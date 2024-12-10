Лапки вырвались в топ лидеров покупок. Фото: olx

Поисковик Google представил запросы, которые были самыми популярными в Украине в 2024 году, а также персоны, фильмы, покупки и другое, что искали пользователи в сети.

Списки в разных категориях опубликованы в официальном блоге поисковика "Google Украина".

Перечень самых популярных запросов в Google возглавила поисковая фраза "График отключений света". За ним следуют:

  • "Евро 2024",
  • "Сырский",
  • "Олимпийские игры 2024",
  • "Пасха 2024",
  • "Усик",
  • "Ирина Фарион",
  • "Суджа",
  • "20 дней в Мариуполе" (название кинофильма),
  • "Евровидение 2024".

 

Лидерство по запросам среди покупок взяли зарядные станции (конкретного бренда "Экофлоу" и просто как категория), вентиляторы и инверторы. Также украинцев интересовали:

  • Айфон 16,
  • дубайский шоколад,
  • сквиш-лапка (игрушка-антистресс),
  • гелевый аккумулятор 100 ампер,
  • солнечные панели,
  • тюбинг (катание на надувных санках в виде плюшек).

Также украинцы пытались разобраться, что такое МСЭК, РЭБ, терриконы, чиназес (синоним слова "отдых" и выражение удовольствия в жаргоне), квадроберы и бусификация.

До масштабной войны мы рассказывали, что украинцы массово ищут в Google, как заставить кота зарабатывать.

Также мы сообщали, что в последний день каникул школьники гуглили, как заболеть, поднять температуру и вызвать рвоту.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.