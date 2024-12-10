В служебный автомобиль Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), который направлялся на Запорожскую АЭС, находящуюся под контролем РФ, попал беспилотник

Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ в соцсети Х.

"Сегодня на дороге к Запорожской атомной электростанции в Украине беспилотник нанес удар и серьезно повредил служебное транспортное средство МАГАТЭ. Рафаэль Гросси осудил это как "неприемлемое" нападение на сотрудников Агентства, работающих над предотвращением ядерной аварии во время военного конфликта", – говорится в сообщении.

На какой территории произошло нападение дрона, не сообщается. При этом "Суспильне" публикует видео поврежденной машины авторства украинского народного депутата Сергея Рудыка, который сопровождал миссию (то есть, вероятно, удар был, когда машины ехали по территории, контролируемой ВСУ).

При этом Украина официально не комментировала удара.

Российское Министерство обороны сегодня заявило, что военные РФ обеспечили ротацию персонала МАГАТЭ на Запорожской атомной станции. Об инцидентах ничего не сообщалось.

Ранее эксперты МАГАТЭ заявили, что одну из подстанций возле Запорожской АЭС атаковал беспилотник.

А перед этим на Запорожской АЭС отключалось энергоснабжения – из-за российских обстрелов отключилась линия, по которой станция получала питание из Украины.