Анализируем итоги 1029-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Россияне продвинулись к югу и северу от Курахово, развивая угрозу его окружения.

Карта Deep State свидетельствует, что россияне захватили Сонцовку на северном фланге, а на южном заняли участок в поле северо-западнее Зеленовки, примерно в двух километрах от трассы на Курахово. Также российские паблики сегодня заявили о захвате Успеновки в районе бывшего "мешка" (Украина этого не подтверждала).

РФ удалось прорваться около Зеленовки, потому что их колонна не встретила особого сопротивления, сообщает Deep State.

Сперва 15 декабря три российские БМП выдвинулась из Максимовки в направлении Зеленовки и, "не встретив серьезного сопротивления", зашли в Зеленовку, высадив там около 30 человек. Огонь по ним открыли уже на выходе оттуда.

А на следующий день один танк и три БМП выдвинулись из Максимовки в направлении Константинополя и по дороге высадили пару групп пехоты западнее Зеленовки. Информации об их уничтожении так и не было.

Россияне снова продвинулись под Покровском, свидетельствует карта Deep State. В частности, есть продвижение по трассе с юга в Даченском.

Боец ВСУ с позывным "Мучной" сообщает, что россияне уже приступили к штурму Песчаного и вышли на его окрестности. Также они развивают наступление по флангам и атакуют Нововасильевку.

Украина и Россия продвинулись в районе Курского плацдарма ВСУ, свидетельствует карта Deep State. Россияне продвинулись к югу от Суджи в районе Плехово. Ранее сообщалось, что здесь в бой вступили военные КНДР.

ВСУ же потеснили РФ с ее недавно захваченного плацдарма у границы в Сумской области. Он частично перешел в серую зону, то есть за него идут бои.

Россияне продавливают фланги в районе Великой Новоселки на юге Донецкой области и могут взять их в ближайшее время, окружив город. Об этом сообщают украинские военные и обозреватели.

Так, лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" пишет, что в Новом Комаре севернее Великой Новоселки идет бой, южнее – в районе Благодатного – россияне "имеют продвижение". По карте Deep State, за минувшие сутки россияне увеличили зону присутствия вокруг Нового Комара.

"Все беда в том, что враг в ближайшее время может взять полностью под контроль фланги вокруг города, а затем все по стандарту, как мы видели до этого, не очень утешительная перспектива", – прокомментировал он.

Аналогичные опасения высказывает и военкор Мирошников. "Как-то очень быстро по Великой Новоселке все происходит... Не то чтобы это было неожиданно. Но враг очень быстро прорывает ключевые точки на флангах. Нехватка людей, снарядов и дронов очень сказывается, к сожалению", – написал он.

Вероятный захват Великой Новоселки открывает россиянам ряд возможностей для дальнейших наступлений.

"Мы понимаем, что это огромный узел, открывающий им возможности для дальнейшего наступления в нескольких направлениях. Речь идет как о направлении на север Донецкой области в сторону Покровска, так и в направлении запада – Запорожской области. Не исключено, что россияне имеют в своих планах мероприятие и в Днепропетровскую область – с целью давления на Украину или захвата в целом", – сказал начальник отделения коммуникаций 48-й отдельной артбригады Богдан Петренко.

Ростовскую область сегодня атаковали 10 ракет, в том числе американские ATACMS, заявляют российские паблики. Они утверждают, что целью был город Каменск-Шахтинский, а все ракеты были сбиты ПВО.

Заявлено, что пострадавших нет, но в хуторе Малая Каменка от падения обломка загорелся жилой дом.

В то же время в пабликах появилось видео атаки, где очевидцы предполагают, что удар наносится по Таганрогскому металлургическому заводу. На кадрах последствий виден масштабный дым.

Солдаты и дроны

Украинский главком Сырский в интервью газете Le Monde подтвердил информацию источников "Страны" о том, что численность российской группировки войск в Украине постепенно увеличивается.

Он сообщил, что в этом году в Украине находится на 100 тысяч российских военных больше, чем в прошлом году.

Напомним, Зеленский заявлял, что численность войск РФ, задействованных в войне, составляет 800 тысяч человек. Путин называл цифру меньшую — 700 тысяч. Украина же заявляет, что в ее Силах обороны служат под миллион человек.

При этом украинские спикеры, в том числе главнокомандующий, регулярно объясняют недавние отступления на фронте многогратным преимуществом россиян в личном составе. Но это, как видим, не бьется с цифрами по численности российской и украинской армий, которые приводит сама же Украина.

