В среду, 11 декабря, в Украине идет 1022-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

12.24 Тело восьмой жертвы достали из-под завалов частной клиники в Запорожье после прилета, сообщает ГСЧС.

11.58 Армия РФ продвинулась в Курахово и Шевченко, что южнее Покровска, свидетельствует карта Deep State.

Также у россиян есть продвижение южнее Торецка, где фронт давно не двигался.

10.52 Пока одни российские паблики утверждают, что по Таганрогу сегодня ударили ATACMS, другие пишут, что это были украинские ракеты-дроны "Паляниця".

Они утверждают, что боевая часть снаряда имеет массу 30-50 кг. Украина данных по боевой части не озвучивала.

Отметим, что 50 кг - это вес боевой части у "Шахеда". Для сравнения - в баллистических ракетах ATACMS или "Искандер" боевая часть может весить до полутонны.

То есть "Паляницю" в данном контексте можно сравнивать скорее с тяжёлым беспилотником, чем с ракетой.

Хотя реальные характеристики этого изделия, повторимся, не разглашаются. Украинский авиаэксперт Валерий Романенко предполагал, что БЧ "Паляници" может превышать 100 кг.

10.27 Генштаб сообщает, что в Брянской области была поражена нефтебаза "Брянск" - наливной пункт нефтепровода "Дружба", через который нефть из РФ идет в Европу.

Сообщается, что он активно используется для снабжения армии РФ.

На опубликованном кадре виден пожар.

Российские власти подтверждали повреждение производственного объекта.

10.23 В Запорожье нашли тело седьмой жертвы под завалами частной клиники, по которой вчера был прилет, сообщают местные власти.

10.14 Трамп заявил, что Украина будет его главным приоритетом после инаугурации.

«Я думаю, что нам нужно решить украинскую проблему с Россией. Обе эти страны теряют такие количества, в которые никто не может поверить. Сотни тысяч солдат гибнут», — заявил избранный президент в интервью Paris Match.

Он добавил, что Ближний Восток тоже является для него "большим приоритетом", но там "менее сложная ситуация", чем в Украине.

«Но это две ситуации, которые нам нужно решить, и сделать это быстро. Множество людей умирает», - сказал Трамп.

О перспективах завершения войны после инаугурации Трампа в январе мы рассуждали здесь.

10.00 Украина и Россия обвинили друг друга во вчерашнем обстреле автомобиля МАГАТЭ, когда тот ехал на Запорожскую АЭС.

Зеленский вечером заявил, что "россияне не могли не знать о своей цели, они точно знали, что делали, и действовали сознательно".

МИД РФ заявляет, что это была "провокация Украины" перед внеочередной сессией Совета управляющих МАГАТЭ, которая пройдет 12 декабря.

При этом МАГАТЭ уже официально подтвердило, что автомобиль был атакован на территории, подконтрольной Украине - примерно в 8 км от линии фронта. Ни к одной из сторон агентство обвинений не выдвигало.

9.13 Таганрог атаковали ракеты ATACMS, пишет российский телеграм-канал Baza со ссылкой на источники. Официально РФ это пока не подтверждала.

Местные власти подтвердили ракетную атаку, не уточняя тип ракет.

9.08 Во время встречи с Зеленским и Макроном в Париже Трамп говорил, что хочет немедленного прекращения огня и переговоров, чтобы быстро закончить войну.

Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Reuters.

Зеленский на это заявил, что «для мира нужны гарантии, потому что одного прекращения огня недостаточно». Макрон и Зеленский при этом «были на одной волне», но старались этого не проявлять при Трампе.

Они пытались объяснить Трампу, что «Путин в 2024 году уже не такой, каким он был в 2017 году», в первое президентство республиканца.

В то же время, как отмечает издание, ни Дональд Трамп, ни его советники не дали ответа на вопрос о требованиях Зеленского по гарантиям безопасности, которые Украина требует в рамках возможного урегулирования.

«Это создало в Киеве растущее ощущение неопределенности, усугубляемое месяцами постоянных территориальных потерь Донбасса и ночными атаками беспилотников на инфраструктуру страны», - пишет издание.

Также Зеленский и Макрон на встрече убеждали Трампа занять более жесткую позицию в отношении Москвы ввиду падения Асада в Сирии, которую Москва не смогла защитить.

Ранее мы уже писали, что украинская власть и «партия войны» на Западе (к которой принадлежит и Макрон) попытаются использовать падение Асада в Сирии, чтоб убедить Трампа не предлагать Путину компромиссные условия завершения войны, а продолжать ее дальше.

В то же время, судя по тому, что на следующий день после разговора Трамп призвал к немедленному прекращению огня, на его позицию аргументы Зеленского и Макрона на парижской встрече особо не повлияли.

8.49 Если Трамп остановит помощь Украине, у Киева хватит средств, чтобы воевать до середины 2025 года.

Об этом в интервью испанской газете El Pais заявил министр финансов Сергей Марченко.

«Я считаю, что у нас достаточно средств, достаточно оружия, ракет и артиллерийских снарядов, чтобы противостоять хотя бы на первое полугодие 2025 года. Мы предоставим достаточные бюджетные ассигнования для закупки необходимых боеприпасов и военной техники в 2025 году. Сейчас мы получаем необходимое вооружение из Соединенных Штатов. Это означает, что, по крайней мере, в первой половине года и в последующий период мы будем хорошо подготовлены к тому, чтобы противостоять этой агрессии», - сказал министр, отвечая на вопрос, что будет, если Трамп остановит поддержку Киева.

8.00 Ночью ракетной атаке подвергся российский город Таганрог.

Повреждено промышленное предприятие, на парковке сгорели 14 автомобилей. Пострадавших нет, заявили власти Ростовской области. Паблики пишут также о прилёте по котельной, после чего без отопления остались десятки домов.

На кадрах, публикуемых очевидцами, слышно несколько взрывов подряд. Предположительно, целью атаки был авиастроительный завод.

Таганрог находится в 150-160 километрах от линии фронта.

Также производственный объект пострадал после удара дронами в Брянской области, сообщили местные власти.

По данным телеграм-каналов, удар был по нефтяному объекту (последнее видео).

7.35 В Запорожье после вчерашнего ракетного удара уже шесть погибших.

Ещё пять человек находятся под завалами, их судьба пока неизвестна.

Ранены 22 человека.