Анализируем итоги 1030-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Россияне за минувшие сутки продвинулись под Покровском, войдя в село Песчаное (из которого раньше контратаковали ВСУ). Об этом свидетельствует карта военного паблика Deep State.

Украинский боец с позывным "Мучной" пишет о том, что россияне пытаются обойти Песчаное с запада, наступая на Волково.

"После того как враг зашел в Нововасильевку, они стремительно развернули силы на север, обойдя наши укрепления на западе р. Соленая, и вышли к нам во фланг и тыл. Таким образом, смогли подойти к окрестностям населенного пункта Волково. Сейчас обстановка ухудшается, казаки не могут обустроить себе позиции, летают вражеские FPV и готовят минометы, чтобы не позволить нашим воинам занять оборону. Также продолжаются бои за Песчаное и Новый Труд. Последнее село совсем скоро перейдет под контроль противника! Так же враг обходит н.п. Зеленое с востока и ухудшается положение дел в Даченском", - сообщил он.

К югу от Курахово россияне захватили Успеновку, о чем вчера писали российские паблики.

Украинские военные сообщают, что в самом городе фронт постепенно смещается на запад к промзоне, по которой массированно работает российская авиация.

Также россияне установили огневой контроль над трассой на Запорожье, приблизившись к ней на километр в районе села Улакли, сообщил "Мучной". Это направление со стороны Зеленовки.

"В Кураховском мешке в районе Зеленовки ситуация усугубилась", поскольку россияне по посадкам на некоторых участках за прошедшие сутки продвинулись до километра. "Этот фланг сейчас очень важен для нас", - сообщает украинский офицер с позывным "Алекс".

Вчера и сегодня ночью Украина наносила удары по Ростовской области. Вчера сообщалось о ракетном ударе, а ночью был налет дронов на Новошахтинский НПЗ, где произошел пожар.

Минобороны РФ сегодня официально заявило, что вчера Украина ударила по Ростовской области шестью ракетами ATACMS и четырьмя ракетами Storm Shadow. Ракеты били по комбинату "Каменский" (химзавод в Каменске-Шахтинском, работающий в том числе на военные нужды) и все были сбиты, кроме одной, которая повредила строение на территории комбината.

При этом МО РФ в очередной раз заявило, что «этот удар не останется без ответа». Напомним, ранее Россия после сообщений об ударах западными ракетами проводила массированные обстрелы энергетики либо применяла "Орешник".

Сегодня тему "Орешника" Путин поднял на своей ежегодной пресс-конференции. Он снова заявил, что "Орешник" сбить нынешние западные системы не могут. И предложил Западу "провести эксперимент и техническую дуэль" по удару "Орешником" по Киеву.

"Пусть в Киеве предложат нам объект для поражения. Пусть сосредоточат все какие только могут НАТОвские средства ПРО и ПВО, а мы нанесем удар "Орешником". Мы к такому эксперименту готовы". Готовы ли они...", - заявил российский президент в ходе "Прямой линии". "Интересно, что будет полезного и для нас, и для американской стороны", - добавил Путин.

Зеленский в ответ на это назвал Путина и россиян "отморозками".

Также украинский президент заявил, что Россия в ходе последних ударов наносила удары по подстанциям, которые питают украинские АЭС. По его словам, этих подстанций больше 20 - именно поэтому Киев запросил у Запада 19 дополнительных систем ПВО. Обсуждения этого вопроса с партнерами сейчас ведутся, по ним "есть прогресс".

Заявления Путина и Зеленского о мире и переговорах

На уже упомянутой "прямой линии" Путин сделал ряд заявлений о том, возможны ли переговоры с Украиной и Западом.

Российский президент сказал, что готов к компромиссам по Украине: "Мы всегда говорили, что готовы к переговорам и компромиссам. Противная сторона —- отказалась от переговоров. А результатов переговоров всегда есть компромисс".

Также, по его словам, Россия готова вести переговоры без предварительных условий, но на основе стамбульских договорённостей и реалий на земле", а также условий, которые были изложены Путин в июне 2024 года (передача Москве четырех областей Украины, нейтралитет, "демилитаризация и денацификация" Украины, снятие санкций с РФ).

Впрочем, ряд условий к переговорам Путин все же озвучил. Он заявил, что подписывать любые соглашения РФ может только с «легитимными властями Украины». В этом контексте он сказал, что в Украине «легимимной» является Рада и председатель Рады. Срок же действующего президента, как он вновь утверждает, истек.

При этом из слов Путина следует, что Россия готова вести переговоры и подписывать соглашения с Украиной и без ухода Зеленского с поста президента. Но подписывать эти соглашения РФ будет только с председателем Верховной Рады.

Спикер украинского парламента Стефанчук на это сказал, что Украина готова вести переговоры с Россией только на своих условиях.

