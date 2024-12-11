Анализируем итоги 1022-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российские войска уже менее, чем в двух километрах от южных окраин Покровска в Донецкой области. Согласно карте Deep State, линия боев переместилась к северу от села Шевченко, которое было захвачено РФ.

Также россияне наступают западнее - на село Песчаное, до которого им осталось менее километра. Это движение, как предполагают украинские военные, направлено на приближение к западной окраине Покровска и контроль за трассой, ведущей в город со стороны Днепропетровской области.

К западу от Курахово бои начались в селе Шевченко (западнее Старых Тернов). Также в этом районе практически полностью захвачена Сонцовка.

"Постепенно наши позиции в городе проседают, бои происходят в западной части высоток (в Курахово - Ред.), все ведет к тому, что совсем скоро она перейдет полностью под контроль противника", - сообщает украинский боец с позывным "Мучной".

Также, по его словам, россияне начали наступать в сторону Разлива - села, с которого открывается путь к отрезанию западной трассы, ведущей на Курахово и всей украинской группировки к югу от города.

"Мучной" пишет о потере ВСУ двух посадок. Продвижение отражено и на карте Deep State.

Также россияне продолжают продвигаться в Курской области. Они отбили еще часть своей территории в районе села Плехово, свидетельствует карта Deep State.

Минобороны РФ заявляет, что взяты под контроль села Дарьино и Плехово. DS указывает, что небольшую часть Плехово ВСУ еще контролируют. Российские военные паблики вчера писали, что это село уже полностью контролируется армией РФ.

Напомним, вчера россияне также имели продвижение на этом участке и прорвались оттуда в Сумскую область.

Новый удар ATACMS по России

Ночью Украина нанесла два удара по РФ. Один был по нефтяному терминалу в Брянской области, второй - по авиационному объекту в Таганроге.

В первом случае, как заявили российские власти, был налет беспилотников, во втором - ракетный удар.

Чем ударили по Таганрогу, который расположен примерно в 160 километрах от линии фронта, Украина не сообщала и вообще напрямую этот удар не комментировала (признав только налет на Брянскую область). В российских же пабликах писали о двух версиях - прилете ракет ATACMS или украинского реактивного дрона "Паляныця".

Ближе к вечеру минобороны РФ заявило, что это были шесть ракет ATACMS, целью был военный аэродром. Утверждается, что сбили две ракеты, а остальные были "отклонены" средствами РЭБ. При этом "из-за падения обломков есть пострадавшие среди личного состава, незначительные повреждения получили два здания".

"Эта атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты", - добавили российские военные.

Практически одновременно с этим заявлением западные СМИ написали об угрозе нового удара "Орешником" по Украине в "ближайшие дни".

"Россия может провести еще одно испытание баллистической ракеты средней дальности "Орешник" в ближайшие дни", - заявил представитель администрации США агентствам Reuters и Bloomberg.

Напомним, на днях посольство США уже выпускало очередное предупреждение о повышенной угрозе воздушных ударов по Украине - как было сделано незадолго до первого удара "Орешником". Также украинские военные паблики писали о некой активности на полигоне "Капустин яр" в Астраханской области, откуда запускался первый "Орешник".

Повторимся, что Украина удара ракетами ATACMS не подтверждала - не опровергая, впрочем, этого и предыдущих заявлений российского минобороны. Судя по ним, последний подобный удар Киев нанес 25 ноября - то есть, больше двух недель назад. Через день после того удара глава российского генштаба Герасимов позвонил в США, после чего в обстрелах России западным "дальнобоем" наступила существенная пауза.

Эту паузу сложно объяснить военными соображениями - так редко оперативно-тактические ракеты на фронте, если они есть в наличии, применять бы не стали (Россия бьет теми же "Искандерами" по несколько раз в неделю). То есть, решение о паузе было скорее всего политическим.

С чем связано возобновление ударов по России западным "дальнобоем", на данный момент сказать трудно. Не исключено, что с призывами Трампа заморозить войну по линии фронта и начать переговоры с Россией, которых ни Киев, ни "партия войны" на Западе сейчас проводить не хотят.

И путь к таким переговорам явно не станет проще, если стороны начнут активно обмениваться ударами западным "дальнобоем" и "Орешником". Рискуя к тому же и более широкой эскалацией - уже между Россией и НАТО - поскольку Москва ранее вписала в ядерную доктрину возможность и ядерного удара в ответ на обстрелы западным оружием.

Впрочем, не исключено, что на данный удар Москва ответит и более "традиционно" - новым массированным обстрелом украинской энергетики. Напомним, что они возобновились как раз одновременно с решением Байдена снять запрет на "дальнобой". Последний такой удар был в ночь на 28 ноября. После него Украина уже две недели живет по графикам отключения света.

Переговоры или продолжение войны?

То есть, как и предполагали многие аналитики, в последние недели до инаугурации Трампа, война может войти в период существенной эскалации.

Сегодня эту мысль высказал премьер Венгрии Орбан, который после посещения Трампа в США сегодня позвонил Путину. После этого разговора заявил, что впереди "самые опасные" недели войны в Украине.

"Сегодня утром провел часовой телефонный разговор с президентом Путиным. Мы живем в самые опасные недели войны. Мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении дипломатические средства для содействия прекращению огня и достижению мира", - заявил Орбан.

Путин, по версии Кремля, сообщил венгерскому премьеру, что Украина "исключает возможность мирного урегулирования". Также Песков заявил, что никаких посланий от Трампа Орбан Путину не передавал, и разговор двух президентов пока никто не готовит.

