах и методах такого давления, о которых республиканец пока молчит. И окажутся ли они эффективны.

Как бы не обернулось дело в будущем, украинцы уже сейчас возлагают большие надежды на Трампа. Они его поддерживают больше, чем европейцы, свидетельствует опрос по заказу Центра "Новая Европа".

Более 44% украинцев заявили о доверии к избранному президенту США. В Европе больше остальных Трампа любят венгры - 37%. В Британии - 30%, во Франции - всего 16%.

Напомним, что Трамп призывает быстро остановить войну в Украине. И, судя по результатам опроса, это жителей Украины не отталкивает от избранного президента США, а наоборот. К слову, по другому недавнему опросу, большинство украинцев согласны на переговоры и последующий мир без возвращения захваченных территорий.

И эта позиция украинцев - с явным стремлением к скорейшему миру - тоже может сыграть весомую роль в том, что переговоры все же начнутся.