Хотя и военные паблики Украины, как мы писали выше, часто сообщают, что те или иные позиции были сданы просто потому, что их не было кому защищать. То есть нехватка личного состава реально имеет место.

Не исключено, что Украина сейчас пытается сформировать дополнительные резервы для каких-то новых операций вроде Курской (о вероятности нового аналогичного наступления ВСУ в последнее время часто пишут российские паблики, хотя каких-то подтверждений этому не появлялось). Из-за чего сил не хватает на других направлениях.

В то же время украинские военные сообщали "Стране", что главная причина нехватки войск - это массовый уход в СЗЧ, а также коррупция, из-за которой люди откупаются от службы на линии фронта и переводятся в тыл. В итоге "на бумаге" войска есть, а по факту на передовой их очень мало. Детальнее эту ситуацию мы анализировали здесь.

Появилась также интересная сравнительная информация по ситуации с дронами в обеих армиях.

В декабре ВСУ получили более 50 тысяч беспилотников, сообщил министр обороны Умеров. Если это цифра за 18 дней декабря, то получается около 2,7 тысяч БПЛА в день.

Россия при этом утверждает, что поставляет в свои войска больше беспилотников. Министр обороны РФ Белоусов позавчера заявлял, что Россия в сутки применяет по Украине более 3,5 тысяч дронов. А Путин говорил, что в войска ежедневно поступают "несколько тысяч" беспилотников.

Келлог едет в Киев и, возможно, в Москву

Украину в январе может посетить представитель Трампа Кит Келлог, сообщил ряд западных СМИ. В Белом доме он станет спецпредставителем нового президента по украинскому конфликту.

По версии агентства Reuters, Келлог приедет в Киев в начале января, а заодно посетит ряд других европейских столиц. Москвы в планах генерала нет. По данным собеседников агентства, встречи будут нацелены на "установление фактов", а не на активные переговоры.

При этом Bloomberg со ссылкой на источник пишет, что Келлог может посетить и Москву. По его информации, Келлог "планирует посетить Киев в следующем месяце и будет открыт для встреч в Москве, если его пригласят".

В Москве уже заявили, что пока с командой Трампа по этому поводу не контактировали. Но замглавы МИД Рябков сказал, что РФ готова рассмотреть любые предложения США, "чтобы вернуть отношения в нормальное русло".

При этом издание допускает, что визит может состояться уже после инаугурации Трампа. То есть когда Келлог будет официально назначен представителем Белого дома по Украине.

"Потенциальная готовность Келлога отправиться в Москву после инаугурации Трампа 20 января стала бы экстраординарным шагом для американского чиновника на фоне целого ряда санкций, введенных против России после февраля 2022 года", - добавляет Bloomberg.

Сейчас сложно сказать, действительно ли отставной генерал приедет, чтобы выслушать точки зрения участников конфликта - либо же предложит какие-то варианты его урегулирования. Но в США даже оппоненты Трампа считают, что он хочет устойчивого мира Украины с Россией. Такое мнение выразил бывший посол США в Украине Джон Хербст.

"Наверное, мы увидим сильную попытку Трампа по поводу того, чтобы [заключить] перемирие или, возможно, даже способствовать подлинному миру между Россией и Украиной. На это его надежда, и сейчас мы видим элементы его инициативы. Один из вариантов - Трамп устанавливает прочный мир и получает за это Нобелевскую премию мира", – заявил экс-дипломат в эфире украинской радиостанции "NV".

По его словам, Трамп отстаивает формулу "компромисс в обмен на территорию" и готов отложить вопрос вступления Украины в НАТО на 20 лет.

Хербст также заявил, что в команде Трампа есть разные мнения относительно отношений с Россией и с Украиной. Часть команды избранного президента считает, что "если Россия возьмет Украину под контроль, то для репутации Трампа это будет хуже, чем выход из Афганистана для Байдена. Но есть и другие люди в его команде, которые совсем иное говорят и думают. И они очень громкие". Бывший посол не уточнил, о ком идет речь в последнем случае. Но по описанию это напоминает вице-президента Вэнса и Маска.

В то же время Украина продолжает отвергать то, что предлагает Трамп. Вчера на Банковой высказывались против переговоров с Россией на данный момент. А позже Зеленский сказал, что не хочет "спешить" с окончанием войны.