При этом очевидно, что звонок в Кремль сразу после посещения Орбаном резиденции Трампа говорит как минимум о том, что некий обмен мнениями ведется. Пусть пока и через посредников, поскольку Трамп в должность еще не вступил.

Характерно, что Зеленскому такая "челночная дипломатия" Орбана не понравилась и он раскритиковал премьера Венгрии за звонок Путину в достаточно жесткой форме. "Мы все надеемся, что Виктор Орбан не будет хотя бы Асаду в Москву звонить по телефону, чтобы послушать еще и его часовые лекции. Не нужно играть на собственный имидж за счет единства – нужно заботиться об общем успехе", - написал украинский президент.

Тем временем, агентство Reuters сегодня сообщило подробности, как Зеленский и Макрон встречались в Париже с Трампом. Если верить этому сообщению, то президенты Украины и Франции пытались склонить Трампа к жесткой позиции в отношении Путина и убедить его отказаться от компромиссов с РФ.

По данным Reuters, на той встрече Трамп заявил, что хочет немедленного прекращения огня и переговоров, чтобы быстро закончить войну. Но Зеленский на это сказал, что "для мира нужны гарантии, потому что одного прекращения огня недостаточно". Макрон и Зеленский при этом "были на одной волне", но старались этого не проявлять при Трампе, чтобы "не загонять его в угол".

Оба президента пытались объяснить Трампу, что "Путин в 2024 году уже не такой, каким он был в 2017 году", в первое президентство республиканца.

В тоже время, как отмечает издание, ни Дональд Трамп, ни его советники не дали ответа на вопрос о требованиях Зеленского по гарантиям безопасности, которые Украина требует в рамках возможного урегулирования. "Это создало в Киеве растущее ощущение неопределенности, усугубляемое месяцами постоянных территориальных потерь Донбасса и ночными атаками беспилотников на инфраструктуру страны", - пишет издание.

Также Зеленский и Макрон на встрече убеждали Трампа занять более жесткую позицию в отношении Москвы ввиду падения Асада в Сирии, которую Москва не смогла защитить.

Ранее мы уже писали, что украинская власть и "партия войны" на Западе (к которой принадлежит и Макрон) попытаются использовать падение Асада в Сирии, чтоб убедить Трампа не предлагать Путину компромиссные условия завершения войны, а продолжать ее дальше.

В тоже время, судя по тому, что на следующий день после разговора Трамп призвал к немедленному прекращению огня, на его позицию аргументы Зеленского и Макрона на парижской встрече особо не повлияли.

Он продолжил в нескольких интервью призывать к прекращению огня - то есть, по сути к остановки войны по линии фронта. Также сегодня стало известно, что после встречи с Макроном и Зеленским Трамп заявил в Париже, что Украина будет его главным приоритетом после инаугурации.

"Я думаю, что нам нужно решить украинскую проблему с Россией. Обе эти страны теряют такие количества, в которые никто не может поверить. Сотни тысяч солдат гибнут", — заявил избранный президент в интервью Paris Match.

Он добавил, что Ближний Восток тоже является для него "большим приоритетом", но там "менее сложная ситуация", чем в Украине. "Но это две ситуации, которые нам нужно решить, и сделать это быстро. Множество людей умирает", - сказал Трамп.

При этом в Украине и России говорят, что на данный момент официально никаких предложений об окончании войны со стороны США, Трампа или других сторонних игроков, не поступало. Но, судя по приведенной выше цитате Трампа, он намерен сделать некое официальное предложение после своей инаугурации. И то, что происходит сейчас - это предварительная работа в этом направлении.

В то же время, позиции Украины и России сейчас остаются диаметрально противоположными, и обе стороны говорят, что не намерены от них отступать. Как Трамп намерен решать этот вопрос - пока неясно. И намерен ли вообще. Ведь всегда остается опция в ответ на отказ Киева и Москвы сесть за стол переговоров не затевать хитроумных интриг, а "умыть руки" и заявить, что США отстраняются от процесса и будут решать свои проблемы, прекратив попутно вливать миллиарды долларов в эту войну (что Трамп вполне может представить как свою победу).

И это, на самом деле, будет самым плохим вариантом для Украины, так как никаких договоренностей по прекращению огня достигнуто не будет, американская помощь прекратится, а война не закончится. И это станет резким ухудшением ситуации для Киева.

К слову, такой вариант, в украинской власти, по всей вероятности, все ж таки рассматривают. В правительстве говорят, что смогут продержаться полгода без американских поставок.

"Я считаю, что у нас достаточно средств, достаточно оружия, ракет и артиллерийских снарядов, чтобы противостоять хотя бы на первое полугодие 2025 года. Мы предоставим достаточные бюджетные ассигнования для закупки необходимых боеприпасов и военной техники в 2025 году", - сказал министр финансов Сергей Марченко, отвечая на вопрос El Pais, что будет, если Трамп остановит поддержку Киева.

Другой вопрос, что без США остальной Запад может не потянуть поддержку Киева. При этом не исключено, что Киеве и союзных ему странах надеются еще убедить Трампа продолжит поддержку в какой-то форме - аргументируя, что военная победа России в Украине ударит по авторитету Трампа не меньше, чем по Байдену ударило бегство американских войск из Афганистана.

Неясно, правда, как отреагирует на это Дональд Трамп. Пока он не демонстрирует никакого желания ни продолжать политику Байдена по Украине, ни в той или иной степени усиливать вовлеченность США в войну. А говорит совсем обратные вещи.