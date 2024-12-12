Анализируем итоги 1022-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Ухудшается положение Покровска. Вчера на этом направлении побывал главком ВСУ Сырский. Он заявил, что бои здесь "носят исключительно жестокий характер", а противник превосходит ВСУ в живой силе. И пообещал "нестандартные решения".

Накануне стало известно, что российские войска подошли к городу с юга уже менее чем на два километра. Сегодня украинские военные сообщили, что в Покровск с той стороны начали заходить ДРГ. "Проникновение в окрестности города свидетельствует об определенных проблемах в обороне", - заявляет боец "Айдара" Станислав Бунятов.

Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников пишет, что помимо захвата села Шевченко, откуда открывается прямой кратчайший путь в Покровск, россияне достигли окрестностей Даченского и захватили часть Возрождения, "которые позволяют медленно выходить на южные подступы Покровска".

В Украине идут дискуссии, почему ситуация вокруг города, который был явной целью российского наступления на протяжении нескольких месяцев, так резко ухудшилась.

Журналист Юрий Бутусов заявил, что возле Покровска для ВСУ построили мощный укрепрайон, но не отправили туда солдат, и россияне взяли его без боя.

"У Покровска построили ключевой, наконец хороший укрепрайон, за несколько десятков миллионов гривен, но не успели туда отправить наших солдат из-за определенных неадекватных управленческих решений командования", – заявил Бутусов.

"Теперь, ключевой, в тактическом отношении укрепрайон, уже захватил противник, без боя. Зашел туда раньше, чем военное командование направило туда хотя бы одного человека. В результате потрачены десятки миллионов, и весь этот укрепрайон наше командование подарило российским войскам", - добавил он.

Также, по утверждению Бутусова, на Покровском направлении царит хаос в управлении войсками и крайне низкая степень координации между различными подразделениями.

В районе Курахово основные проблемы назревают к западу от города, где россияне пытаются выйти на трассу в сторону Запорожья и замкнуть всю группировку ВСУ под Курахово.

"В районе Сонцовки оккупанты продолжают попытки полностью захватить село, а также от его окрестностей продвинуться на Петропавловку. В случае захвата последней враг сможет дойти до окрестностей Константинополя, что будет означать большую жопу для остатков кураховского направления", - пишет военный обозреватель Мирошников.

Судя по картам, которым публикуют и украинские, и российские военные паблики, армия РФ существенно продвинулась в Сонцовке и в Заре.

ВСУ оказались в оперативном окружении в районе Анновки, что южнее Курахово, свидетельствует карта Deep State.

На ней указано резкое продвижение РФ с двух флангов "кармана". Дорога из него оказалась полностью в серой зоне. При этом в середине указано присутствие ВСУ.

Украинский военный эксперт Константин Машовец фиксирует, что за последние недели россиянам удалось приблизиться к проведению "большого охвата" сил ВСУ, действующих по линии Запорожье - Донецк.

"В течение последних 1.5 месяцев общая ситуация, очевидно, резко ухудшилась. В первую очередь – на Времьевском направлении. Противник в этой полосе сумел форсировать реку Кашлагач западнее Угледара, а также прорваться в районе села Золотая Нива в северном и северо-западном направлениях.

Это, в свою очередь, привело к тому, что противнику удалось занять обширный район местности, включая Угледар (соответственно, полностью ликвидировав наш Угледарский плацдарм\выступ и снять непосредственную угрозу Волновахе), севернее реки Кашлагач. А главное – выйти с юга до реки Сухие Ялы, чем создать непосредственную угрозу охвата и обхода наших войск во всем Кураховском выступе.

Это также привело к тому, что противник сумел обойти Великую Новоселку (один из ключевых районов обороны ВСУ на этом направлении) на широком фронте, с востока и севера и создать непосредственную угрозу локальному (тактическому) окружению наших подразделений, как в районе сел Анновка, Успеновка, да и юго-западнее - в районе села Макаровка.

На сегодняшний день, российская группа войск "Восток", по сути, создали южный фас (фланг) большего (оперативно-тактического) охвата (во взаимодействии с войсками ГВ "Центр", наступающих на Покровском и северном фланге Кураховского направлений) наших войск действующих по обе стороны трассы Запорожье - Донецк", - резюмируем Машовец.

Также ухудшается ситуация в Торецке с Часовым Яром.

Россияне в Торецке стремительно наступают западнее шахты "Центральная", захваченной ими раньше, сообщает украинский военный с позывным "Мучной".

"После того как враг взял контроль над шахтой "Центральная" и ее терриконами, они стремительно начали развивать наступательные действия западнее этих позиции, так же пытаются протиснуться к северным окрестностям города в направлении шахты "Торецкая". Это один из серьезных узлов обороны, после того, как противник дожмет, здесь уже не будет никакого смысла держаться, таким образом город может перейти в руки русских", – написал он.

Также "Мучной" рассказал о ситуации в Часовом Яре.

