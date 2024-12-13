Кабинет министров уволил Антона Дробовича с должности главы Института национальной памяти. У него закончился контракт, а продлевать его не стали.

Об увольнении Дробович написал в своем Фейсбуке.

"Завершаю пятилетнюю каденцию и работу в должности главы Украинского института национальной памяти. Решение правительства уже есть – будет опубликовано вскоре. Это было интересно и продуктивно, хотя и очень не просто", - говорится в публикации.

Незадолго до увольнения он отчитался о своей работе. По его словам, ее магистральными направлениями были "работа с местами памяти и мемориализация российско-украинской войны", вклад в документирование войны, в том числе посредством таких проектов, как Виртуальный музей российской агрессии, Архив устной истории и карта фактов "Ukraine. War. Сегодня".

Напомним, Дробович предлагал сделать из Арки свободы украинского народа в Киеве символ ЛГБТ. Он считает, что демонтажа памятника можно избежать только в случае полной замены его прежнего значения.

Также он называл Красную армию "коммуняцкими отрядами", хотя и осуждал марш националистов в честь дивизии СС "Галичина".