"Моя позиция не изменилась. В этой войне агрессором является Российская Федерация, а жертвой является Украина. Исключительно условия Украины, как жертвы этой агрессии, должны быть теми условиями, на которых мы готовы заключить мир", - сказал Стефанчук.

Путин также обвинил Украину в нежелании вести переговоры, повторив, что они были сорваны Киевом и его западными союзниками весной 2022 года: "Ведь мы же достигли договоренностей в Стамбуле. Украинская сторона парафировала документ, а значит была согласна. А потом приехал господин Джонсон и сказал им, что нужно воевать до последнего украинца."

В этом контексте российский президент обвинил украинские власти в срывах трех инициатив об ограничении боевых действий. Он заявил, что Украина отказалась от предложения Эрдогана ограничить удары по энергетике и по судоходству в Черном море.

Также он утверждает, что Орбан предложил ему "рождественское перемирие" на день-два и большой обмен пленными, на что Путин предложил сперва узнать позицию Украины. Но украинские власти, как заявляют Путин и Орбан, отказались.

Зеленский сегодня на пресс-конференции в Брюсселе также прокомментировал тему Орбана и вновь заявил, что премьер Венгрии не предлагал ему "рождественское перемирие".

"У меня не было разговора с премьер-министром Венгрии. Я думаю, что это очень несерьезно, когда мы об этом узнаем из средств массовой информации. У премьер-министра Венгрии нет никакого мандата на переговоры. Его отношения с Путиным слишком теплые для того, чтобы ставить Путина на место. Это больше похоже на политический пиар", - сказал украинский президент.

При этом Путин и Зеленский практически в один голос выступили против временного перемирия, заявив, что им нужен прочный мир и гарантии безопасности.

Российский президент заявил, что Москве нужно завершение войны через заключение мира. «Нам нужно не перемирие, нам нужен мир, обеспеченный гарантиями безопасности», - сказал Путин.

Он добавил, что России не нужно перемирие в условиях, когда армия РФ "идет вперед", а Украина "не может закрепиться на позиция куда она отступает". "Стоит остановиться на неделю - и Украина сможет закрепиться на этих позициях... Это даст возможность противнику заняться переподготовкой личного состава", - заявил Путин.

Зеленский на брифинге в Брюсселе тоже сказал, что Украина против прекращения огня без гарантий безопасности.

"Нужно знать, что будет завтра, для того, чтобы проводить остановку огня. Нужны гарантии безопасности", - заявил украинский президент.

При этом он потребовал, чтобы такие гарантии предоставили не только европейцы, но и США (к чему мы еще вернемся ниже).

Готов ли Путин на компромисс?

Наиболее примечательными были слова Путина о том, что РФ готова к компромиссам по переговорам о завершении войны.

Безусловно, это может быть просто информационным ходом, чтоб показать, что "Москва настроена конструктивно по переговорам, но вот Киев против". Но показательно, что слово "компромиссы" вообще прозвучало из уст президента РФ.



Правда, он еще раз повторил, что готов к переговорам на основе Стамбульских соглашений и своих июньских условий (где, напомним, было требование передачи под контроль РФ территории всех четырех областей Украины). Однако, «на основе» не равнозначно «слово в слово». «На основе» - это изначальная позиция одной из сторон перед страртом переговоров, которая, как правило, затем может несколько изменится при достижения компромиссов.



И декларируемая готовность на них Путина означает, например, что вероятность согласия РФ на завершение войны по линии фронта без получения контроля над четырьмя областями не равна нулю. Также как и возможность корректировки и других пунктов позиции Москвы.



Хотя, естественно, никто пока не может точно сказать какие из них Кремль считает принципиальными и неизменными, а по каким готов к компромиссам. Тем более, что это напрямую будет зависеть, в том числе, и от ситуации на фронте к моменту, когда переговоры начнутся.



Второй момент – заявления касательно того, что Зеленский (а также все назначенные им лица), по мнению Путина, «не легитимен», а следовательно, с ним никаких переговоров вести нельзя, также как и подписывать соглашения. А «единственный легитимный орган» – это Верховная Рада и ее спикер. С ними Путин говорить готов.



Правда, уход Зеленского с поста президента как условие начала переговоров, он прямо не ставил. Сказал, что переговоры можно начать, и даже соглашение подписать, и при «режиме Зеленского», но не с ним. А с ним - только если он проведет выборы и переизберется.



Однако на практике, если речь идет не о перемирии (которое может подписать любой уполномоченный представитель), а о полноценном мирном соглашении, то условия Путина можно выполнить только одним образом – через заявление Зеленского об отставке с поста президента, после чего и.о. главы государства становится спикер Рады.



Потому что, по украинскому законодательству, подписывать международные договора от имени Украины имеет право только президент либо уполномоченное им лицо. онечно, Зеленский может уполномочить подписать мирный договор спикера Рады. Но, исходя из заявления Путина, это будет «нелегитимный» уполномоченный, потому что уполномочил его «нелегитимный» (по утверждению Кремля) президент.



