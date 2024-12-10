Сквиш-лапка, квадроберы, МСЭК, бусификация. Что чаще всего гуглили украинцы в 2024 году
Поисковик Google представил запросы, которые были самыми популярными в Украине в 2024 году, а также персоны, фильмы, покупки и другое, что искали пользователи в сети.
Списки в разных категориях опубликованы в официальном блоге поисковика "Google Украина".
Перечень самых популярных запросов в Google возглавила поисковая фраза "График отключений света". За ним следуют:
- "Евро 2024",
- "Сырский",
- "Олимпийские игры 2024",
- "Пасха 2024",
- "Усик",
- "Ирина Фарион",
- "Суджа",
- "20 дней в Мариуполе" (название кинофильма),
- "Евровидение 2024".
Лидерство по запросам среди покупок взяли зарядные станции (конкретного бренда "Экофлоу" и просто как категория), вентиляторы и инверторы. Также украинцев интересовали:
- Айфон 16,
- дубайский шоколад,
- сквиш-лапка (игрушка-антистресс),
- гелевый аккумулятор 100 ампер,
- солнечные панели,
- тюбинг (катание на надувных санках в виде плюшек).
Также украинцы пытались разобраться, что такое МСЭК, РЭБ, терриконы, чиназес (синоним слова "отдых" и выражение удовольствия в жаргоне), квадроберы и бусификация.
До масштабной войны мы рассказывали, что украинцы массово ищут в Google, как заставить кота зарабатывать.
Также мы сообщали, что в последний день каникул школьники гуглили, как заболеть, поднять температуру и вызвать рвоту.