"Трамп знает о моем желании никуда не спешить в ущерб Украине. Страна уже давно борется за свой суверенитет. Сколько бы президентов или премьер-министров ни хотели объявить о прекращении войны, мы не собираемся просто сдаваться и отказываться от нашей независимости", - сказал украинский президент в интервью журналу Le Parisien.

По его словам, в "заморозке" войны и быстрых договоренностях с Россией есть "опасность". "Мы должны поставить Путина на место", - добавил он.

Также Зеленский заявил, что пока у Трампа нет доступа ко всей необходимой информации о войне, в частности к данным разведки, Пентагона и дипломатических каналов. "Когда он будет там (в Белом доме, - Ред.), мы сможем говорить на одном языке, с одинаковым уровнем информации", — сказал украинский президент. При этом ранее Трамп говорил, что уже получает каждую неделю доклады от спецслужб и ведомств по ситуации в Украине. На этом основании он заявлял, что потери ВСУ выше, чем официально декларируемые.

При этом Зеленский снова заявил, что готов отказаться от войны за территории. "Де-факто эти территории сейчас контролируются русскими. У нас нет сил, чтобы вернуть их. Мы можем рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров", - заявил президент в интервью Le Parisien.

На вопрос о готовности сесть за стол переговоров с Путиным он не стал исключать такой возможности. Но сказал, что сначала нужно разработать "мирный план".

"Важно не то, кто перед вами. Важно, в каком состоянии вы ведете переговоры. Я не думаю, что мы находимся в слабом положении, но и не в сильном тоже. Мы в НАТО? Мы не знаем. Будем ли мы частью Евросоюза? Да, в будущем, но когда? Сесть за стол переговоров с Путиным в таких условиях означало бы дать ему право решать все в нашей части света. Сначала нам нужно разработать модель, план действий или мирный план, называйте как хотите. Тогда мы сможем представить его Путину или, в более широком смысле, русским", - заявил Зеленский.

Напомним, что Трамп неоднократно призывал к скорейшему прекращению огня и сказал, что Зеленский должен быть готовым к переговорам с РФ для окончания войны. Но украинский президент, как видим, сейчас дает понять, что не хочет прекращать огонь и вести переговоры в ближайшее время.

Введут ли западные войска в Украину

Как видим, Зеленский фактически ставит условием старта переговоров с Путиным решения Запада относительно НАТО или других гарантий безопасности, как, например, ввод европейских войск в Украину после соглашения о прекращении огня.

Однако по обоим пунктам никакой определенности со стороны Запада пока нет.

Сегодня спикер действующей администрации США прямо сказал, что Байден до конца своего срока не будет принимать никаких решений по членству Украины в НАТО. И что это вопрос будет уже решать Трамп (который, по сообщениям в СМИ, в НАТО Украину брать не настроен).

Что касается отправки войск НАТО в Украину после завершения войны, то пока консенсуса по поддержке этой идеи нет, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. На недавней встрече с Зеленским и Макроном в Париже Трамп заявил, что американцы в этом участвовать не будут.

Украинский чиновник на правах анонимности заявил агентству, что может быть коалиция военных из 5-8 стран. Основную часть сил, по мнению представителя Киева, могут составить крупные европейские страны, такие как Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания. Источники агентства оценивают численность такой миссии в 40-100 тысяч человек.

Впрочем, пока некоторые публичные сигналы со стороны перечисленных стран противоречат этому заявлению украинского чиновника.

В Польше вчера уже второй раз отвергли отправку своих войск в Украину и призвали "не спекулировать" на этой теме. "Польша не собиралась отправлять свои войска куда либо", - заявил премьер Дональд Туск. Он добавил, что необходимо усиливать Украину, "а не спекулировать", кто готов разместить на ее территории свои войска.

А по словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, для отправки их миротворцев нужно будет согласие РФ (и Москва не раз заявляла, что против этого).

Сомневаются в отправке миротворцев и в Офисе президента Украины.

"В ближайшей перспективе вряд ли. Давайте все же без иллюзий жить. Сам факт дискуссии вокруг возможности отправить или контингент, или тренинговые и инженерные войска - это хорошо, что они уже идут. Но, давайте же объективно, безусловно, это очень тяжелые дискуссии", - сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

Он считает, что наличие таких дискуссий означает, что некоторые силы в Европе, в частности Макрон и немецкая оппозиция, осознают будущие риски от РФ после завершения боевых действий в Украине. Но Подоляк сомневается, что Россия согласится на это.