Что касается варианта с переизбранием Зеленского, то вероятность проведения выборов до окончания войны близка к нулю. Теоретически, возможен сценарий, когда сначала заключается перемирие, затем в Украине отменяется военное положение и проходят выборы. После чего уже их победитель и подписывает мирный договор.



Но Путин неоднократно выступал против перемирия и заморозки войны, настаивая на «прочном мирном соглашении с гарантиями безопасности». Как писалось выше, примерно о том же заявляет и Зеленский.



Поэтому, скорее всего, Путин продолжает делать заявления о «нелегитимности Зеленского», либо пытаясь убедить Трампа, что без ухода действующего президента Украины достичь мира нереально, а потому его нужно поменять (задача-максимум), либо просто с целью ослабления переговорных позиций Киева, а также для продвижения в массы, как сейчас модно говорить, "нарратива" о том, что "пока Зеленский президент, мира не будет, потому что Путин с ним вести переговоры не хочет".



Что же касается того, с кем в реальности и на каких условиях будут проходить переговоры и заключаться какие-либо соглашения, то это определится не ранее того, как дело к этим переговорам подойдет. Исходя из общей военной, внутриполитической и геополитической ситуации, сложившейся к тому моменту.

Стратегия "ослабить Россию"

Зеленский в Брюсселе сегодня описал, как он видит цели войны и ее итог.

На вопрос о том, что подразумевает сильная позиция Украины для начала переговоров, он ответил, что «нужно, чтобы армия РФ стала слабее и не смогла продвигаться вперед», а также финансовая стабильность и гарантии безопасности.

Иными словами, Зеленский предлагает Западу продолжать поддерживать Украину военным путем, пока нынешний наступательный импульс российской армии не иссякнет (то есть, Россия не будет фактически "ослаблена"). После чего Москва может пойти на более приемлемый для Киева формат переговоров - согласившись, к примеру, со вступлением Киева в НАТО или с размещением в Украине западных войск (из Европы идут намеки, что без согласия РФ они свои войска в Украину не пошлют даже после завершения войны, разве что только вместе с США, но Трамп посылать в Украину американские войска не хочет).

Западная (в частности, британская) пресса в последние дни много пишет о том, что Россия "проигрывает экономическую войну" и намекает, что долго Москва воевать в нынешнем режиме не сможет. Также высказываются мнения, что в 2025 году Россия может столкнуться с проблемами по добровольцам, и ей придется, в случае продолжения войны, объявлять мобилизацию, что ухудшит экономическое положение и может создать внутриполитическое напряжение в РФ.

Что согласуется в конце-концов с заявлениями Зеленского о планах "ослабить" Россию, чтобы получить лучшие условия мира.

Определенные основания у такой стратегии Киева есть - даже с учетом постоянного продвижения россиян, признаков обвала фронта у ВСУ пока не наблюдается. И жизненно важным центрам украинской обороны - Запорожью, Днепру и Харькову - РФ пока непосредственно не угрожает. Украина же заявляет, что даже без помощи США сможет в таком режиме держаться как минимум до половины следующего года, используя уже поставленное оружие.

Правда, нарастают и многие проблемы у ВСУ, с которыми пока справиться не могут - в частности, массовое СЗЧ и явное исчерпание потенциала мобилизации, даже в таком жестком формате, который проводит Украина. Украинские источник признают, что темпы мобилизации не позволяют восполнять потери на фронте (то есть численность Сил обороны уменьшается), при том, что российская группировка продолжает увеличиваться (это недавно признал и главком ВСУ Сырский).

Кроме того, в России также развивают военное производство и, судя по официальным цифрам сторон, начинают опережать ВСУ по тем же дронам.

Кроме того, на фоне снижения западной поддержки, на которое жалуется Зеленский, время может сыграть далеко не на стороне Киева. И неясно по итогу, кто "ослабеет" раньше, когда дело по итогу подойдет к переговорам.

Но главный не до конца понятный момент - стратегия Трампа. Пока, судя из позиции его представителей, курс на быстрое завершение войны у избранного президента намерены продолжать. "И Украина, и Россия готовы к проведению диалога о завершении войны", - заявил вчера будущий спецпредставитель Белого дома по Украине Кит Келлог, который в начале января посетит Киев.

Также он раскритиковал убийство генерала Кириллова в Москве (как ранее критиковали у Трампа дальнобойные удары по РФ). Но заявил, что оно не станет препятствием для начала мирных переговоров. По словам генерала, у Трампа "есть возможности" добиться завершения украинского конфликта уже в этом году.

И, если Трамп всерьез будет исполнять этот план, то у Киева будет очень мало вариантов от него отмахнуться и продолжать настаивать на том, что войну нужно продолжать столько, сколько нужно, чтоб "ослабить Россию".

Однако попытки убедить в этом будущего президента США украинские власти наверняка будут продолжать пытаться. Тем более, что у них по данной теме немало влиятельных союзников на Западе.