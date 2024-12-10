Поисковый гигант Google заявил о важном шаге к созданию супербыстрого чипа, который за пять минут решит задачу, на которую обычному компьютеру потребовались бы миллиарды лет.

Об этом сообщил телеканал CNN.

Сообщается, что результаты были получены с нового чипа Willow, который имеет 105 "кубитов", которые являются строительными блоками квантовых компьютеров.

Google надеется, что квантовые компьютеры когда-нибудь решат проблемы в медицине, химии аккумуляторов и искусственном интеллекте, которые недоступны для современных компьютеров.

Это пока вопрос будущего. На данный момент находка Google решает техническую проблему ошибок, которые возникают при увеличении числа кубитов (основных элементов квантового компьютера).

Ранее ошибки мешали эффективной работе таких чипов. Теперь Google заявила, что научилась снижать уровень ошибок при увеличении числа кубитов, а также исправлять их в реальном времени. Это важный шаг на пути к созданию практичных квантовых компьютеров.

То есть пока это лишь шаг - пусть очень важный - к созданию квантового чипа, который можно будет массово применять для решения практических задач.

Ранее Google показала робота, который имитирует голос человека и способен вести разговор.

Известно, что руководители Google всерьез озабочены ростом возможностей искусственного интеллекта.