Журнал Time объявил новоизбранного президента США Дональда Трампа человеком года.

"Политическое возрождение Трампа не имеет себе равных в американской истории. Его первый срок закончился позором, когда его попытки отменить результаты выборов 2020 года завершились нападением на Капитолий США. Его избегало большинство партийных чиновников, когда он объявил о своей кандидатуре в конце 2022 года на фоне многочисленных уголовных расследований.

Чуть больше года спустя Трамп очистил поле республиканцев, завоевав одни из самых быстрых президентских праймериз в истории. Во время всеобщих выборов он провел шесть недель в зале суда Нью-Йорка, став первым бывшим президентом, осужденным за преступление , - факт, который не повлиял на его поддержку.

Пуля убийцы пролетела мимо его черепа менее чем в дюйме от его черепа на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, в июле. За следующие четыре месяца он победил не одного, а двух своих оппонентов-демократов, победил во всех семи колеблющихся штатах и ​​стал первым республиканцем, победившим по результатам всенародного голосования за 20 лет. Он перестроил американскую политику, переделал Республиканскую партию и заставил демократов разобраться с тем, что пошло не так", - пишет журнал.

Ранее сын Трампа опубликовал в сети видео, на котором его отец выталкивает пинком с обложки журнала Time, объявившего его человеком года в 2022 году, и танцуя заходит на его место.