"Россия не будет согласна без принуждения ни на один сценарий, который так или иначе ей не нравится", - сказал чиновник.

Отметим, что главные проблемы с этим решением те же, что и у приглашения Киева в Альянс.

Ввод войск без согласия России и вне рамок остановки огня будет чреват прямым столкновением сил натовских стран и РФ. А на введение этих войск в качестве миротворцев после прекращения огня Москва не согласится (поскольку это противоречит основным целям вторжения в Украину - недопуск натовских военных на ее территорию).

При этом сторонники размещения иностранных войск в Украине могут возразить, что остановка огня без миротворцев обречена на провал, как наглядно показал опыт Минских соглашений. И это соображение вполне может учесть Трамп, формируя свои предложения об окончании войны. Тем более что ранее СМИ со ссылкой на источники уже сообщали, что против ввода европейских войск он не возражает.

Но на данный момент, как видим, главная проблема не в Трампе или Зеленском, а в нежелании европейских стран ставить себя на грань войны с РФ, если они введут войска без согласования Москвы даже после окончания огня по линии фронта.

Есть ли вариант, при котором Путин эту идею примет? Разве что в рамках полноценного мирного договора с Киевом (с международным признанием новых границ между странами). Плюс, возможно, будут и другие условия, в обмен на которые Кремль будет готов согласиться с иностранными войсками в Украине. Но пока никаких сигналов из Кремля о его готовности вообще говорить на эту тему не поступало. По крайней мере, при нынешнем развитии событий на фронте.

Наоборот, продолжают поступать сигналы ровно обратные.

"Риски, которые западные страны создают на границах России, могут привести к тому, что на практике встанет вопрос о применении Москвой ядерного оружия", - заявил сегодня замглавы МИД РФ Рябков.

Между тем по мере приближения даты инаугурации Трампа напряжение продолжает расти. Что само по себе не помогает достижению договоренностей о скорейшем завершении войны, против которых выступают влиятельные силы и в Украине, и в России, и на Западе, которые требуют "войны до победного конца".

Вчера в Москве был убит (судя по всему СБУ) генерал Кириллов, после чего представители российской власти пригрозили "уничтожением" военно-политического руководства Украины.

Сегодня был нанесен новый удар дальнобойными ракетами по РФ - по Ростовской области, которую, по данным российских пабликов, атаковали 10 ракет, в том числе американские ATACMS, заявляют российские паблики. Они утверждают, что целью был город Каменск-Шахтинский.

Наконец, стала проявляться потенциальная "горячая точка", вокруг которой может вспыхнуть уже прямой конфликт России и НАТО.

На днях страны Северной Европы (Германия, Великобритания, Польша, Нидерланды, Дания, Эстония, Норвегия, Финляндия, Швеция и три страны Балтии) объявили, что введут проверки страховых полисов проходящих российских танкеров. Дания будет играть решающую роль в этом, поскольку ее узкие проливы являются важнейшей торговой артерией, по которой из Балтийского моря российская нефть на кораблях "течет практически беспрепятственно с начала полномасштабной войны в Украине", пишет Bloomberg.

По данным издания, пока новая инициатива европейских стран будет заключаться в сборе данных и обеспечении прозрачности, говорят представители стран. Международные законы о свободе судоходства не позволяют той же Дании и другим государствам требовать от танкеров предоставления страховой информации (за исключением случаев, когда у властей есть достоверная информация об экологической угрозе).

Поэтому суда могут отклонять такие запросы. Но если проходящие по Балтийскому морю танкеры откажутся сотрудничать, власти будут это фиксировать. По словам нескольких источников Bloomberg, более ощутимые меры, основанные на собранной информации, могут последовать в будущем.

В связи с этим датская служба военной разведки заявила, что российский флот в ответ на попытки проверок может начать сопровождение танкеров "теневого флота" через датские проливы, что "повысит уровень напряженности" между Москвой и НАТО.

Это "создает риск недоразумений и мелких столкновений как в Балтийском море, так и в Арктике", говорится в заявлении датской разведки.

Отметим, что в военных пабликах РФ переодически появляются заявления, что препятствование проходу российских судов через проливы Балтийского моря (а эта идея на Западе обсуждается уже больше года) будет действием, которое подпадает под пункт С статьи 3 определения агрессии, утверждённой ООН («блокада портов или берегов государства вооруженными силами другого государства»). То есть - является поводом для объявления войны.

