В воскресенье, 15 декабря, в Украине идет 1026-й день войны с Россией.

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Последние новости

13:27 Украинские СМИ со ссылкой на источники пишут, что вчера СБУ вместе с ГУР и ВСУ провели операцию в тылу россиян в Запорожской области, уничтожив поезд с цистернами с горючим.

Заявляется, что сначала были взорваны колеи под поездом вблизи села Алексеевка, а когда поезд остановился, по нему ударили ракеты HIMARS.

12:33 Глава Чечни Кадыров подтвердил удар беспилотниками по Грозному.

По его словам, город атаковали три беспилотника.



"Два из них сбиты силами ПВО. Третий упал на территории ОМОНа "Ахмат-Грозный" Управления Росгвардии по Чеченской Республике. Жертв и пострадавших нет", - заявил Кадыров.

Он также говорит, что в ответ на эту атаку сегодня был нанесен удар по Харькову. Кадыров утверждает, что удар был "по скоплению личного состава ВСУ".

Украина этого не подтверждала. По заявлению мэра Харькова Игоря Терехова, прилет был "в землю".

12:20 Российские военные паблики пишут о контратаке украинских войск под Покровском в направлении захваченного ранее россиянами села Шевченко.

Заявляется, что для контратаки ВСУ выделили крупные силы, включая 3-ю Отдельную штурмовую бригаду.

Паблики пишут, что сейчас идут бои в Шевченко.

Отметим, что ОСУВ "Хортица" ВСУ вчера опубликовала такое заявление о ситуации на данном направлении:

"В результате изнурительных боестолкновений противник улучшил тактическое положение в районе Пушкино, Песчаного, а также западнее и восточнее населенного пункта Шевченко. В настоящее время подразделениями наших войск проводятся мероприятия по восстановлению тактического положения".

11:13 По предварительным данным, есть попадание в Киевском районе Харькова, сообщает глава ОВА Олег Синегубов.

Один человек пострадал.

11:02 Новые взрывы в Харькове.

10:56 Сообщают о сильном взрыве в Харькове.

10:44 "Укрэнерго" с понедельника вводит новые унифицированные графики отключений света для всей Украины.

Об этом сообщает компания ДТЭК.

По её данным, теперь перерыв между отключениями будет составлять не менее 3,5 часов со светом.

10:08 В ФСБ заявляют о задержании мужчины, которые, как утверждается, подложил взрывчатку под джип начальника Еленовской колонии Евсюкова.

На видео он говорит, что действовал по заданию спецслужб Украины.

09:35 Кадры, на которых крупным планом виден прилет беспилотника в Грозном.

09:21 "Ты меня на войну отправляешь, чтобы я твою семью защищал? На…й ты мне нужен!"

Общение парня с полицией в Кременчуге. Он стоит в наручниках и заявляет, что его отправляют воевать.

Он предлагает полицейскому поехать на войну вместе с ним и удивляется, почему коп не на фронте.

09:10 Видео подрыва машины начальника Еленовской колонии Евсюкова в Донецке утром 9 декабря.

На кадрах есть момент закладки взрывного устройства.

Украина подозревала Евсюкова в причастности к взрыву, после которого погибли десятки украинских пленных.

Россия обвиняла ВСУ в ударе по колонии "Хаймарсом".

08:47 ВСУ сообщают о сбитии 56 из 108 "Шахедов" этой ночью.

Сообщается, что обломки сбитых беспилотников повредили объект инфраструктуры, а также многоквартирные дома и автомобили в разных регионах Украины.

ПВО работала в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой, Николаевской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях.

08:37 Ещё видео утренней атаки беспилотника в Грозном.

Обращает внимание, что дрон летит достаточно медленно.

08:23 В Запорожской области из-за слухов о скором наступлении РФ остановили строительство подземной школы.

Об этом заявил губернатор Иван Фёдоров.

Он сказал, что власти приостанавливают постройку такой школы в Камышевахе, расположенной между Ореховым и Запорожьем.

Одной из причин он назвал слухи о скором наступлении россиян Запорожской области.

Он назвал эти слухи "ИПСО", но признал, что они влияют на население региона, вызывая "неоднозначную реакцию" по поводу строительства. Поэтому постройку школы было решено остановить.

Летом в Запорожской области начали строить пять подземных школ.

08:10 Соцсети пишут на новой атаке беспилотников на Грозный в Чечне.

В декабре такие атаки были уже дважды, беспилотники целились по местам дислокации чеченского спецназа.

08:05 В Николаеве был прилёт "Шахеда" по объекту инфраструктуры в Заводском районе города.

Пострадали два человека, сообщили власти региона.