Поисковик Google представил запросы, которые были самыми популярными в Украине в 2024 году, а также персоны, фильмы, покупки и другое, что искали пользователи в сети.

Списки в разных категориях опубликованы в официальном блоге поисковика "Google Украина".

Перечень самых популярных запросов в Google возглавила поисковая фраза "График отключений света". За ним следуют:

"Евро 2024",

"Сырский",

"Олимпийские игры 2024",

"Пасха 2024",

"Усик",

"Ирина Фарион",

"Суджа",

"20 дней в Мариуполе" (название кинофильма),

"Евровидение 2024".

Лидерство по запросам среди покупок взяли зарядные станции (конкретного бренда "Экофлоу" и просто как категория), вентиляторы и инверторы. Также украинцев интересовали:

Айфон 16,

дубайский шоколад,

сквиш-лапка (игрушка-антистресс),

гелевый аккумулятор 100 ампер,

солнечные панели,

тюбинг (катание на надувных санках в виде плюшек).

Также украинцы пытались разобраться, что такое МСЭК, РЭБ, терриконы, чиназес (синоним слова "отдых" и выражение удовольствия в жаргоне), квадроберы и бусификация.

До масштабной войны мы рассказывали, что украинцы массово ищут в Google, как заставить кота зарабатывать.

Также мы сообщали, что в последний день каникул школьники гуглили, как заболеть, поднять температуру и вызвать рвоту.