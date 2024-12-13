Соломенский районный суд Киева приговорил к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества Елену Бережную. 70-летнюю женщину признали виновной в госизмене.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале народный депутат Артем Дмитрук.

Бережная приходится матерью погибшей в автокатастрофе экс-нардепу из "Партии регионов" Ирине Бережной.

Дело о ее госизмене тянется с 2018 года. Тогда у нее провели обыски, в ходе которых, как заявляла СБУ, обнаружили документы и электронные носители, якобы "свидетельствовавшие о ее антиукраинской деятельности по заданию спецслужб РФ". Также при обыске изъяли письмо на имя главы МИД РФ Сергея Лаврова и килограммовый слиток золота.

По заявлению СБУ, Бережная систематически посещала Россию и встречалась там с бывшими украинскими чиновниками.

В марте 2022 года СБУ ее задержала. Дмитрук заявляет, что в СИЗО ей "навязывали обмен (в РФ - Ред.) путем пыток и издевательств", но Бережная отказывалась, чтобы оставаться в Киеве, где похоронена дочь.

Между тем в Киевской городской прокуратуре сообщили, что основной дела Бережной стало ее письмо постпреду РФ в ООН Василию Небензе, которое тот 28 марта 2022 года процитировал на сессии Генеральной ассамблеи.

"Получив задание от российских кураторов, в феврале 2022 года женщина как глава украинской правозащитной организации подготовила письмо на имя постоянного представителя РФ при ООН Небензи, в котором с применением манипулятивных технологий рассказала о событиях, якобы происходящих в Киеве и Украине, оправдывая таким образом военную агрессию россиян. В частности, обвиняемая писала о том, что "народ Украины поддерживает так называемую "спецоперацию России в Украине", о том, что в Украине начались мародерства, убийства, грабежи, а также как будто политики официально призывают "убивать россиян". Российские кураторы в переписке советовали женщине "до полной зачистки сидеть дома", - заявляет прокуратура.

Напомним, Ирина Бережная погибла в августе 2017 года за неделю до своего 37-летия. Она попала в автокатастрофу на пути из Хорватии в Италию.

Полтора года спустя мы писали об обысках СБУ у ее матери.