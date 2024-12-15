В ходе ежегодной молитве за мир папа римский Франциск назвал украинцев и россиян "братьями и кузенами".

Соответствующее заявление главы Католической церкви было опубликовано в YouTube и официальном сайте.

"Вознося молитвы Пресвятой Богородице о "долгожданном мире для украинского народа и российского народа", он сказал: "Они братья, кузены. Пусть они придут к взаимопониманию! Война – это всегда поражение. Мир всему миру!" – цитирует понтифика сайт Ватикана.

Ранее папа римский выступил против запрета УПЦ.

"Я продолжаю с болью следить за боевыми действиями в Украине и Российской Федерации и, думая о недавно принятых в Украине законах, боюсь за свободу молящихся, потому что те, кто истинно молится, всегда молятся за всех. Вы не совершаете зла, потому что молитесь", – было сказано в заявлении Франциска.

Напомним, весной глава Католической церкви призвал прекратить боевые действия в Украине и начать переговоры.

"Пожалуйста, вовлеченные в конфликт страны, остановитесь! Остановите военные действия. Вы должны найти способ для переговоров о мире. Достигнутый путём переговоров мир всегда лучше, чем бесконечные войны", – заявил понтифик.