"Враг занял половину огнеупорного комбината, также вышел на северные окраины этого комбината, он уже, как я сообщал ранее, охвачен с 3 сторон, так же противник продвинулся в микрорайоне "Северный". Таким образом, центральный узел нашей обороны может со временем провалиться. Далее у врага есть задача перейти к наступательным действиям на Дружковку и Константиновку", – сообщил военный.

Новые заявления Трампа по Украине

Сегодня британский журнал Time признал Дональда Трампа "человеком года" - за что его сын уже потроллил Зеленского, опубликовав довольно-таки обидный мем - и взял интервью у избранного президента.

В нем Трамп в целом повторил многое из уже недавно сказанного - призвал остановить эту войну из-за высоких потерь сторон (президент назвал их примерно одинаковыми в течение последнего месяца, вопреки официальным заявлениям сторон).

При этом он впервые раскритиковал решение Зеленского и Байдена по дальнобойным ударам по РФ.

"Я категорически не согласен с ударами ракет на сотни миль в Россию. Зачем мы это делаем? Мы просто обостряем эту войну и усугубляем ее. Этого нельзя было допускать", - сказал Трамп. "Я думаю, что самое опасное сейчас — это то, что происходит, когда Зеленский решил, с одобрения, как я предполагаю, президента, начать обстреливать Россию ракетами. Я думаю, что это серьезная эскалация. Я думаю, что это глупое решение", - добавил он.

Также Трамп сказал, что Украину не оставит. Но, с другой стороны, не стал отвечать на вопрос, сократит ли помощь Киеву, если тот откажется принимать условия мирного соглашения.

"Причина, по которой я не люблю вам это говорить, заключается в том, что, как переговорщик, я думаю, что у меня есть очень хороший план, чтобы помочь. Но когда я начинаю рассказывать этот план, он становится почти бесполезным планом", - ответил президент на вопрос, будет ли он оказывать дальнейшую помощь Украине.

То есть, новый президент США продолжает на словах линию на скорейшую остановку войны. Что входит во все более резкое противоречия с риторикой властей Украины. А также с их действиями - с учетом того, что Трамп раскритиковал и "дальнобой".

В Киеве продолжают говорить, что переговоры преждевременны, пока Украина не получила от Запада юридически обязывающих гарантий безопасности (например, вступление в НАТО или размещения западных войск в Украине) либо крупных поставок оружия, включая дальнобойные ракеты типа "Томагавк".

"Для начала переговоров Украина должна быть сильной, и тогда сможет говорить с РФ на равных", - заявил сегодня глава ОП Ермак, добавив, что речь идет о недостатке вооружений, а также о "четких гарантиях", что Путин через 2-3 года не нападет снова.

Также накануне его советник Подоляк говорил, что война не должна закончиться за счет территориальных уступок Украины. Хотя вчера Зеленский снова допустил, что захваченные Россией территории Украина готова возвращать дипломатическим путем - но лишь в контексте приема в НАТО. Президент Украины снова озвучил схему, по которой Киев вступает в НАТО всей территорией по границы 91-го года, но гарантии Альянса распространяются лишь на фактически подконтрольную Украине территорию.

Отметим, что Трамп ничего не говорит по поводу этих вопросов, предлагая пока только останавливать войну по линии фронта и начинать переговоры о мире. То есть, заявления Украины в данном контексте звучат, как фактический отказ Трампу.

Возвращаясь к интервью Трампа Time, можно выделить три ключевых момента по Украине.

Первое – прямая критика решения об ударах дальнобойными ракетами.

Второе – в связи с этим критика Зеленского, решение которого по ударам "дальнобоем" он назвал "глупым".

Третье – обещание "не оставлять" Украину. Правда обещание это было дано в контексте переговорного процесса. А вот на вопрос сократит ли он помощь Киеву, если Зеленский откажется от предложенного мирного плана, Трамп отвечать не стал. Но дал понять, что ответ на этот вопрос у него есть, однако пока он его публично озвучивать не хочет.

Что касается первых двух пунктов по "дальнобою" и по Зеленскому, то они вполне конкретные.

Стоит напомнить, что разрешение на удары дальнобойными ракетами было одним из центральных пунктов "плана победы" Зеленского и он неоднократно заявлял, что лично требовал это разрешение и, в конце концов, его получил.

И вот Трамп не только раскритиковал эти удары, но и назвал решение Зеленского и Байдена по ним "опасным и глупым" (Путина, к слову, Трамп в интервью вообще ни разу прямо не критиковал).

Эффект от этих слов был еще заранее усилен сыном Трампа, который опубликовал видео с жестким троллингом – как его отец ударом ноги вышвыривает Зеленского с обложки журнала Time.

Вне зависимости от того, что всем этим на самом деле хотели сказать Трамп-старший и Трамп-младший, эффект для украинского политикума, который всегда уделяет огромное внимание символическим вещам, очевиден.

В политических кругах все это будет воспринято как проявление недовольства Зеленским со стороны будущего президента США. Чуть ли не как "черная метка" и приглашение к отставке.

Конечно, далеко не факт, что Трамп и его администрация действительно решили вести дело к устранению Зеленского от власти (хотя вариант с попыткой этого нельзя исключать, если Банковая наотрез откажется реализовывать "мирный план", который предложит Трамп).