Официально российские власти намерения проверять танкеры в Балтийском море не комментировали.

Если исходить из статьи Bloomberg, то пока решения останавливать корабли силой, если они откажутся показывать страховку, у северных стран Европы нет. Но в будущем, как сказано в статье, "могут последовать более ощутимые меры".

На которые, как уже предполагают на Западе, Россия может дать ответ. И в таком случае это будет первой с начала войны реальной угрозой прямого военного столкновения НАТО и РФ.

Причем в отличие от ударов дальнобойными ракетами по России, которые на ход событий серьезного воздействия не оказывают, возможная блокировка морского экспорта РФ - это действительно будет очень серьезный удар по экономике страны, который для Москвы может стать реальной "красной линией".

В общем, "глобальная партия войны" заметно ускоряет ход событий, пытаясь накалить обстановку, чтобы максимально затруднить любые договоренности. Времени у нее до 20 января осталось не так уж и много. Чуть больше месяца.

Что будет с транзитом газа через Украину

Еврокомиссия готова к прекращению транзита российского газа через Украину и не заинтересована в продлении соглашения, которое истекает 1 января, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного представителя ЕК.

В то же время продления соглашения хотят Словакия, Италия, Австрия и Венгрия, сообщает Politico.

Их компании подписали письмо на имя главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен с призывом продлить транзит. Они заявляют, что это позволит Украине сохранить свою газовую инфраструктуру и является "наиболее выгодным решением не только для потребителей газа в Европе, но и для самой Украины".

Также они заявляют, что прекращение сделки может «осложнить поставки газа» и «привести к повышению цен на газ для европейских потребителей».

Отдельно сегодня о том же заявлял премьер Словакии Роберт Фицо. По его словам, транзит может продолжиться, если его назовут "чем-то другим". И что Киев также заинтересован в сохранении транзита.

"Это будет не российский, это будет какой-то другой газ. Мы просто позволим этому трубопроводу пересохнуть? Во имя чего? Потому что вам не нравятся русские? Ладно, мне они нравятся", - приводит слова премьера Словакии Bloomberg. Он также отметил, что Словакия зарабатывает до полумиллиарда евро в год на транзитных сборах.

Слова Фицо, что транзит российского газа через Украину можно продлить и после 2024 года, прозвучали в сильном диссонансе с многочисленными заявлениями о том, что никакого транзита не будет.

И вроде как действительно все шло к тому, что транзит прекратится - правительство Украина заявило, что не намерено продолжать действие договора, переговоры о транзите азербайджанского газа ничем не закончились. О подвижках по другим вариантам продления транзита также ничего слышно не было. Из Москвы тоже шли сигналы, что там готовятся к его прекращению.

Однако есть как минимум один фактор, который может побудить Украину задуматься о том, чтобы транзит на тех или иных условиях продолжить.

И этот фактор проявил себя сегодня в виде российской ракетной атаки. Ее особенностью стало то, что много ударов пришлось по газовой инфраструктуре. В том числе и по объектам ГТС. По данным источников «Страны», удары наносились по газовым объектам во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Харьковской областей.

И тут есть важный момент. Сейчас внутреннее потребление газа обеспечивается собственной добычей. При этом основные месторождения находятся в Харьковской и Полтавской областях. То есть сравнительно недалеко от линии фронта. И у РФ есть много возможностей бить по ним.

Однако пока идет транзит газа россиянам это делать бессмысленно. Так как потери в добыче Украина возместит простым и быстрым способом - отберет российский газ, который идет по украинской трубе в Европу. И вряд ли кто-то из европейских потребителей в такой ситуации будет подавать на Украину в суд, требуя возмещения ущерба. Скорее подадут в суд на "Газпром" за срыв поставок законтрактованных объемов газа.

Но если транзит прекратится, то расклад будет кардинально иной. В таком случае россияне смогут, не опасаясь отбора своего газа, нанести массированный удар по крупнейшим газовым месторождением Украины. И это пробьет в энергобалансе страны огромную дыру, которую непонятно, как закрывать. Особенно зимой.

Поэтому, теоретически, определенные точки соприкосновения интересов между всеми сторонами для продолжения транзита газа найти будет можно и попытки двигаться в данном направлении сейчас часть стран Европы активизировала. Ну, а произойдет ли это на практике, увидим в ближайшие пару недель.