Два взрыва прогремели недалеко от главной военно-морской базы Северного флота, сообщают российские издания.

По их информации, жители Мурманска и расположенного в 12 км от него Североморска вечером в среду написали в социальной сети о двух мощных взрывах, волны от которых люди ощутили на расстоянии нескольких десятков километров.

Один из взрывов попал на видео. Ссылаясь на него, журналисты пишут, что ЧП могло произойти на одном из многочисленных военных объектов в районе главной военно-морской базы Северного флота России, расположенной в Североморске, и двух военных аэродромов.

Судя по сообщениям в соцсетях, взрывы были зарегистрированы в районе 16.30 по Киеву. Некоторые жители в комментариях предположили, что взрывы могли быть связаны со взрывными работами, объявленными на вечер среды на одном из карьеров.

Ранее мы сообщали о чрезвычайном происшествии в Баренцевом море на борту российской подводной лодки, где находились высшие офицеры Северного флота России, а также о пожаре на единственном авианесущем крейсере ВМС РФ "Адмирал Кузнецов".