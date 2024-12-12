Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны Европы увеличить свои военные бюджеты за счет сокращения расходов на пенсии и соцвыплаты.

Такую позицию генсек Альянса изложил, выступая с речью в европейском отделении Фонда Карнеги.

По его словам, европейские страны "тратят четверть своих денег на пенсии и социальные выплаты и им лишь нужно использовать часть этих средств для строительства сильной обороны".

Рютте также дал понять, что военные расходы стран НАТО должны превысить 3% ВВП, заявив, что страны НАТО "смогли победить в холодной войне, когда они тратили значительно больше 3%".

Когда ведущая задала ему вопрос, имеет ли он в виду, что расходы стран НАТО на оборону должны сегодня превысить 3% ВВП, Рютте тут же повторил эту цифру, однако добавил, что "сегодня он не собирался называть конкретные цифры".

Сразу же после этого он сказал, что странам НАТО "придется тратить даже 4% ВВП на производство оружия", если они не проведут полную унификацию вооружений в рамках НАТО, чтобы "тратить умно", не теряя на выпуске несовместимых друг с другом систем.

Весной в Великобритании заявляли, что поднимут свои оборонные расходы до 2,5% ВВП.

А осенью предшественник Рютте Йенс Столтенберг признал, что российская армия сильнее европейских вооруженных сил.