Однако, в данном случае, интерпретация этих слов в украинском политикуме, а также в госаппарате и в силовых структурах, сами по себе могут стать материальной силой и иметь практические последствия в виде ослабления авторитета Зеленского и его Офиса, а также в виде снижения дисциплины и рвения в исполнении его указаний. Особенно, по различным политическим и околополитическим вопросам.

По данным "Страны", в последнее время ряд критиков Зеленского (политиков, блогеров, экспертов), к которым возникают вопросы у силовых структур, в качестве "универсальной отмазки" начали говорить, что критикуют президента по заданию Трампа и Республиканской партии США. И, в ряде случаев, вопросы к ним после этого действительно снимались.

Впрочем, в такой ситуации Зеленский и Банковая могут предпринять шаги на внутриполитическом поле, чтоб показать, что их еще хоронить рано и пока расклады в стране контролируют они.

Кто сорвал рождественское перемирие

Характерным эпизодом с точки зрения отношения Украины к инициативам Трампа стала история с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Он вчера заявил, что предлагал Зеленскому установить на рождество перемирие и провести обмен пленными, но президент Украины отказался.

"В конце венгерского председательства в ЕС мы предприняли новые усилия для мира. Мы предложили рождественское прекращение огня и масштабный обмен пленными. Печально, что президент Зеленский сегодня это явно отверг и исключил. Мы сделали все, что могли", – написал Орбан после того, как Зеленский резко раскритиковал его вчерашний звонок Путину.

После этого советник Зеленского Литвин заявил, что "Венгрия ничего не обсуждала с Украиной" и не согласовывала свои переговоры с россиянами.

В то же время Кремль сообщил, что от Орбана действительно поступало такое предложение, и Москва была на него согласна, но Киев дал отказ.

"Премьер-министр Венгрии в ходе вчерашнего телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным выступил с предложением осуществить накануне Рождества крупный обмен пленными между Россией и Украиной, а также объявить о рождественском перемирии. В этот же день ФСБ России передала в посольство Венгрии в Москве наши предложения по обмену пленными, однако, судя по реакции Зеленского в социальных сетях, а также его окружения, украинская сторона отклонила все предложения Орбана", - заявил спикер Кремля.

При этом он сказал, что Москва исходит из того, что "консультации по установлению мира будут продолжены" и что Россия "полностью поддерживает усилия Орбана, направленные на поиск мирного урегулирования".

То есть вышла достаточно показательная демонстрация для Трампа, у которого позавчера побывал Орбан, после чего последний позвонил Путину. Венгерский премьер по сути ретранслировал для Украины и России неоднократно звучавшие призывы избранного президента США об остановке огня (пусть и временной). И сейчас информационный фон вокруг этой просьбы выглядит так: Киев отказался, Москва согласилась.

Параллельно Украина продолжает продвигать еще одну тему, которая, как и НАТО, вызывает резкое сопротивление Москвы - размещение на линии разграничения миротворцев из западных стран (если будет достигнуто соглашение об остановке огня).

Зеленский на днях дал понять, что Украина готова обсуждать этот сценарий. А сегодня это подтвердила вице-премьер Ольга Стефанишина.

В Европе одним из главных сторонников этой идеи является президент Франции Макрон. Сегодня он прибыл в Польшу, чтобы обсудить этот вопрос с властями страны. При этом премьер Польши Туск после встречи с Макроном заявил , что польские войска не войдут в Украину даже после прекращения огня.

То есть пока эту идею не поддерживают даже многие наиболее последовательные сторонники Украины в Европе. Впрочем, как уже писала "Страна", и тема НАТО, и западных войск на линии разграничения - это проекты, которые могут быть направленными, по сути, на срыв переговоров, планируемых Трампом. Поскольку Москва неоднократно заявляла, что эти вопросы на переговорах обсуждать не станет.

Касаемо остальных позиций Москвы - особенно, по передаче ей четырех украинских областей - то сегодня зампред совбеза РФ Медведев, будучи с визитом в Китае, заявил, что от своих требований РФ не отказывается.

"Готовы к возобновлению переговоров с Украиной, но только при понимании Украиной тех реалий, которые сложились на земле, и тех предложений, позиций, которые были сформулированы президентом Путиным в ходе его выступления на коллегии МИД в этом году", - заявил Медведев.

Очевидно, что сформулированные в июне Путиным условия являются для Киева заведомо неприемлемыми. Но, вероятно, Москва попытается убедить Трампа надавить на Киев, чтоб Зеленский их согласился принять. Не факт, правда, что будущий президент США на это согласится. Из его заявлений следует, что он выступает за прекращение войны по линии фронта. О том же говорят и его соратники. Как на такое предложение, если оно будет идти вместе с предложением не брать Украину в НАТО (о чем также говорят представители команды Трампа), отреагирует Москва - пока вопрос открытый. Но пока не похоже, что Кремль намерена сходу отвергать любые американские инициативы.

Как демонстрирует история с заявлениями о "рождественском перемирии", РФ, очевидно, пытается показать себя "более договороспособной стороной", чем Киев.